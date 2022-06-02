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Sultangazi'de yol çökmesi sonucu İSKİ'ye ait su borusu patladı
Sultangazi'de yol çökmesi sonucu İSKİ'ye ait su borusu patladı
Sultangazi'de inşaat alanının yanında yol çökmesi nedeniyle İSKİ'ye ait su borusu patladı. 02.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-02T11:52+0300
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yol çökmesi
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İstanbul'da, inşaat alanının yanında yol çökmesi nedeniyle İSKİ'ye ait su borusu patladı. İSKİ ekipleri suyu keserek onarım çalışması başlattı. Çöken alanda bulunan inşaata ait demirler vinç yardımıyla kaldırıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220429/beylikduzu-sahilinde-yuruyus-yolu-coktu-1055945933.html
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türkiye, istanbul, yol çökmesi

Sultangazi'de yol çökmesi sonucu İSKİ'ye ait su borusu patladı

11:52 02.06.2022 (güncellendi: 11:53 02.06.2022)
© AASultangazi'de yol çökmesi sonucu İSKİ'ye ait su borusu patladı
Sultangazi'de yol çökmesi sonucu İSKİ'ye ait su borusu patladı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2022
© AA
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Sultangazi'de inşaat alanının yanında yol çökmesi nedeniyle İSKİ'ye ait su borusu patladı.
İstanbul'da, inşaat alanının yanında yol çökmesi nedeniyle İSKİ'ye ait su borusu patladı.
İSKİ ekipleri suyu keserek onarım çalışması başlattı.
Çöken alanda bulunan inşaata ait demirler vinç yardımıyla kaldırıldı.
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