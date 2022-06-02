https://tr.sputniknews.com/20220602/sultangazide-yol-cokmesi-sonucu-iskiye-ait-su-borusu-patladi-1056909284.html
Sultangazi'de yol çökmesi sonucu İSKİ'ye ait su borusu patladı
Sultangazi'de yol çökmesi sonucu İSKİ'ye ait su borusu patladı
Sultangazi'de inşaat alanının yanında yol çökmesi nedeniyle İSKİ'ye ait su borusu patladı. 02.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-02T11:52+0300
2022-06-02T11:52+0300
2022-06-02T11:53+0300
türkiye
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yol çökmesi
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İstanbul'da, inşaat alanının yanında yol çökmesi nedeniyle İSKİ'ye ait su borusu patladı. İSKİ ekipleri suyu keserek onarım çalışması başlattı. Çöken alanda bulunan inşaata ait demirler vinç yardımıyla kaldırıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220429/beylikduzu-sahilinde-yuruyus-yolu-coktu-1055945933.html
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türkiye, istanbul, yol çökmesi
Sultangazi'de yol çökmesi sonucu İSKİ'ye ait su borusu patladı
11:52 02.06.2022 (güncellendi: 11:53 02.06.2022) Abone ol
Sultangazi'de inşaat alanının yanında yol çökmesi nedeniyle İSKİ'ye ait su borusu patladı.
İstanbul'da, inşaat alanının yanında yol çökmesi nedeniyle İSKİ'ye ait su borusu patladı.
İSKİ ekipleri suyu keserek onarım çalışması başlattı.
Çöken alanda bulunan inşaata ait demirler vinç yardımıyla kaldırıldı.