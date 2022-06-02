https://tr.sputniknews.com/20220602/surucuye-kizip-kepce-ile-otomobili-takla-attiran-operator-tutuklandi-1056900317.html
Sürücüye kızıp kepçe ile otomobili takla attıran operatör tutuklandı
Sürücüye kızıp kepçe ile otomobili takla attıran operatör tutuklandı
Ordu'nun Ünye ilçesinde operatör Erol Çiftçi kullandığı kepçe ile çalışma yaptığı yola giren sürücü Onur Doğan'a kızıp, otomobilini kepçe bomu ile devirdi... 02.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-02T01:07+0300
2022-06-02T01:07+0300
2022-06-02T01:07+0300
türkiye
ordu
kepçe operatörü
otomobil
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Onur Doğan, isimli kişi otomobili ile yol çalışmasının olduğu Asarkaya Kent Ormanı yoluna girdi. Bu sırada çalışma yapan operatör Erol Çiftçi, Doğan’ın yola girmesine kızarak kepçeyle sürücüyü takip etmeye başladı.Doğan geri manevra yaparak otomobili ile kepçeden kaçmaya çalıştı. Bu sırada operatör, kepçenin bomu ile otomobile vurarak takla atmasına neden oldu. Otomobilde hasar oluşurken, sürücü ise yaralandı. Çevredekilerin yardımıyla Ünye Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Doğan, tedavisinin ardından taburcu edildi. Doğan'ın şikayeti üzerine operatör, gözaltına alındı.Operatör Çiftçi, emniyetteki işlemlerinin ardından Ünye Adliyesi’ne sevk edildi. Çiftçi, çıkarıldığı Sulh Ceza Hâkimliği tarafından 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.
https://tr.sputniknews.com/20220601/husumetli-oldugu-kisinin-otomobilini-is-makinesiyle-ters-cevirdi-1056865677.html
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Sürücüye kızıp kepçe ile otomobili takla attıran operatör tutuklandı
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Ordu'nun Ünye ilçesinde operatör Erol Çiftçi kullandığı kepçe ile çalışma yaptığı yola giren sürücü Onur Doğan'a kızıp, otomobilini kepçe bomu ile devirdi. Otomobil sürücüsü yaralanırken, gözaltına alınan Çiftçi, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.
Onur Doğan, isimli kişi otomobili ile yol çalışmasının olduğu Asarkaya Kent Ormanı yoluna girdi. Bu sırada çalışma yapan operatör Erol Çiftçi, Doğan’ın yola girmesine kızarak kepçeyle sürücüyü takip etmeye başladı.
Doğan geri manevra yaparak otomobili ile kepçeden kaçmaya çalıştı. Bu sırada operatör, kepçenin bomu ile otomobile vurarak takla atmasına neden oldu.
Otomobilde hasar oluşurken, sürücü ise yaralandı. Çevredekilerin yardımıyla Ünye Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Doğan, tedavisinin ardından taburcu edildi. Doğan'ın şikayeti üzerine operatör, gözaltına alındı.
Operatör Çiftçi, emniyetteki işlemlerinin ardından Ünye Adliyesi’ne sevk edildi. Çiftçi, çıkarıldığı Sulh Ceza Hâkimliği tarafından 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.