https://tr.sputniknews.com/20220602/surucuye-kizip-kepce-ile-otomobili-takla-attiran-operator-tutuklandi-1056900317.html

Sürücüye kızıp kepçe ile otomobili takla attıran operatör tutuklandı

Sürücüye kızıp kepçe ile otomobili takla attıran operatör tutuklandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde operatör Erol Çiftçi kullandığı kepçe ile çalışma yaptığı yola giren sürücü Onur Doğan'a kızıp, otomobilini kepçe bomu ile devirdi... 02.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-02T01:07+0300

2022-06-02T01:07+0300

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türkiye

ordu

kepçe operatörü

otomobil

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Onur Doğan, isimli kişi otomobili ile yol çalışmasının olduğu Asarkaya Kent Ormanı yoluna girdi. Bu sırada çalışma yapan operatör Erol Çiftçi, Doğan’ın yola girmesine kızarak kepçeyle sürücüyü takip etmeye başladı.Doğan geri manevra yaparak otomobili ile kepçeden kaçmaya çalıştı. Bu sırada operatör, kepçenin bomu ile otomobile vurarak takla atmasına neden oldu. Otomobilde hasar oluşurken, sürücü ise yaralandı. Çevredekilerin yardımıyla Ünye Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Doğan, tedavisinin ardından taburcu edildi. Doğan'ın şikayeti üzerine operatör, gözaltına alındı.Operatör Çiftçi, emniyetteki işlemlerinin ardından Ünye Adliyesi’ne sevk edildi. Çiftçi, çıkarıldığı Sulh Ceza Hâkimliği tarafından 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

https://tr.sputniknews.com/20220601/husumetli-oldugu-kisinin-otomobilini-is-makinesiyle-ters-cevirdi-1056865677.html

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ordu, kepçe operatörü, otomobil