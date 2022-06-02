https://tr.sputniknews.com/20220602/ukraynanin-deniz-mayinlari-turk-rus-isbirliginde-temizlenecek-gurdenizden-provokasyon-uyarisi-1056913882.html

Ukrayna'nın deniz mayınları Türk-Rus işbirliğinde temizlenecek: Gürdeniz’den ‘provokasyon’ uyarısı

Ukrayna'nın deniz mayınları Türk-Rus işbirliğinde temizlenecek: Gürdeniz’den ‘provokasyon’ uyarısı

Türkiye ve Rusya, Ukrayna’nın Odessa açıklarına döşediği mayınların temizliği konusunda birlikte çalışma kararı aldı. Deniz ticaret yollarının açılması için... 02.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-02T14:47+0300

2022-06-02T14:47+0300

2022-06-02T14:47+0300

görüş

türkiye

rusya

ukrayna

karadeniz

mayın

odessa

türk deniz kuvvetleri

türk silahlı kuvvetleri (tsk)

deniz

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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), 19 Mart’ta yaptığı açıklamada, Ukrayna Deniz Kuvvetleri Odessa, Oçakov, Çernomorsk ve Yujnıy limanlarının yakınlarına yaklaşık 420 adet YAM ve YARM tipinde eski mayın döşediğini açıklamıştı.FSB, “Yerinden kopan mayınların İstanbul Boğazı’na ve ardından Akdeniz havzasının denizlerine sürüklenme olasılığı dışlanmıyor” uyarısında da bulunmuştu.Bu açıklamanın ardından Türkiye ve diğer Karadeniz ülkeleri teyakkuza geçti. Açıklamanın üzerinden henüz 7 gün geçmişken 26 Mart’ta sabah saatlerinde İstanbul Boğazı açıklarında sivil ticari bir gemi mayın tespit etti. Ukrayna mayınları ile eşleşen ve eski tip olduğu belirtilen bu mayın Sualtı Savunma Timleri (SAS) tarafından imha edildi.28 Mart’ta ise bu sefer de Bulgaristan sınırına yakın İğneada açıklarında bir mayın tespit edildi ve SAS timleri tarafından etkisiz hale getirildi. Aynı zamanda Karadeniz’e kıyısı olan Romanya’da da bu tip bir mayın tespit edilip imha edilmişti.Mayınlar krize yol açtıUkrayna’nın yerleştirdiği bu mayınlardan sonra Karadeniz’de deniz ticareti ve gemi seyri durma noktasına geldi. Karadeniz’deki bu kesinti aynı zamanda buğday, ayçiçek yağı gibi gıda ürünlerini taşıyan gemilerin geçişini engellediği için Türkiye dahil dünyanın birçok noktasında önemli krizlere yol açtı.Krize çözüm bulmak için uzun süredir Birleşmiş Milletler (BM), Rusya ve Türkiye arasında görüşmeler sürüyordu.Bu konuda somut adımlar atılmaya başlandı.Lavrov, güvenlik koridorunun açılmasını görüşmek üzere 8 Haziran’da Ankara’ya geliyor31 Mayıs’ta AA’ya konuşan Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, beraberinde bir heyetle 8 Haziran'da Karadeniz'de buğday meselesini de kapsayan bir güvenlik koridorunun açılması konusunu görüşmek üzere Türkiye'ye geleceğini de belirtti. Görüşmenin Ankara’da yapılacağı öğrenildi. Çavuşoğlu, bu açıklamasında şunları söyledi:Bu konunun önemli olduğunu ve dünyada ciddi sıkıntılar yaşandığını ifade eden Çavuşoğlu, Türkiye'nin de bu konunun çözülmesinde kilit bir rol oynadığına vurgu yaptı.Lavrov: Putin ve Erdoğan mayınların temizliğinde anlaştıÇavuşoğlu’nun ardından Suudi Arabistan ziyaretinde açıklamalarda bulunan Rus Bakan Lavrov ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türkiye tarafının Ukrayna limanlarının mayınlardan temizlenmesine yardım etmesi konusunda anlaştıklarını söyledi. Lavrov, "Putin ile Erdoğan arasındaki görüşme sonucunda, rehinelerin ve gelişmekte olan ülkelerin ihtiyaç duyduğu kargoların bulunduğu gemilerin salıverilmesi için Türk meslektaşların Ukrayna limanlarının mayından temizlenmesine yardım etmeye çalışması konusunda mutabakat sağlandı" dedi.Lavrov, mayın temizleme operasyonunun Ukrayna'nın askeri potansiyelini güçlendirme ve Rusya'ya zarar verme girişimleri olmadan gerçekleştirilmesi gerektiğini kaydetti.Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 30 Mayıs’ta görüşme gerçekleştirmişti.Türkiye’nin mayın avlama gemisi filosuTürkiye’nin mayın avlama gemileri filosu iki sınıftan oluşuyor. Engin sınıfı ve Aydın sınıfı olarak iki filoya sahip olan Türk Deniz Kuvvetleri’nde toplam 11 adet mayın avlama gemisi bulunuyor.Engin sınıfı gemiler; TCG Edincik, TCG Edremit, TCG Enez, TCG Erdek ve TCG Erdemli olarak sıralanıyor.Bu gemiler; 50.9 metre boy, 8.9 metre ene sahip. 15 kts kadar hıza ulaşan bu gemilerin her birinde, 7 subay, 20 astsubay, 20 erbaş/er görev yapabiliyor. Gemiler, mayın avlama sistemi olarak DCN Mintac PAP cihazını kullanıyor.Aydın sınıfı gemiler de; TCG Alanya, TCG Amasra, TCG Ayvalık, TCG Akçakoca, TCG Anamur ve TCG Akçay isimlerini taşıyor.54.4 metre boy, 9.66 metre ene ve 14.2 kts sürate sahip bu gemilerde ise 7 subay, 24 astsubay, 20 erbaş/er görev alabiliyor. Bu gemiler mayın avlama görevini 2 adet ECA PAP Mk 5 ROV ve 1 adet tek taraflı OROPEZA -4 sistemleriyle gerçekleştiriyor.Öte yandan Türk Deniz Kuvvetleri’ne bağlı Sualtı Savunma Grup Komutanlığı (SAS) timleri de denizde mayın imhası konusunda uzman konumda bulunuyor. Bunun yanı sıra deniz kuvvetleri envanterindeki deniz karakol uçakları ve insansız hava araçları (İHA) da bu mayınların havadan gözetlenmesi konusunda önemli görevler üstleniyor.‘Burada çalışacak gemilerin dikkatli olması gerekiyor’Eski Mayın Filosu Komutanı emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, bu konuda Sputnik’e yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:Türk gemilerine karşı provokasyon uyarısı“Bu çalışmaya sadece Türk ve Rus gemileri değil Bulgaristan ve Romanya gemileri de katılabilir. Çünkü Türkiye’nin mayın tarama gemisi yok, sadece mayın avlama gemisi var. BLACKSEAFOR kapsamında bunun tatbikatları 2001-2014 yılları arasında yapılmıştı. Geçmişte bu ülkeler hiçbir Karadeniz dışı kuvveti sokmadan bu konuda işbirliği zaten yapmıştı” diye devam eden Gürdeniz, ayrıca şunları ekledi:Rusya ve Ukrayna tahıl deposuGürdeniz, bu mayınların temizlenmesinin önemine dair ise “Rusya ve Ukrayna dünya buğday, tahıl, ayçiçeği yağı ihtiyacının neredeyse üçte biri oradan deposu. 50 tane ülke, yüzde 30’un üzerinde oranla bu buğdayı ithal ediyor. Dolayısıyla Ukrayna'nın elinde biriken milyonlarca ton buğdayın çürümeden eritilmesi lazım. Öte yandan Ukrayna'nın yeni ekimler için gübreye ihtiyacı var” değerlendirmesinde bulundu.Gürdeniz ayrıca, Türkiye’nin Rusya ile izlediği tarafsız ve dengeli politikanın da son derece doğru olduğunu ifade etti.

https://tr.sputniknews.com/20220601/lavrov-turkiyenin-ukrayna-limanlarinin-mayindan-temizlenmesine-yardim-etmesi-konusunda-anlastik-1056888826.html

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Turan Salcı https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg

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