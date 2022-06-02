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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220602/abd-rusya-ve-belarusta-71-sirkete-yaptirim-getirdi-1056926472.html
ABD'den Rusya ve Belarus’taki 71 şirkete yaptırım
ABD'den Rusya ve Belarus’taki 71 şirkete yaptırım
ABD Ticaret Bakanlığı, Rusya ve Belarus’tan 71 şirkete, ABD yapımı donanım ve teknolojilere erişime kısıtlama getirdi. ABD, son olarak Rusya Dışişleri... 02.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-02T21:19+0300
2022-06-02T21:21+0300
abd
yaptırım
ukrayna krizi
ukrayna krizi
belarus
rusya
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Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, “ABD Ticaret Bakanlığı, Rus ordusunun, saldırganlığını sürdürmek ve güç kullanmak için ihtiyaç duyduğu teknolojileri ve diğer kalemleri alma fırsatını kısıtlamaya devam ediyor. Yeni kısıtlama, Rusya ve Belarus’tan 71 şirketin, kuruluşlar listesine dahil ediyor. Bu da onları ABD yapımı ürünler veya ABD teknolojileri ya da yazılımın kullanılarak elde edilen yabancı menşeili ürünler alma fırsatından mahrum bırakıyor” ifadesine yer verildi.Bu kararın, “Ukrayna’ya yönelik sebepsiz savaş başlattığı için Rusya’ya uygulanan ekonomik yaptırımlar listesini genişlettiği” kaydedildi. ABD’nin ‘kara listesine’ toplamda bin 300’den fazla kişi ve şirketin dahil edildiği belirti.
https://tr.sputniknews.com/20220602/abdden-zaharova-da-dahil-ust-duzey-rus-yetkililere-ve-sirketlere-yaptirim-1056923910.html
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abd, yaptırım, ukrayna krizi, belarus, rusya

ABD'den Rusya ve Belarus’taki 71 şirkete yaptırım

21:19 02.06.2022 (güncellendi: 21:21 02.06.2022)
© RTBelarus-Rusya
Belarus-Rusya - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2022
© RT
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ABD Ticaret Bakanlığı, Rusya ve Belarus’tan 71 şirkete, ABD yapımı donanım ve teknolojilere erişime kısıtlama getirdi. ABD, son olarak Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova da dahil üst düzey Rus yetkililere ve şirketlere yaptırım uyguladığını açıklamıştı.
Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, “ABD Ticaret Bakanlığı, Rus ordusunun, saldırganlığını sürdürmek ve güç kullanmak için ihtiyaç duyduğu teknolojileri ve diğer kalemleri alma fırsatını kısıtlamaya devam ediyor. Yeni kısıtlama, Rusya ve Belarus’tan 71 şirketin, kuruluşlar listesine dahil ediyor. Bu da onları ABD yapımı ürünler veya ABD teknolojileri ya da yazılımın kullanılarak elde edilen yabancı menşeili ürünler alma fırsatından mahrum bırakıyor” ifadesine yer verildi.
Bu kararın, “Ukrayna’ya yönelik sebepsiz savaş başlattığı için Rusya’ya uygulanan ekonomik yaptırımlar listesini genişlettiği” kaydedildi. ABD’nin ‘kara listesine’ toplamda bin 300’den fazla kişi ve şirketin dahil edildiği belirti.
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2022
Ukrayna krizi
ABD'den Zaharova da dahil üst düzey Rus yetkililere ve şirketlere yaptırım
18:54
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