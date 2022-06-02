https://tr.sputniknews.com/20220602/abd-rusya-ve-belarusta-71-sirkete-yaptirim-getirdi-1056926472.html
ABD'den Rusya ve Belarus’taki 71 şirkete yaptırım
ABD'den Rusya ve Belarus’taki 71 şirkete yaptırım
ABD Ticaret Bakanlığı, Rusya ve Belarus’tan 71 şirkete, ABD yapımı donanım ve teknolojilere erişime kısıtlama getirdi. ABD, son olarak Rusya Dışişleri... 02.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-02T21:19+0300
2022-06-02T21:19+0300
2022-06-02T21:21+0300
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ukrayna krizi
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Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, “ABD Ticaret Bakanlığı, Rus ordusunun, saldırganlığını sürdürmek ve güç kullanmak için ihtiyaç duyduğu teknolojileri ve diğer kalemleri alma fırsatını kısıtlamaya devam ediyor. Yeni kısıtlama, Rusya ve Belarus’tan 71 şirketin, kuruluşlar listesine dahil ediyor. Bu da onları ABD yapımı ürünler veya ABD teknolojileri ya da yazılımın kullanılarak elde edilen yabancı menşeili ürünler alma fırsatından mahrum bırakıyor” ifadesine yer verildi.Bu kararın, “Ukrayna’ya yönelik sebepsiz savaş başlattığı için Rusya’ya uygulanan ekonomik yaptırımlar listesini genişlettiği” kaydedildi. ABD’nin ‘kara listesine’ toplamda bin 300’den fazla kişi ve şirketin dahil edildiği belirti.
https://tr.sputniknews.com/20220602/abdden-zaharova-da-dahil-ust-duzey-rus-yetkililere-ve-sirketlere-yaptirim-1056923910.html
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abd, yaptırım, ukrayna krizi, belarus, rusya
ABD'den Rusya ve Belarus’taki 71 şirkete yaptırım
21:19 02.06.2022 (güncellendi: 21:21 02.06.2022) Abone ol
ABD Ticaret Bakanlığı, Rusya ve Belarus’tan 71 şirkete, ABD yapımı donanım ve teknolojilere erişime kısıtlama getirdi. ABD, son olarak Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova da dahil üst düzey Rus yetkililere ve şirketlere yaptırım uyguladığını açıklamıştı.
Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, “ABD Ticaret Bakanlığı, Rus ordusunun, saldırganlığını sürdürmek ve güç kullanmak için ihtiyaç duyduğu teknolojileri ve diğer kalemleri alma fırsatını kısıtlamaya devam ediyor. Yeni kısıtlama, Rusya ve Belarus’tan 71 şirketin, kuruluşlar listesine dahil ediyor. Bu da onları ABD yapımı ürünler veya ABD teknolojileri ya da yazılımın kullanılarak elde edilen yabancı menşeili ürünler alma fırsatından mahrum bırakıyor” ifadesine yer verildi.
Bu kararın, “Ukrayna’ya yönelik sebepsiz savaş başlattığı için Rusya’ya uygulanan ekonomik yaptırımlar listesini genişlettiği” kaydedildi. ABD’nin ‘kara listesine’ toplamda bin 300’den fazla kişi ve şirketin dahil edildiği belirti.