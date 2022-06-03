https://tr.sputniknews.com/20220603/bakan-kirisci-bizde-de-enflasyon-var-mucadele-icin-buyuk-gayret-gosteriliyor-1056959325.html

Bakan Kirişçi: Bizde de enflasyon var, mücadele için büyük gayret gösteriliyor

Bakan Kirişçi: Bizde de enflasyon var, mücadele için büyük gayret gösteriliyor

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Dünyada bir ekonomik türbülans var, ülkeler son 40 yılın en yüksek enflasyonunu yaşıyorlar. Bizde de enflasyon var... 03.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-03T21:13+0300

2022-06-03T21:13+0300

2022-06-03T21:13+0300

ekonomi

tarım bakanı

vahit kirişçi

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Bakan Kirişci, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Kahramankazan'da konuştu. Kirişci, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş'tan sonra "kahramanlık" unvanını alan ikinci önemli yerleşim yerinin Kahramankazan olduğunu anımsattı."Bu ilçemizin 15 Temmuz hain darbe girişiminde sergilemiş olduğu bu savunma, bu ülkeye namahrem elinin değmemesi adına gösterdiği cesaret, üstün direniş her türlü takdirin üzerindedir." diyen Kirişci, şöyle devam etti:"Bu topraklarda bugün bir Tarım ve Orman Bakanı olarak program icra edebiliyorsam, bunu şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Bu vesileyle başta şehitlerimize rahmet niyaz ederken, gazilerimize de hayırlı ömürler diliyoruz. Kahramankazan'ımızın bizim kendi değerlerimiz arasında bu manada da apayrı bir yeri var. İnşallah bugünkü ziyaretimiz çerçevesinde başta belediyemiz olmak üzere parti teşkilatlarımız, vatandaşlarımızla da hemhal olarak Kahramankazan'ın meselelerini kendi bakanlığımız ve gerektiğinde de diğer bakanlıklarımızla ilgili meseleleri konusunda yardımcı olmanın gayreti içerisinde olacağız."'Dünyada ekonomik türbülans var'Bakan Kirişci, 2023 seçimine ilişkin de şunları kaydetti:"Ülkemiz güzel bir 2023 seçimlerini geçirecek. Teşkilatlarımıza büyük görev düşüyor. Bizler icra makamındayız, rica makamında olanlara yardımcı olmakla mükellefiz. Bizler hizmet ederek sizin önünüzü açmamız lazım.Türkiye'nin ne kadar önemli bir coğrafyada olduğunun hepimiz farkındayız. Dünyada bir ekonomik türbülans var, ülkeler son 40 yılın en yüksek enflasyonunu yaşıyorlar. Bizde de enflasyon var, mücadele için büyük gayret gösteriliyor.'Ülkenin cumhurbaşkanımız gibi bir lidere sahip olması bana göre en büyük avantajı'Bu aziz milletin bir üretme kabiliyeti var, sorunların üstesinden gelme çabası var, bu bağışıklık sistemimizin güçlü olduğu anlamına geliyor. Bu bizim aşmayacağımız, aşamayacağımız bir kriz değil. Kaldı ki zaten belirli bir disiplin içerisinde sevk ve idare ediliyor. Ülkenin cumhurbaşkanımız gibi bir lidere sahip olması bana göre en büyük avantajı.Türkiye'nin gelişmesinden ve Cumhur İttifakı'nın bunları rahatsız etmesi bizim açımızdan tersinden baktığımız zaman bizi mutlu etmesi gereken bir hadisedir. Biz Cumhur İttifakı olarak bu gelişmelerden ziyadesiyle memnunuz, mutluyuz. Bundan rahatsız olan çevrelerin de aklı selimle hareket etmeleri Türkiye'nin gelişimini onların da görmeleri en büyük arzumuz, dileğimizdir."

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tarım bakanı, vahit kirişçi