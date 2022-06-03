https://tr.sputniknews.com/20220603/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1056933988.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar 16.48 liradan işlem görüyor. Euro/TL ise 17.74 TL’de yer alıyor. 03.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-03T09:18+0300
2022-06-03T09:18+0300
2022-06-03T09:18+0300
ekonomi
dolar
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euro
euro/tl
türk lirası
gram altın
çeyrek altın
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Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanacağı güne dolar kuru 16.4841 TL seviyesinden başlarken, Euro ise 17.7190 TL seviyesinden başladı.Çeyrek altın ne kadar?Altının gram fiyatı, güne 990 liradan başladı. Çeyrek altın 1.620 lira, Cumhuriyet altını da 6.666 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda 1.868 dolardan işlem görüyor.Analistler, enflasyon ve resesyon endişelerinin emtia piyasalarının yönü üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü belirterek, açıklanan son makroekonomik veriler ve merkez bankaları yetkililerinin söylemlerindeki şahin ton nedeniyle altının ons fiyatında oynaklığın arttığını kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20220602/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1056905271.html
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dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, türk lirası, gram altın, çeyrek altın
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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Dolar 16.48 liradan işlem görüyor. Euro/TL ise 17.74 TL’de yer alıyor.
Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanacağı güne dolar kuru 16.4841 TL seviyesinden başlarken, Euro ise 17.7190 TL seviyesinden başladı.
Çeyrek altın ne kadar?
Altının gram fiyatı, güne 990 liradan başladı. Çeyrek altın 1.620 lira, Cumhuriyet altını da 6.666 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda 1.868 dolardan işlem görüyor.
Analistler, enflasyon ve resesyon endişelerinin emtia piyasalarının yönü üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü belirterek, açıklanan son makroekonomik veriler ve merkez bankaları yetkililerinin söylemlerindeki şahin ton nedeniyle altının ons fiyatında oynaklığın arttığını kaydetti.