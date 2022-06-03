https://tr.sputniknews.com/20220603/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1056933988.html

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar 16.48 liradan işlem görüyor. Euro/TL ise 17.74 TL’de yer alıyor. 03.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-03T09:18+0300

2022-06-03T09:18+0300

2022-06-03T09:18+0300

ekonomi

dolar

dolar/tl

euro

euro/tl

türk lirası

gram altın

çeyrek altın

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Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanacağı güne dolar kuru 16.4841 TL seviyesinden başlarken, Euro ise 17.7190 TL seviyesinden başladı.Çeyrek altın ne kadar?Altının gram fiyatı, güne 990 liradan başladı. Çeyrek altın 1.620 lira, Cumhuriyet altını da 6.666 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda 1.868 dolardan işlem görüyor.Analistler, enflasyon ve resesyon endişelerinin emtia piyasalarının yönü üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü belirterek, açıklanan son makroekonomik veriler ve merkez bankaları yetkililerinin söylemlerindeki şahin ton nedeniyle altının ons fiyatında oynaklığın arttığını kaydetti.

https://tr.sputniknews.com/20220602/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1056905271.html

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