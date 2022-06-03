https://tr.sputniknews.com/20220603/haziran-ayi-kira-zam-orani-belli-oldu-1056934794.html

Haziran ayı kira zam oranı belli oldu

Haziran ayı kira zam oranı belli oldu

TÜİK tarafından açıklanan mayıs ayı TÜFE oranlarına göre kira zam oranı belli oldu. Haziran 2022’de kira artış oranı yüzde 39.33. 03.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-03T10:06+0300

2022-06-03T10:06+0300

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ekonomi

kira

kira sözleşmesi

türkiye

ekonomi

fahiş fiyat

geçim

ekonomik kriz

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 mayıs ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) rakamlarını açıkladı.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mayıs ayı itibarıyla, on iki aylık ortalamalara göre tüketici fiyatlarında yüzde 39.33 artış gerçekleşti.Bu veri haziran ayı kira artış oranını da belirledi. Yani ev sahipleri haziran 2022'de kiralara en fazla yüzde 39.33 oranında zam yapabilecek.Mayıs 2022 enflasyonu ise aylık yüzde 2.98 yıllık yüzde 73.50 oranında arttı.Yasal kira artış oranı, kira sözleşmesinin dolduğu tarihi takip eden ayın açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması alınarak hesaplanıyor. Ev sahipleri bu oranın üzerinde artış yapamıyor.

https://tr.sputniknews.com/20220603/tuik-yillik-enflasyon-yuzde-7350-oldu-1056934556.html

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kira, kira sözleşmesi, türkiye, ekonomi, fahiş fiyat, geçim, ekonomik kriz