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https://tr.sputniknews.com/20220603/nazim-hikmet-olumunun-59-yilinda-moskovadaki-mezari-basinda-anildi-1056939112.html
Nazım Hikmet ölümünün 59. yılında Moskova'daki mezarı başında anıldı
Nazım Hikmet ölümünün 59. yılında Moskova'daki mezarı başında anıldı
Şair Nazım Hikmet'in ölümünün 59'uncu yılı dolayısıyla Rusya'nın başkenti Moskova'daki mezarı başında anma etkinliği düzenlendi. 03.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-03T12:50+0300
2022-06-03T13:07+0300
nazım hikmet
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moskova
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Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği himayesinde Moskova Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Rus-Türk İşadamları Birliği (RTİB) ve Moskova Nazım Hikmet Kütüphanesi'nin iş birliğinde Novodeviçye Mezarlığı'nda tören yapıldı.Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar ile Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı törende, çok sayıda Türk ve Rus vatandaşı da hazır bulundu.Büyükelçi Samsar ve vatandaşlar, Nazım Hikmet’in mezarına çelenk ve karanfiller bıraktı.Aşırı yağmur nedeniyle mezarlıktaki törende konuşma programı iptal edildi.Moskova Nazım Hikmet Vakfı da Şair Nazım Hikmet’i anmak üzere çeşitli etkinlikler organize etti.Rusya Bilimler Akademisi ve Rusya Beşeri Bilimler Üniversitesi'nin vakıf ile organize ettiği konferansta, Nazım Hikmet’in yaşamı ve eserleri ele alınacak.Ertesi gün de vakfın organizasyonuyla Moskova’daki Puşkin Tiyatrosu’nda konser ve diğer etkinliklerin gerçekleşeceği programda, ‘Nazım Hikmet Dostluk Ödülü’ sahibine verilecek.
https://tr.sputniknews.com/20220601/nzim-hikmete-ithafen-bu-hafta-moskovada-bir-dizi-etkinlik-duzenlenecek-1056888143.html
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nazım hikmet, moskova, mezar

Nazım Hikmet ölümünün 59. yılında Moskova'daki mezarı başında anıldı

12:50 03.06.2022 (güncellendi: 13:07 03.06.2022)
© AANazım Hikmet, Moskova'daki mezarı
Nazım Hikmet, Moskova'daki mezarı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2022
© AA
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Şair Nazım Hikmet'in ölümünün 59'uncu yılı dolayısıyla Rusya'nın başkenti Moskova'daki mezarı başında anma etkinliği düzenlendi.
Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği himayesinde Moskova Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Rus-Türk İşadamları Birliği (RTİB) ve Moskova Nazım Hikmet Kütüphanesi'nin iş birliğinde Novodeviçye Mezarlığı'nda tören yapıldı.
Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar ile Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı törende, çok sayıda Türk ve Rus vatandaşı da hazır bulundu.
Büyükelçi Samsar ve vatandaşlar, Nazım Hikmet’in mezarına çelenk ve karanfiller bıraktı.
Aşırı yağmur nedeniyle mezarlıktaki törende konuşma programı iptal edildi.
Moskova Nazım Hikmet Vakfı da Şair Nazım Hikmet’i anmak üzere çeşitli etkinlikler organize etti.
Rusya Bilimler Akademisi ve Rusya Beşeri Bilimler Üniversitesi'nin vakıf ile organize ettiği konferansta, Nazım Hikmet’in yaşamı ve eserleri ele alınacak.
Ertesi gün de vakfın organizasyonuyla Moskova’daki Puşkin Tiyatrosu’nda konser ve diğer etkinliklerin gerçekleşeceği programda, ‘Nazım Hikmet Dostluk Ödülü’ sahibine verilecek.
Nazım Hikmet Ran - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2022
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Nâzım Hikmet’e ithafen bu hafta Moskova’da bir dizi etkinlik düzenlenecek
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