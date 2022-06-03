Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220603/new-yorkta-yari-otomatik-silah-edinme-yasi-21e-yukseltildi-1056960366.html
New York'ta yarı otomatik silah edinme yaşı 21'e yükseltildi
New York'ta yarı otomatik silah edinme yaşı 21'e yükseltildi
ABD'de New York Eyalet Meclisi, ülkede son haftalarda artan kitlesel silahlı saldırıların ardından yarı otomatik tüfek satın alma yaşını 21'e yükseltme kararı... 03.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-03T21:53+0300
2022-06-03T21:53+0300
dünya
abd
silah
saldırı
silahlı saldırı
new york
yaş
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1c/1056759720_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_c5e7c2a44632c55e4737f5f518b05f13.jpg
ABD'de son dönemde artan kitlesel silahlı saldırıların ardından ilk adım atıldı. New York'ta yarı otomatik tüfek satın alma yaşı 21'e yükseltildi.Demokratların çoğunlukta olduğu eyalet yönetimi, yarı otomatik tüfek satın alma yaşının 18'den 21'e çıkarılmasını onaylarken ateşli silah ve kurşun geçirmez yelek gibi diğer askeri teçhizat satın alma kurallarını da sıkılaştırarak kitlesel silahlı saldırıları azaltmayı amaçlayan yasa paketine imza attı.New York Valisi Kathy Hochul yaptığı yazılı açıklamada, "Artan silahlı saldırılar New Yorkluları güvende tutmak için daha güçlü yasaların gerektiğini açıkça ortaya koyuyor. Bu kapsamlı paket açıkları kapatacak" ifadesine yer verdi.Silah satın alma yaşını yükselten yasa, son günlerde Buffalo (New York), Uvalde (Teksas) ve Tulsa'daki (Oklahoma) kitlesel silahlı saldırıların ardı ardına yaşanması sonrasında geldi.ABD'de, 1968 tarihli Silah Kontrol Yasası uyarınca lisanslı satıcılar, uzun silahlar olarak adlandırılan pompalı tüfekler ve tüfekler ile mühimmatlarını 18, av tüfeği ve tüfek olmayan tüm ateşli silahlar ile mühimmatlarını ise 21 yaş ve üzeri kişilere satabiliyor.Lisanssız satıcılardan pompalı ve uzun namlulu silah satın almak için ise asgari yaş sınırı bulunmuyor.
https://tr.sputniknews.com/20220524/abdde-ilkokula-silahli-saldiri-en-az-2-olu-15-yarali----1056648923.html
new york
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1c/1056759720_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_56e7d155f459879fb1e1bb3f8541b587.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, silah, saldırı, silahlı saldırı, new york, yaş

New York'ta yarı otomatik silah edinme yaşı 21'e yükseltildi

21:53 03.06.2022
© AAABD’nin Ulusal Silah Birliği (NRA), 24 Mayıs'ta Teksas'ta yaşanan silahlı okul saldırısının ardından silahlanma kongresi düzenliyor.
ABD’nin Ulusal Silah Birliği (NRA), 24 Mayıs'ta Teksas'ta yaşanan silahlı okul saldırısının ardından silahlanma kongresi düzenliyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2022
© AA
Abone olTelegram
ABD'de New York Eyalet Meclisi, ülkede son haftalarda artan kitlesel silahlı saldırıların ardından yarı otomatik tüfek satın alma yaşını 21'e yükseltme kararı aldı.
ABD'de son dönemde artan kitlesel silahlı saldırıların ardından ilk adım atıldı. New York'ta yarı otomatik tüfek satın alma yaşı 21'e yükseltildi.

Demokratların çoğunlukta olduğu eyalet yönetimi, yarı otomatik tüfek satın alma yaşının 18'den 21'e çıkarılmasını onaylarken ateşli silah ve kurşun geçirmez yelek gibi diğer askeri teçhizat satın alma kurallarını da sıkılaştırarak kitlesel silahlı saldırıları azaltmayı amaçlayan yasa paketine imza attı.

New York Valisi Kathy Hochul yaptığı yazılı açıklamada, "Artan silahlı saldırılar New Yorkluları güvende tutmak için daha güçlü yasaların gerektiğini açıkça ortaya koyuyor. Bu kapsamlı paket açıkları kapatacak" ifadesine yer verdi.

Silah satın alma yaşını yükselten yasa, son günlerde Buffalo (New York), Uvalde (Teksas) ve Tulsa'daki (Oklahoma) kitlesel silahlı saldırıların ardı ardına yaşanması sonrasında geldi.

ABD'de, 1968 tarihli Silah Kontrol Yasası uyarınca lisanslı satıcılar, uzun silahlar olarak adlandırılan pompalı tüfekler ve tüfekler ile mühimmatlarını 18, av tüfeği ve tüfek olmayan tüm ateşli silahlar ile mühimmatlarını ise 21 yaş ve üzeri kişilere satabiliyor.

Lisanssız satıcılardan pompalı ve uzun namlulu silah satın almak için ise asgari yaş sınırı bulunmuyor.
ABD'de silahlı şiddet olaylarının maliyeti yıllık 280 milyar doları geçiyor - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2022
DÜNYA
ABD'de ilkokula silahlı saldırı: 21 kişi hayatını kaybetti
24 Mayıs, 23:29
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала