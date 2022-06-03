https://tr.sputniknews.com/20220603/rusya-libyadaki-buyukelciligini-yakinda-yeniden-acacak-1056957011.html
Rusya, Libya'daki büyükelçiliğini yakında yeniden açacak
Rusya, Libya'daki büyükelçiliğini yakında yeniden açacak
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov, Libya'daki Rusya Büyükelçiliği'nin yakında çalışmalarına yeniden başlayacağını söyledi. 03.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-03T19:20+0300
2022-06-03T19:20+0300
2022-06-03T19:20+0300
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Gazetecilere açıklamalarda bulunan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, "Elçiliğin kısa süre içinde çalışmaya başlayacağını düşünüyorum. Bir heyet Libya'yı ziyaret etti ve oradaki mevcut koşulları inceledi. Bundan dolayı elçiliğin yakında yeniden açılacağını umuyorum" dedi.Rusya'nın Libya Büyükelçiliği, 2014 yılında artan güvenlik endişeleriyle Tunus'a taşınmıştı.Geçen yıl Moskova'yı ziyaret eden Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Rus elçiliğinin yakında açılmasını umduğunu dile getirmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220603/rusya-41-kanada-vatandasinin-ulkeye-girisini-yasakladi-1056955368.html
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Rusya, Libya'daki büyükelçiliğini yakında yeniden açacak
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov, Libya'daki Rusya Büyükelçiliği'nin yakında çalışmalarına yeniden başlayacağını söyledi.
Gazetecilere açıklamalarda bulunan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, "Elçiliğin kısa süre içinde çalışmaya başlayacağını düşünüyorum. Bir heyet Libya'yı ziyaret etti ve oradaki mevcut koşulları inceledi. Bundan dolayı elçiliğin yakında yeniden açılacağını umuyorum" dedi.
Rusya'nın Libya Büyükelçiliği, 2014 yılında artan güvenlik endişeleriyle Tunus'a taşınmıştı.
Geçen yıl Moskova'yı ziyaret eden Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Rus elçiliğinin yakında açılmasını umduğunu dile getirmişti.