Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220603/rusya-libyadaki-buyukelciligini-yakinda-yeniden-acacak-1056957011.html
Rusya, Libya'daki büyükelçiliğini yakında yeniden açacak
Rusya, Libya'daki büyükelçiliğini yakında yeniden açacak
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov, Libya'daki Rusya Büyükelçiliği'nin yakında çalışmalarına yeniden başlayacağını söyledi. 03.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-03T19:20+0300
2022-06-03T19:20+0300
dünya
rusya
büyükelçilik
libya
tunus
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104223/85/1042238563_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_484f6277a0daed513508738f30a23115.jpg
Gazetecilere açıklamalarda bulunan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, "Elçiliğin kısa süre içinde çalışmaya başlayacağını düşünüyorum. Bir heyet Libya'yı ziyaret etti ve oradaki mevcut koşulları inceledi. Bundan dolayı elçiliğin yakında yeniden açılacağını umuyorum" dedi.Rusya'nın Libya Büyükelçiliği, 2014 yılında artan güvenlik endişeleriyle Tunus'a taşınmıştı.Geçen yıl Moskova'yı ziyaret eden Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Rus elçiliğinin yakında açılmasını umduğunu dile getirmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220603/rusya-41-kanada-vatandasinin-ulkeye-girisini-yasakladi-1056955368.html
rusya
libya
tunus
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104223/85/1042238563_41:0:2772:2048_1920x0_80_0_0_071fb48b1434faed157503d4712ae08d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, büyükelçilik, libya, tunus

Rusya, Libya'daki büyükelçiliğini yakında yeniden açacak

19:20 03.06.2022
© Sputnik / Vitaly Timkiv / Fotoğraf bankasına girRusya Bayrağı
Rusya Bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2022
© Sputnik / Vitaly Timkiv
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone olTelegram
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov, Libya'daki Rusya Büyükelçiliği'nin yakında çalışmalarına yeniden başlayacağını söyledi.
Gazetecilere açıklamalarda bulunan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, "Elçiliğin kısa süre içinde çalışmaya başlayacağını düşünüyorum. Bir heyet Libya'yı ziyaret etti ve oradaki mevcut koşulları inceledi. Bundan dolayı elçiliğin yakında yeniden açılacağını umuyorum" dedi.

Rusya'nın Libya Büyükelçiliği, 2014 yılında artan güvenlik endişeleriyle Tunus'a taşınmıştı.

Geçen yıl Moskova'yı ziyaret eden Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Rus elçiliğinin yakında açılmasını umduğunu dile getirmişti.
Kanada Bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2022
DÜNYA
Rusya, 41 Kanada vatandaşının ülkeye girişini yasakladı
18:30
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала