https://tr.sputniknews.com/20220603/yanlislikla-tahliye-edilen-mahkum-bir-hataniz-var-diyerek-hapishaneye-geri-dondu-1056934595.html

Yanlışlıkla tahliye edilen mahkum 'Bir hatanız var' diyerek hapishaneye geri döndü

Yanlışlıkla tahliye edilen mahkum 'Bir hatanız var' diyerek hapishaneye geri döndü

ABD'de bir mahkum, yapılan bir yanlış hesaplama sonucu erken tahliye edilerek serbest bırakıldı. Mahkumun daha sonra polise kendisinin teslim olduğu... 03.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-03T10:02+0300

2022-06-03T10:02+0300

2022-06-03T10:02+0300

dünya

abd

hapis cezası

tahliye

erken tahliye

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ABD'nin Washington eyaletinde 2013 yılında işlediği bir suçtan dolayı 28 yıl hapis cezasına çarptırılan Jeremey Bennett, ceza infaz kurumu bünyesindeki Düzeltme Departmanı tarafından yapılan bir yanlış hesaplama sonucu geçtiğimiz cuma günü serbest bırakıldı.Pierce Country mahkemesinin mahkumun suçu işlediği sırada yaşının küçük olması nedeniyle cezasını düşürme karar metnini yanlış yorumlayan departman, halen 21 yıl hapis yatması gereken Bennett'i tahliye ettirdi. Yerel medyada yer alan habere göre gardiyanlara 'Bir hatanız olmalı' diyerek itiraz eden mahkum Bennett, serbest bırakıldıktan kısa süre sonra kendi rızasıyla polise teslim oldu.Hatanın anlaşılması üzerine Bennett yeniden mahkum edildi.Düzeltme Departmanı, gönderilen kararda cezanın 'infaz edildiği' belirtildiği için mahkumu serbest bıraktıklarını söyleyerek bir hata yapmadıklarını savundu. Bennet'in 2013'te henüz 17 yaşındayken otopark soyduğu ve olayda Lawrence Howse isimli kişiyi öldürdüğü için 2015 yılında 28 yıl hapis cezasına çarptırıldığı kaydedildi.

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abd, hapis cezası, tahliye, erken tahliye