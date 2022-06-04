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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220604/rus-kargo-ucagina-el-koyan-kanada-ukraynadaki-operasyon-bitene-kadar-cikisina-izin-vermeyecegiz-1056968864.html
Rus kargo uçağına el koyan Kanada: Ukrayna'daki operasyon bitene kadar çıkışına izin vermeyeceğiz
Rus kargo uçağına el koyan Kanada: Ukrayna'daki operasyon bitene kadar çıkışına izin vermeyeceğiz
Rusya'nın Ottawa Büyükelçiliği Misyon Başkan Yardımcısı, Sputnik'e verdiği demeçte, Kanada tarafından el konulan An-124 kargo uçağının Rusya'nın Ukrayna'daki... 04.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-04T01:34+0300
2022-06-04T01:34+0300
ukrayna krizi
kanada
rusya
jet
ottawa
alıkoyma
operasyon
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Rusya'nın Ottawa Büyükelçiliği Misyon Başkan Yardımcısı Vladimir Proskuryakov'un aktardığına göre, Kanada tarafından el konulan Rus kargo uçağı An-124, Ottawa hükümetiyle yapılan bir sözleşme kapsamında Çin'den Kovid-19 test kitleri taşıyordu. Jet 27 Şubat'ta Kanada'ya vardı ve ertesi gün kalkması gerekiyordu. 27 Şubat'ta hava sahasını Rus uçaklarına kapatan Kanada, kalkış izni talebini reddetti.Rusya, 1 Mart'ta tüm durumu ayrıntılı olarak anlatan bir diplomatik nota göndermiş ve Kanada'dan kargo uçağını serbest bırakmasını talep etmişti. Rus diplomat, Ottawa yönetiminin bu nota yazılı olarak yanıt vermediğini, bunun yerine Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonunu sonlandırana kadar konuyu dikkate almayacağına dair bir e-posta gönderdiğini söyledi.Sputnik'e verdiği demeçte Proskuryakov, "Kanada Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla (uçağın) çıkışına izin verilmesi için durumu bir şekilde çözmeye çalıştık. Ancak Global Affairs Canada, Ulaştırma Bakanlığı'nı ve federal hükümetin duruşunu gerekçe göstererek talebimizi reddetti" ifadelerini kullandı.Proskuryakov, "Prensipte bu konunun tartışılamayacağını ve uçağın en azından Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri harekâtının sonuna kadar burada kalacağını belirttiler. Diplomatik bir yolu tamamen dışlayarak sert bir tavır aldılar" diye ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20220603/putin-rusya-bugday-ihracatini-50-milyon-tona-cikarmaya-hazir-1056958908.html
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kanada, rusya, jet, ottawa, alıkoyma, operasyon

Rus kargo uçağına el koyan Kanada: Ukrayna'daki operasyon bitene kadar çıkışına izin vermeyeceğiz

01:34 04.06.2022
© SputnikAn-124 Kargo Uçağı
An-124 Kargo Uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2022
© Sputnik
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Rusya'nın Ottawa Büyükelçiliği Misyon Başkan Yardımcısı, Sputnik'e verdiği demeçte, Kanada tarafından el konulan An-124 kargo uçağının Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonunu sona erene kadar bırakılmayacağını açkladı.
Rusya'nın Ottawa Büyükelçiliği Misyon Başkan Yardımcısı Vladimir Proskuryakov'un aktardığına göre, Kanada tarafından el konulan Rus kargo uçağı An-124, Ottawa hükümetiyle yapılan bir sözleşme kapsamında Çin'den Kovid-19 test kitleri taşıyordu.
Jet 27 Şubat'ta Kanada'ya vardı ve ertesi gün kalkması gerekiyordu. 27 Şubat'ta hava sahasını Rus uçaklarına kapatan Kanada, kalkış izni talebini reddetti.
Rusya, 1 Mart'ta tüm durumu ayrıntılı olarak anlatan bir diplomatik nota göndermiş ve Kanada'dan kargo uçağını serbest bırakmasını talep etmişti.
Rus diplomat, Ottawa yönetiminin bu nota yazılı olarak yanıt vermediğini, bunun yerine Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonunu sonlandırana kadar konuyu dikkate almayacağına dair bir e-posta gönderdiğini söyledi.
Sputnik'e verdiği demeçte Proskuryakov, "Kanada Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla (uçağın) çıkışına izin verilmesi için durumu bir şekilde çözmeye çalıştık. Ancak Global Affairs Canada, Ulaştırma Bakanlığı'nı ve federal hükümetin duruşunu gerekçe göstererek talebimizi reddetti" ifadelerini kullandı.
Proskuryakov, "Prensipte bu konunun tartışılamayacağını ve uçağın en azından Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri harekâtının sonuna kadar burada kalacağını belirttiler. Diplomatik bir yolu tamamen dışlayarak sert bir tavır aldılar" diye ekledi.
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