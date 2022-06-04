https://tr.sputniknews.com/20220604/rus-kargo-ucagina-el-koyan-kanada-ukraynadaki-operasyon-bitene-kadar-cikisina-izin-vermeyecegiz-1056968864.html

Rus kargo uçağına el koyan Kanada: Ukrayna'daki operasyon bitene kadar çıkışına izin vermeyeceğiz

Rus kargo uçağına el koyan Kanada: Ukrayna'daki operasyon bitene kadar çıkışına izin vermeyeceğiz

Rusya'nın Ottawa Büyükelçiliği Misyon Başkan Yardımcısı, Sputnik'e verdiği demeçte, Kanada tarafından el konulan An-124 kargo uçağının Rusya'nın Ukrayna'daki... 04.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-04T01:34+0300

2022-06-04T01:34+0300

2022-06-04T01:34+0300

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Rusya'nın Ottawa Büyükelçiliği Misyon Başkan Yardımcısı Vladimir Proskuryakov'un aktardığına göre, Kanada tarafından el konulan Rus kargo uçağı An-124, Ottawa hükümetiyle yapılan bir sözleşme kapsamında Çin'den Kovid-19 test kitleri taşıyordu. Jet 27 Şubat'ta Kanada'ya vardı ve ertesi gün kalkması gerekiyordu. 27 Şubat'ta hava sahasını Rus uçaklarına kapatan Kanada, kalkış izni talebini reddetti.Rusya, 1 Mart'ta tüm durumu ayrıntılı olarak anlatan bir diplomatik nota göndermiş ve Kanada'dan kargo uçağını serbest bırakmasını talep etmişti. Rus diplomat, Ottawa yönetiminin bu nota yazılı olarak yanıt vermediğini, bunun yerine Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonunu sonlandırana kadar konuyu dikkate almayacağına dair bir e-posta gönderdiğini söyledi.Sputnik'e verdiği demeçte Proskuryakov, "Kanada Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla (uçağın) çıkışına izin verilmesi için durumu bir şekilde çözmeye çalıştık. Ancak Global Affairs Canada, Ulaştırma Bakanlığı'nı ve federal hükümetin duruşunu gerekçe göstererek talebimizi reddetti" ifadelerini kullandı.Proskuryakov, "Prensipte bu konunun tartışılamayacağını ve uçağın en azından Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri harekâtının sonuna kadar burada kalacağını belirttiler. Diplomatik bir yolu tamamen dışlayarak sert bir tavır aldılar" diye ekledi.

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kanada, rusya, jet, ottawa, alıkoyma, operasyon