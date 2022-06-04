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Yıkım ekibi ve polis geldi, düğün yarıda kaldı
Yıkım ekibi ve polis geldi, düğün yarıda kaldı
İzmir'in Bayraklı ilçesinde bulunan Saime Sultan Yalısı'nda, işletmecilerin deniz kıyısındaki hazine arazisi üzerine koyduğu öne sürülen platformlar, belediye... 04.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-04T04:33+0300
2022-06-04T04:37+0300
türkiye
bayraklı
izmir
düğün
belediye
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İzmir'in Bayraklı ilçesinde bulunan ve 142 yıllık geçmişiyle tarihi bir bina olan Saime Sultan Yalısı'nda dün akşam meydana gelen olayda, genellikle düğünlerin yapıldığı işletmede, işletmecilerin deniz kıyısındaki hazine arazisi üzerine koyduğu öne sürülen platformlar, belediye ekipleri tarafından yıkıldı.İş makineleri ile Saime Sultan Yalısı'na gelen belediye ekipleri, kaçak olduğu belirtilen platformları yıkmaya başladı. Platformun yıkılmasıyla birlikte düğün iptal olurken, gerginliğin önüne geçmek amacıyla polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Polisin aldığı güvenlik önlemlerinin ardından yıkım süreci devam etti.Belediye yetkililerinden alınan bilgiye göre işletmenin 775 sayılı Gecekondu Kanunu'na muhalefet ettiği, sahil kısmında bulunan platformun devlet arazisi üzerine kaçak olarak inşa edildiği öne sürüldü. Öte yandan kanuna muhalefetten dolayı mühürlenen işletmenin mühür fekki yaparak organizasyonlarını sürdürdüğü de bildirildi.
türkiye
bayraklı
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bayraklı, izmir, düğün, belediye

Yıkım ekibi ve polis geldi, düğün yarıda kaldı

04:33 04.06.2022 (güncellendi: 04:37 04.06.2022)
© İHA / ALİ İHSAN ÇİFTÇİYıkım ekibi ve polis geldi, düğün yarıda kaldı
Yıkım ekibi ve polis geldi, düğün yarıda kaldı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2022
© İHA / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ
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İzmir'in Bayraklı ilçesinde bulunan Saime Sultan Yalısı'nda, işletmecilerin deniz kıyısındaki hazine arazisi üzerine koyduğu öne sürülen platformlar, belediye ekipleri tarafından yıkıldı. Yıkımın gerçekleştiği gün yalıda yapılan düğünün iptal edildiği belirtildi.
İzmir'in Bayraklı ilçesinde bulunan ve 142 yıllık geçmişiyle tarihi bir bina olan Saime Sultan Yalısı'nda dün akşam meydana gelen olayda, genellikle düğünlerin yapıldığı işletmede, işletmecilerin deniz kıyısındaki hazine arazisi üzerine koyduğu öne sürülen platformlar, belediye ekipleri tarafından yıkıldı.

İş makineleri ile Saime Sultan Yalısı'na gelen belediye ekipleri, kaçak olduğu belirtilen platformları yıkmaya başladı. Platformun yıkılmasıyla birlikte düğün iptal olurken, gerginliğin önüne geçmek amacıyla polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Polisin aldığı güvenlik önlemlerinin ardından yıkım süreci devam etti.

Belediye yetkililerinden alınan bilgiye göre işletmenin 775 sayılı Gecekondu Kanunu'na muhalefet ettiği, sahil kısmında bulunan platformun devlet arazisi üzerine kaçak olarak inşa edildiği öne sürüldü. Öte yandan kanuna muhalefetten dolayı mühürlenen işletmenin mühür fekki yaparak organizasyonlarını sürdürdüğü de bildirildi.
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