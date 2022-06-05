https://tr.sputniknews.com/20220605/abdde-mezuniyet-partisinde-silahli-saldiri-1-olu-7-yarali-1056991975.html

ABD'de mezuniyet partisinde silahlı saldırı: 1 ölü, 7 yaralı

ABD'de mezuniyet partisinde silahlı saldırı: 1 ölü, 7 yaralı

ABD'nin Virginia eyaletinde düzenlenen mezuniyet partisinde çıkan silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. 05.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-05T00:52+0300

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dünya

abd

silahlı saldırı

virginia

mezuniyet

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ABD'nin Virginia eyaletinde bir mezuniyet partisinde silahlı çatışma çıktı. Olay yerine çok sayıda ilk yardım ve polis ekiplerinin gelmesinin üzerine 20 yaşındaki bir gencin hayatını kaybettiği, 7 kişinin ise yaralandığı bildirildi.Chesterfield County Polisi Brad Badgerow saldırının ardından düzenlediği basın toplantısında, polis memurlarının dört farklı kalibrede 50'den fazla kovan ele geçirdiğini belirterek, olayda saldırgan sayısının henüz netlik kazanmadığını söyledi.Badgerow, "Saldırganların 4 kişi olup olmadığını henüz bilmiyoruz. Ancak ateşlenen en az dört farklı silah varmış gibi görünüyor" dedi.Yetkililer, memurların olay yerine vardıklarında, Petersburglu 20 yaşındaki Taborri J. Carter'ın yaralı olduğunu ve yapılan müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybettiğini belirttiPolis, saldırıdan kaçarken bir aracın çarpması sonucu iki kişinin de yaralandığını ifade ederek, hastaneye kaldırılan yaralarının ise hayati tehlikesinin bulunmadığını duyurdu.

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