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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220605/nyt-batinin-petrol-ambargosuyla-rusyayi-zayiflatma-plani-basarisiz-olacak-1057004108.html
NYT: Batı'nın petrol ambargosuyla Rusya'yı zayıflatma planı başarısız olacak
NYT: Batı'nın petrol ambargosuyla Rusya'yı zayıflatma planı başarısız olacak
AB'nin Rus petrolü ithalatını kademeli olarak sonlandırma planının Moskova'nın petrol ithalatı gelirlerinden ziyade küresel ekonomiye darbe vuracağını belirten... 05.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-05T13:49+0300
2022-06-05T13:49+0300
ukrayna krizi
rusya
nato
batı
ukrayna
yaptırım
petrol
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AB liderlerinin yanı sıra daha önce Rus petrolü ithalatını tamamen yasaklayan ABD'nin Rusya'yı zayıflatmak ve milyarlarca dolarlık gelirden mahrum bırakmak istediğini kaydeden NYT yazarı Clifford Krauss, "Batı, Rusya yeni alıcılar ararken ülkede petrolün depolanabileceği çok fazla tesis bulunmadığı için Rus petrol şirketlerini kuyuları kapatmaya zorlayacaklarını umuyor. Fakat bu girişim çok tehlikeli ve başarısız olabilir. Eğer petrol fiyatları ciddi şekilde artarsa, Rusya'nın toplam gelirleri önemsiz oranda azalır" ifadelerini kullandı.Krauss, halihazırda yüksek seyreden petrol fiyatlarında yaşanacak ciddi artışın Avrupa ve ABD'yi doğrudan etkileyeceği uyarısında bulundu.
https://tr.sputniknews.com/20220604/lavrov-bati-ukraynanin-rusya-ile-muzakerelere-devam-etmesini-yasakladi-1056990789.html
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rusya, nato, batı, ukrayna, yaptırım, petrol

NYT: Batı'nın petrol ambargosuyla Rusya'yı zayıflatma planı başarısız olacak

13:49 05.06.2022
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girRusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonu - Donetsk Halk Cumhuriyeti - Donbass
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonu - Donetsk Halk Cumhuriyeti - Donbass - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2022
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AB'nin Rus petrolü ithalatını kademeli olarak sonlandırma planının Moskova'nın petrol ithalatı gelirlerinden ziyade küresel ekonomiye darbe vuracağını belirten New York Times yazarı Clifford Krauss, Batı'nın petrol ambargosuyla Rusya'yı zayıflatma planının başarısızlıkla sonuçlanacağı öngörüsünde bulundu.
AB liderlerinin yanı sıra daha önce Rus petrolü ithalatını tamamen yasaklayan ABD'nin Rusya'yı zayıflatmak ve milyarlarca dolarlık gelirden mahrum bırakmak istediğini kaydeden NYT yazarı Clifford Krauss, "Batı, Rusya yeni alıcılar ararken ülkede petrolün depolanabileceği çok fazla tesis bulunmadığı için Rus petrol şirketlerini kuyuları kapatmaya zorlayacaklarını umuyor. Fakat bu girişim çok tehlikeli ve başarısız olabilir. Eğer petrol fiyatları ciddi şekilde artarsa, Rusya'nın toplam gelirleri önemsiz oranda azalır" ifadelerini kullandı.

Krauss, halihazırda yüksek seyreden petrol fiyatlarında yaşanacak ciddi artışın Avrupa ve ABD'yi doğrudan etkileyeceği uyarısında bulundu.
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2022
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