https://tr.sputniknews.com/20220605/nyt-batinin-petrol-ambargosuyla-rusyayi-zayiflatma-plani-basarisiz-olacak-1057004108.html

NYT: Batı'nın petrol ambargosuyla Rusya'yı zayıflatma planı başarısız olacak

NYT: Batı'nın petrol ambargosuyla Rusya'yı zayıflatma planı başarısız olacak

AB'nin Rus petrolü ithalatını kademeli olarak sonlandırma planının Moskova'nın petrol ithalatı gelirlerinden ziyade küresel ekonomiye darbe vuracağını belirten... 05.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-05T13:49+0300

2022-06-05T13:49+0300

2022-06-05T13:49+0300

ukrayna krizi

rusya

nato

batı

ukrayna

yaptırım

petrol

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AB liderlerinin yanı sıra daha önce Rus petrolü ithalatını tamamen yasaklayan ABD'nin Rusya'yı zayıflatmak ve milyarlarca dolarlık gelirden mahrum bırakmak istediğini kaydeden NYT yazarı Clifford Krauss, "Batı, Rusya yeni alıcılar ararken ülkede petrolün depolanabileceği çok fazla tesis bulunmadığı için Rus petrol şirketlerini kuyuları kapatmaya zorlayacaklarını umuyor. Fakat bu girişim çok tehlikeli ve başarısız olabilir. Eğer petrol fiyatları ciddi şekilde artarsa, Rusya'nın toplam gelirleri önemsiz oranda azalır" ifadelerini kullandı.Krauss, halihazırda yüksek seyreden petrol fiyatlarında yaşanacak ciddi artışın Avrupa ve ABD'yi doğrudan etkileyeceği uyarısında bulundu.

https://tr.sputniknews.com/20220604/lavrov-bati-ukraynanin-rusya-ile-muzakerelere-devam-etmesini-yasakladi-1056990789.html

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rusya, nato, batı, ukrayna, yaptırım, petrol