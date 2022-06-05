https://tr.sputniknews.com/20220605/putin-abdnin-kieve-cok-namlulu-roketatar-sistemleri-gondermesi-hicbir-seyi-degistirmez-1057000289.html

Putin: ABD'nin Kiev'e çok namlulu roketatar sistemleri göndermesi hiçbir şeyi değiştirmez

Putin: ABD'nin Kiev'e çok namlulu roketatar sistemleri göndermesi hiçbir şeyi değiştirmez

ABD'nin Kiev'e HIMARS tipi uzun menzilli çok namlulu roketatar sistemlerini de içeren yeni silahlar sevk etmesini değerlendiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir... 05.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-05T11:30+0300

2022-06-05T11:30+0300

2022-06-05T12:10+0300

ukrayna krizi

abd

vladimir putin

roketatar

çok namlulu roketatar

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Rossiya 1 televizyonuna demeç veren Putin, ABD'nin Kiev'e HIMARS tipi uzun menzilli çok namlulu roketatar sistemleri gönderme kararı hakkında "Burada yeni bir şey yok. Birincisi, bunlar çok namlulu roketatar sistemleri ve Ukrayna ordusunda Grad, Smerç, Uragan gibi Sovyet ve Rus yapımı muadili sistemler mevcut. İkincisi, menzil sistemin kendisine değil, kullanılan füzelere bağlı. ABD'nin hangi füzeleri tedarik edeceğine bağlı. Bugün duyduğumuz ve anladığımız kadarıyla, bunlar füzenin türüne bağlı olarak 45-70 km menzile sahip füzeler olacak. Bahsettiğim Grad, Smerç, Uragan'ın menzili de 40-70 km. Yeni bir şey yok" dedi.ABD ve bazı ülkelerin yapacağı sevkiyatın Ukrayna ordusunun verdiği kayıpların yerini doldurma amacı taşıdığını düşündüklerini söyleyen Putin, "Burada yeni bir şey yok ve fiiliyatta bu durum, hiçbir şeyi değiştirmeyecek" diye vurguladı.'Kimse alınmasın ama hava savunma sistemlerimiz, İHA'ları çerez gibi tüketiyor'Batı'nın Ukrayna'ya yaptığı diğer silah sevkiyatlarına da değinen Rus lider, sözlerini şöyle sürdürdü: 'Uzun menzilli füzeler verilirse, daha önce hedef almadığımız tesisleri vururuz'Putin, Kiev'e uzun menzilli füzeler tedarik edilmesi halinde uygun çıkarımlarda bulunacaklarını ve Rus ordusunda yeterli sayıda bulunan imha araçlarını kullanarak şimdiye dek hedef almadıkları tesisleri vuracaklarını vurguladı.'İHA'ları Ukrayna'ya neden verdiklerini pek anlamıyorum'Bir diğer İHA türünün saha keşif İHA'ları olduğunu, harekatın en başından beri bunların havada uçtuğunu ve tedarik edildiğini, hepsinin de yabancı menşeli olduğunu kaydeden Putin, "Üçüncü tür ise stratejik keşif İHA'ları. 8, 10, 11 km irtifada uçuyorlar. Harekattan önce her zaman kullanılıyordu, Karadeniz üzerinde, Ukrayna toprakları üzerinde uçuyordu. Bunları Ukrayna'ya neden verdiklerini pek anlamıyorum. Sadece bize onları düşürüp nasıl yapılandırıldıklarına bakma imkanı veriyor, ben başka bir anlam göremiyorum" ifadelerini kullandı.'Ek silah sevkiyatlarının amacı, silahlı çatışmaları mümkün mertebe uzatmak'Rusya lideri, Ukrayna ordusuna yapılan ek silah sevkiyatlarının sadece tek bir amaç taşıdığını ve bu amacın Ukrayna'daki silahlı çatışmaları mümkün mertebe uzatmak olduğunu kaydetti.

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abd, vladimir putin, roketatar, çok namlulu roketatar