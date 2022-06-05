https://tr.sputniknews.com/20220605/trafik-denetiminden-kacarken-yakalanan-surucu-bir-daha-durmayacagim-1056996028.html

Trafik denetiminden kaçarken yakalanan sürücü: 'Bir daha durmayacağım'

Trafik denetiminden kaçarken yakalanan sürücü: 'Bir daha durmayacağım'

İstanbul Kartal'da gerçekleştirilen trafik denetimlerine takılan alkollü bir sürücü önce denetimden kaçmayı denedi. Polislerin yakaladığı ve alkollü çıkan... 05.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-05T06:38+0300

2022-06-05T06:38+0300

2022-06-05T06:38+0300

türkiye

trafik

istanbul

polis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/05/1056995881_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_39657a1057f58c11af14e7307c8e7a5b.jpg

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı resmi ve sivil trafik ekipleri Kartal sahil yolunda araçlar üzerinde denetim yaptı. Kartal sahil yolu Kadıköy istikametinde kontrol noktası oluşturan trafik ekipleri, araçlar ve sürücüleri denetledi. Denetimlerde araçların plaka sorgusu yapılırken ruhsat, muayene ve sürücü belgeleri kontrol edildi. Sürücülere alkolmetre üfleyen polis ekipleri, belgelerinde eksiklik bulunan ve alkollü olan sürücülere para cezası yazıldı.'Bir daha durmayacağım'Trafik denetiminden kaçan ve polis tarafından yakalanan bir sürücü ekiplere zor anlar yaşattı. Polis ekiplerinin yaptığı alkol kontrolü sonrası sürücü 2.06 promil alkollü çıktı. Ehliyeti de olamayan sürücü polis ekiplerine, "Bir daha durursam suç bulmayın, bir daha durmayacağım" diyerek sitem etti.

https://tr.sputniknews.com/20220529/yurt-genelinde-trafik-denetimi-1358-arac-trafikten-men-edildi-1056788240.html

türkiye

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

trafik, istanbul, polis