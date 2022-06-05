https://tr.sputniknews.com/20220605/trafik-denetiminden-kacarken-yakalanan-surucu-bir-daha-durmayacagim-1056996028.html
Trafik denetiminden kaçarken yakalanan sürücü: 'Bir daha durmayacağım'
Trafik denetiminden kaçarken yakalanan sürücü: 'Bir daha durmayacağım'
İstanbul Kartal'da gerçekleştirilen trafik denetimlerine takılan alkollü bir sürücü önce denetimden kaçmayı denedi. Polislerin yakaladığı ve alkollü çıkan... 05.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-05T06:38+0300
2022-06-05T06:38+0300
2022-06-05T06:38+0300
türkiye
trafik
istanbul
polis
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/05/1056995881_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_39657a1057f58c11af14e7307c8e7a5b.jpg
İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı resmi ve sivil trafik ekipleri Kartal sahil yolunda araçlar üzerinde denetim yaptı. Kartal sahil yolu Kadıköy istikametinde kontrol noktası oluşturan trafik ekipleri, araçlar ve sürücüleri denetledi. Denetimlerde araçların plaka sorgusu yapılırken ruhsat, muayene ve sürücü belgeleri kontrol edildi. Sürücülere alkolmetre üfleyen polis ekipleri, belgelerinde eksiklik bulunan ve alkollü olan sürücülere para cezası yazıldı.'Bir daha durmayacağım'Trafik denetiminden kaçan ve polis tarafından yakalanan bir sürücü ekiplere zor anlar yaşattı. Polis ekiplerinin yaptığı alkol kontrolü sonrası sürücü 2.06 promil alkollü çıktı. Ehliyeti de olamayan sürücü polis ekiplerine, "Bir daha durursam suç bulmayın, bir daha durmayacağım" diyerek sitem etti.
https://tr.sputniknews.com/20220529/yurt-genelinde-trafik-denetimi-1358-arac-trafikten-men-edildi-1056788240.html
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/05/1056995881_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c1cfe0c2cd68b9a2a850bc93a03c2162.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
trafik, istanbul, polis
Trafik denetiminden kaçarken yakalanan sürücü: 'Bir daha durmayacağım'
Abone ol
İstanbul Kartal'da gerçekleştirilen trafik denetimlerine takılan alkollü bir sürücü önce denetimden kaçmayı denedi. Polislerin yakaladığı ve alkollü çıkan sürücü "'Bir daha durmayacağım" dedi.
İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı resmi ve sivil trafik ekipleri Kartal sahil yolunda araçlar üzerinde denetim yaptı. Kartal sahil yolu Kadıköy istikametinde kontrol noktası oluşturan trafik ekipleri, araçlar ve sürücüleri denetledi. Denetimlerde araçların plaka sorgusu yapılırken ruhsat, muayene ve sürücü belgeleri kontrol edildi. Sürücülere alkolmetre üfleyen polis ekipleri, belgelerinde eksiklik bulunan ve alkollü olan sürücülere para cezası yazıldı.
'Bir daha durmayacağım'
Trafik denetiminden kaçan ve polis tarafından yakalanan bir sürücü ekiplere zor anlar yaşattı. Polis ekiplerinin yaptığı alkol kontrolü sonrası sürücü 2.06 promil alkollü çıktı. Ehliyeti de olamayan sürücü polis ekiplerine, "Bir daha durursam suç bulmayın, bir daha durmayacağım" diyerek sitem etti.