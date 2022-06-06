https://tr.sputniknews.com/20220606/aracina-yakit-alan-eski-abd-baskan-yardimcisi-pence-yakit-fiyatlari-50-eyalette-yine-rekor-kirdi-1057018757.html

Aracına yakıt alan eski ABD Başkan Yardımcısı Pence: Yakıt fiyatları 50 eyalette yine rekor kırdı

Aracına yakıt alan eski ABD Başkan Yardımcısı Pence: Yakıt fiyatları 50 eyalette yine rekor kırdı

Eski ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, aracına yakıt alırken yaptığı paylaşımda akaryakıt fiyatlarına sitem etti. 06.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-06T01:45+0300

2022-06-06T01:45+0300

2022-06-06T01:45+0300

dünya

benzin

mike pence

abd

yakıt

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Mike Pence, Twitter hesabından yakıt aldığı akaryakıt istasyonundaki fiyat panelini paylaşarak, "Yakıt fiyatları 50 eyaletin tümünde yine rekor kırdı. Ocak 2021'de benzinin galon fiyatı 2,39 dolardı" ifadelerini kullandı.Mike Pence, ABD Başkanı Joe Biden'a, ABD'deki Keystone başta olmak üzere petrol boru hatlarının inşaatının durdurulmasını ima ederek "Amerikan enerjisinin önünü aç" çağrısında bulundu.Paylaşılan fotoğraflarda benzinin galon fiyatı 4,89 dolar, dizelin fiyatı ise 5,49 dolar olarak gözüküyor.ABD'de haziran başında benzinin ortalama fiyatı galon (yaklaşık 3,8 litre) başına 4,67 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

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benzin, mike pence, abd, yakıt