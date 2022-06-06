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Aracına yakıt alan eski ABD Başkan Yardımcısı Pence: Yakıt fiyatları 50 eyalette yine rekor kırdı
Aracına yakıt alan eski ABD Başkan Yardımcısı Pence: Yakıt fiyatları 50 eyalette yine rekor kırdı
Eski ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, aracına yakıt alırken yaptığı paylaşımda akaryakıt fiyatlarına sitem etti. 06.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-06T01:45+0300
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dünya
benzin
mike pence
abd
yakıt
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Mike Pence, Twitter hesabından yakıt aldığı akaryakıt istasyonundaki fiyat panelini paylaşarak, "Yakıt fiyatları 50 eyaletin tümünde yine rekor kırdı. Ocak 2021'de benzinin galon fiyatı 2,39 dolardı" ifadelerini kullandı.Mike Pence, ABD Başkanı Joe Biden'a, ABD'deki Keystone başta olmak üzere petrol boru hatlarının inşaatının durdurulmasını ima ederek "Amerikan enerjisinin önünü aç" çağrısında bulundu.Paylaşılan fotoğraflarda benzinin galon fiyatı 4,89 dolar, dizelin fiyatı ise 5,49 dolar olarak gözüküyor.ABD'de haziran başında benzinin ortalama fiyatı galon (yaklaşık 3,8 litre) başına 4,67 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı.
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benzin, mike pence, abd, yakıt

Aracına yakıt alan eski ABD Başkan Yardımcısı Pence: Yakıt fiyatları 50 eyalette yine rekor kırdı

01:45 06.06.2022
© AP Photo / Meg KinnardMike Pence
Mike Pence - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2022
© AP Photo / Meg Kinnard
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Eski ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, aracına yakıt alırken yaptığı paylaşımda akaryakıt fiyatlarına sitem etti.
Mike Pence, Twitter hesabından yakıt aldığı akaryakıt istasyonundaki fiyat panelini paylaşarak, "Yakıt fiyatları 50 eyaletin tümünde yine rekor kırdı. Ocak 2021'de benzinin galon fiyatı 2,39 dolardı" ifadelerini kullandı.
Mike Pence, ABD Başkanı Joe Biden'a, ABD'deki Keystone başta olmak üzere petrol boru hatlarının inşaatının durdurulmasını ima ederek "Amerikan enerjisinin önünü aç" çağrısında bulundu.
Paylaşılan fotoğraflarda benzinin galon fiyatı 4,89 dolar, dizelin fiyatı ise 5,49 dolar olarak gözüküyor.
ABD'de haziran başında benzinin ortalama fiyatı galon (yaklaşık 3,8 litre) başına 4,67 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı.
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