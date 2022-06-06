https://tr.sputniknews.com/20220606/bodrum-aciklarinda-30-duzensiz-gocmen-yakalandi-1057059851.html

Bodrum açıklarında 30 düzensiz göçmen yakalandı

Bodrum açıklarında 30 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 30 düzensiz göçmen yakalandı. 06.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-06T23:17+0300

2022-06-06T23:17+0300

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türkiye

muğla

bodrum

göçmen

kaçak göçmen

göçmen krizi

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Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında görevli Sahil Güvenlik mobil radarı tarafından lastik bot içerisinde hareketli bir grup düzensiz göçmen tespit edildi.Bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik botta, 14 düzensiz göçmen yakalandı.Ayrıca, ilçe açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen 16 göçmen kurtarıldı.Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

https://tr.sputniknews.com/20220605/duzensiz-gocmen-sanilarak-gozaltina-alinan-sahsin-kayip-ingiltere-vatandasi-oldugu-ortaya-cikti-1057011653.html

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muğla, bodrum, göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi