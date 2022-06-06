https://tr.sputniknews.com/20220606/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1057023177.html

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar/TL, yeni haftanın ilk gününün sabah saatlerinde yüzde 1'e yakın artışla 16.56 civarında işlem görürken euro/TL ise yüzde 1.1 yükselişle 17.78'den... 06.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-06T09:23+0300

2022-06-06T09:23+0300

2022-06-06T09:23+0300

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Döviz kurları haftaya hareketli başladı.Dolar/TL, yeni haftanın ilk gününün sabah saatlerinde yüzde 1'e yakın artışla 16.56 civarında işlem görürken euro/TL ise yüzde 1.1 yükselişle 17.78'den değerleniyor.Haftanın ilk günü yurt içinde Hazine ihalesi, reel kur endeksi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) "Aylık Fiyat Gelişmeleri" raporu izlenecek. Kabine toplantısı da gündemin öncelikli maddeleri arasında yer alıyor.Yurt dışında öne çıkan bir veri bulunmuyor.Çeyrek altın ne kadar?Altının ons fiyatı 1.856 dolardan işlem görüyor.Altının gramı 984 lirada bulunuyor.Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.609 lira, Cumhuriyet altın ise 6.418 liradan işlem görüyor.Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Mayıs ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu açıklayacak.

https://tr.sputniknews.com/20220603/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1056933988.html

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