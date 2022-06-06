Göbeklitepe'de yapay zeka ve tarımla ilgili metaverse etkinlikleri yapılacak

"Yapay zeka ve metaverse kavramlarının 2030 yılına kadar dünya ekonomilerinde oluşturacağı pastanın yaklaşık 25 trilyon dolar olması bekleniyor. Ülke olarak bu pastadan payımızı almak için daha çok bilgilenmemiz gerekiyor. AIPA olarak ülkemizin hem bugünü hem de yarınları için başta ekonomi olmak üzere birçok konuda önemli dönüşümlere yol açacak yapay zeka ve metaverse konuları hakkında halkımızı daha fazla bilinçlendirmek ve farkındalık yaratmak istiyoruz. Bu nedenle de ilk başta Türkiye'nin 7 bölgesinden birer ilde, daha sonra da 81 ilin tamamında faaliyetlerde bulunarak bu hedefimizi gerçekleştirme niyetindeyiz. Bu faaliyetlerimizin de ilkini, insanlık tarihi açısından sembolik öneme sahip olan Göbeklitepe'de gerçekleştirmek istedik. 'Tarihin Sıfır Noktasından, Tarihin Dönüm Noktasına' temasıyla düzenleyeceğimiz etkinliği, alanında uzman konuşmacılarla 'Yapay Zeka ve Tarım 5.0', 'Toplumda ve İşletmelerde Yapay Zeka Algısı' ve 'Yeni Dünyaya Yolculuk: Metaverse' panelleriyle gerçekleştireceğiz."