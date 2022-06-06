https://tr.sputniknews.com/20220606/gobeklitepede-yapay-zeka-ve-tarimla-ilgili-metaverse-etkinlikleri-yapilacak-1057027985.html
Göbeklitepe'de yapay zeka ve tarımla ilgili metaverse etkinlikleri yapılacak
Göbeklitepe'de yapay zeka ve tarımla ilgili metaverse etkinlikleri yapılacak
‘İnsanlığın başlangıç noktası’ olarak nitelendirilen ve geçmişiyle ilgi odağı olan Şanlıurfa'daki Göbeklitepe, 8 Haziran Çarşamba günü bu kez geleceğin... 06.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-06T11:45+0300
2022-06-06T11:45+0300
2022-06-06T11:52+0300
göbeklitepe
yaşam
yapay zeka
metaverse
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Yapay Zeka Politikaları Derneği (AIPA) Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu, Türkiye'de yapay zekaya dair farkındalık oluşturmak ve konunun bilinirliğini artırmak üzere, özellikle gençleri merkeze alarak faaliyetlerde bulunduklarını söyledi.Bu hedefler doğrultusunda Ankara dışındaki ilk etkinliklerini Göbeklitepe'de yapacaklarını belirten Küçükşabanoğlu, "Göbeklitepe'de yapay zeka ve tarımla ilgili metaverse panelleri düzenleyeceğiz. İnsanlık tarihi adına sembolik öneme sahip Göbeklitepe'de böyle bir etkinlik düzenleyecek olmaktan dolayı heyecanlıyız" dedi.Küçükşabanoğlu, AIPA olarak geçmiş aylarda Kuantum Araştırma şirketiyle yaptıkları 'Toplumda Yapay Zeka Algısı' ve 'İşletmelerde Yapay Zeka Algısı' konulu araştırma sonuçlarının, kendilerine hem toplumun hem de işletmelerin bu konularda ciddi bilgi eksikliği bulunduğunu gösterdiğini bildirdi.'25 trilyon dolarlık pasta'"Toplumda Metaverse Algısı: Sosyal Etki" araştırmasından ise toplumun metaverse kavramından uzak olduğu sonucunu elde ettiklerini vurgulayan Küçükşabanoğlu, şunları kaydetti:8 Haziran Çarşamba gerçekleştirilecek etkinliğe Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç'un yanı sıra akademi ve iş dünyasından çok sayıda ismin katılması, gençlerinde yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.
https://tr.sputniknews.com/20220526/insanlarin-ilk-kez-ayni-noktada-yil-boyu-yasadigi-gobeklitepede-kazilar-onlarca-yil-surebilir-1056704550.html
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göbeklitepe, yapay zeka, metaverse
Göbeklitepe'de yapay zeka ve tarımla ilgili metaverse etkinlikleri yapılacak
11:45 06.06.2022 (güncellendi: 11:52 06.06.2022) Abone ol
‘İnsanlığın başlangıç noktası’ olarak nitelendirilen ve geçmişiyle ilgi odağı olan Şanlıurfa'daki Göbeklitepe, 8 Haziran Çarşamba günü bu kez geleceğin teknolojilerinin de konuşulacağı yapay zeka ve metaverse etkinliğine ev sahipliği yapacak.
Yapay Zeka Politikaları Derneği (AIPA) Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu, Türkiye'de yapay zekaya dair farkındalık oluşturmak ve konunun bilinirliğini artırmak üzere, özellikle gençleri merkeze alarak faaliyetlerde bulunduklarını söyledi.
Bu hedefler doğrultusunda Ankara dışındaki ilk etkinliklerini Göbeklitepe'de yapacaklarını belirten Küçükşabanoğlu, "Göbeklitepe'de yapay zeka ve tarımla ilgili metaverse panelleri düzenleyeceğiz. İnsanlık tarihi adına sembolik öneme sahip Göbeklitepe'de böyle bir etkinlik düzenleyecek olmaktan dolayı heyecanlıyız" dedi.
Küçükşabanoğlu, AIPA olarak geçmiş aylarda Kuantum Araştırma şirketiyle yaptıkları 'Toplumda Yapay Zeka Algısı' ve 'İşletmelerde Yapay Zeka Algısı' konulu araştırma sonuçlarının, kendilerine hem toplumun hem de işletmelerin bu konularda ciddi bilgi eksikliği bulunduğunu gösterdiğini bildirdi.
'25 trilyon dolarlık pasta'
"Toplumda Metaverse Algısı: Sosyal Etki" araştırmasından ise toplumun metaverse kavramından uzak olduğu sonucunu elde ettiklerini vurgulayan Küçükşabanoğlu, şunları kaydetti:
"Yapay zeka ve metaverse kavramlarının 2030 yılına kadar dünya ekonomilerinde oluşturacağı pastanın yaklaşık 25 trilyon dolar olması bekleniyor. Ülke olarak bu pastadan payımızı almak için daha çok bilgilenmemiz gerekiyor. AIPA olarak ülkemizin hem bugünü hem de yarınları için başta ekonomi olmak üzere birçok konuda önemli dönüşümlere yol açacak yapay zeka ve metaverse konuları hakkında halkımızı daha fazla bilinçlendirmek ve farkındalık yaratmak istiyoruz. Bu nedenle de ilk başta Türkiye'nin 7 bölgesinden birer ilde, daha sonra da 81 ilin tamamında faaliyetlerde bulunarak bu hedefimizi gerçekleştirme niyetindeyiz. Bu faaliyetlerimizin de ilkini, insanlık tarihi açısından sembolik öneme sahip olan Göbeklitepe'de gerçekleştirmek istedik. 'Tarihin Sıfır Noktasından, Tarihin Dönüm Noktasına' temasıyla düzenleyeceğimiz etkinliği, alanında uzman konuşmacılarla 'Yapay Zeka ve Tarım 5.0', 'Toplumda ve İşletmelerde Yapay Zeka Algısı' ve 'Yeni Dünyaya Yolculuk: Metaverse' panelleriyle gerçekleştireceğiz."
8 Haziran Çarşamba gerçekleştirilecek etkinliğe Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç'un yanı sıra akademi ve iş dünyasından çok sayıda ismin katılması, gençlerinde yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.