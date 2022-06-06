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https://tr.sputniknews.com/20220606/irakta-hemorajik-ates-olumleri-artmaya-devam-ediyor-1057060546.html
Irak'ta 'Hemorajik ateş' ölümleri artmaya devam ediyor
Irak'ta 'Hemorajik ateş' ölümleri artmaya devam ediyor
Irak'ta son birkaç ayda "kanamalı" olarak bilinen "Hemorajik ateş" nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e ulaştı. 06.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-06T23:41+0300
2022-06-06T23:41+0300
dünya
irak
vaka
irak sağlık bakanlığı
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Irak Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ülke genelinde son birkaç ayda "Hemorajik ateş" nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 24'e, vaka sayısının da 142'ye yükseldiği belirtildi.Virüse yakalananların çoğunun ülkenin güney kesiminden olduğuna işaret edilen açıklamada, vakaların artmasından endişe edildiği vurgulandı.Irak'ta 'Hemorajik ateş' vakaları'Hemorajik ateş', Irak'ın özellikle elverişsiz koşullarda hayvan yetiştirilen bölgelerinde görülüyor.Ülkenin güneyindeki Zikar vilayetinde nisan ayında "Hemorajik ateş" teşhisi konulan 9 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Irak'ta yeni bir salgın endişesi oluşmuştu.Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Seyf Bedir, ​​​​​​​27 Nisan'da yaptığı açıklamada, "Bu virüs 1970'lerden beri görülüyor. Irak'ta özellikle büyükbaş hayvan yetiştiricilerinin bulunduğu bölgelerde her yıl bu vakalar görülebiliyor. Ancak bu yılki vakalarda artış var" ifadelerini kullanmıştı.Irak Sağlık Bakanlığı, "Hemorajik ateş" vakalarına ilişkin 4 Haziran'da yaptığı açıklamada, "son birkaç ay içinde 136 kişide bu virüsün tespit edildiğini, ölüm sayısının ise 23'e ulaştığını" duyurmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220522/irakta-hemorajik-ates-vakalari-artiyor-1056565257.html
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irak, vaka, irak sağlık bakanlığı

Irak'ta 'Hemorajik ateş' ölümleri artmaya devam ediyor

23:41 06.06.2022
© AAtest - tüp - virüs - hastalık
test - tüp - virüs - hastalık - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2022
© AA
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Irak'ta son birkaç ayda "kanamalı" olarak bilinen "Hemorajik ateş" nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e ulaştı.
Irak Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ülke genelinde son birkaç ayda "Hemorajik ateş" nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 24'e, vaka sayısının da 142'ye yükseldiği belirtildi.
Virüse yakalananların çoğunun ülkenin güney kesiminden olduğuna işaret edilen açıklamada, vakaların artmasından endişe edildiği vurgulandı.
Irak'ta 'Hemorajik ateş' vakaları
'Hemorajik ateş', Irak'ın özellikle elverişsiz koşullarda hayvan yetiştirilen bölgelerinde görülüyor.
Ülkenin güneyindeki Zikar vilayetinde nisan ayında "Hemorajik ateş" teşhisi konulan 9 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Irak'ta yeni bir salgın endişesi oluşmuştu.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Seyf Bedir, ​​​​​​​27 Nisan'da yaptığı açıklamada, "Bu virüs 1970'lerden beri görülüyor. Irak'ta özellikle büyükbaş hayvan yetiştiricilerinin bulunduğu bölgelerde her yıl bu vakalar görülebiliyor. Ancak bu yılki vakalarda artış var" ifadelerini kullanmıştı.
Irak Sağlık Bakanlığı, "Hemorajik ateş" vakalarına ilişkin 4 Haziran'da yaptığı açıklamada, "son birkaç ay içinde 136 kişide bu virüsün tespit edildiğini, ölüm sayısının ise 23'e ulaştığını" duyurmuştu.
test - tüp - virüs - hastalık - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2022
DÜNYA
Irak’ta hemorajik ateş vakaları artıyor
22 Mayıs, 00:36
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