https://tr.sputniknews.com/20220606/kayinvalidesini-oldurup-esini-yaralayan-kisiye-agirlastirilmis-muebbet-istemi-1057057396.html
Kayınvalidesini öldürüp eşini yaralayan kişiye ağırlaştırılmış müebbet istemi
Kayınvalidesini öldürüp eşini yaralayan kişiye ağırlaştırılmış müebbet istemi
Konya'da boşanma aşamasında olduğu kadını bıçakla yaralayan, kayınvalidesini öldüren sanık hakkında cinayet nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet, yaralama... 06.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-06T22:11+0300
2022-06-06T22:11+0300
2022-06-06T22:11+0300
türkiye
konya
kadın
kadın cinayeti
kadın cinayetleri
müebbet
müebbet hapis cezası
ağırlaştırılmış müebbet
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/06/1057057521_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_a12073ffd5689d5f55bbcd9ecf0d9462.jpg
Sanık Abdullah K. hakkında kayınvalidesi Fatma Gümüş'e ve Hatice K'ye yönelik 'kasten öldürme ve kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından hazırlanan iddianame kabul edildi.İddianamede ifadesine yer verilen Abdullah K, merdiven boşluğunda kayınvalidesi ve eşiyle konuştuğu sırada eşinin elinden cep telefonunu aldığını ve başka bir erkekle mesajlarını gördüğünü iddia etti.Bunun üzerine cinnet getirdiği öne süren sanık, "Eşime ve kayınvalideme kaç kez bıçak salladım hatırlamıyorum. Yerde kanları görünce bıçağı atıp kaçtım" ifadesini kullandı.İddianamede, Fatma Gümüş'ün kızı ile zemin katta asansörden inerken karşılarına Abdullah K'nin çıktığı, "Sen beni aldatıyorsun, sürekli polisi arıyorsun, ben sana demedim mi seni öldüreceğim" diyerek montunun içinden çıkardığı ekmek bıçağıyla önce Fatma Gümüş'ü bıçaklayıp merdiven boşluğundan atmaya çalıştığı belirtildi. Sanığın, kaçmaya çalışan Hatice K'nin de arkasından giderek, eşini öldürmek amaçlı defalarca bıçakladığına yer verildi.Meram ilçesi Feritpaşa Caddesi'nde, 9 Mart'ta boşanma aşamasında olduğu ve hakkında uzaklaştırma kararı aldıran Hatice K'yi (36) bıçakla ağır yaralayan, kayınvalidesi Fatma Gümüş (69) öldüren Abdullah K. (40) sevk edildiği hakimlikçe 'kasten öldürme ve kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından tutuklanmıştı.Abdullah K'nin, 'kasten yaralama, tehdit, mala zarar verme, uyuşturucu madde kullanma' gibi 28 suçtan kaydının olduğu öğrenilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220519/diyarbakirda-bir-kadin-bosanma-asamasindaki-esi-tarafindan-bicaklanarak-olduruldu-1056516679.html
türkiye
konya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/06/1057057521_81:0:681:450_1920x0_80_0_0_109ec3e1ff11013c8b0cfd894f239805.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
konya, kadın, kadın cinayeti, kadın cinayetleri, müebbet, müebbet hapis cezası, ağırlaştırılmış müebbet
Kayınvalidesini öldürüp eşini yaralayan kişiye ağırlaştırılmış müebbet istemi
Abone ol
Konya'da boşanma aşamasında olduğu kadını bıçakla yaralayan, kayınvalidesini öldüren sanık hakkında cinayet nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet, yaralama nedeniyle ise 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Sanık Abdullah K. hakkında kayınvalidesi Fatma Gümüş'e ve Hatice K'ye yönelik 'kasten öldürme ve kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından hazırlanan iddianame kabul edildi.
İddianamede ifadesine yer verilen Abdullah K, merdiven boşluğunda kayınvalidesi ve eşiyle konuştuğu sırada eşinin elinden cep telefonunu aldığını ve başka bir erkekle mesajlarını gördüğünü iddia etti.
Bunun üzerine cinnet getirdiği öne süren sanık, "Eşime ve kayınvalideme kaç kez bıçak salladım hatırlamıyorum. Yerde kanları görünce bıçağı atıp kaçtım" ifadesini kullandı.
İddianamede, Fatma Gümüş'ün kızı ile zemin katta asansörden inerken karşılarına Abdullah K'nin çıktığı, "Sen beni aldatıyorsun, sürekli polisi arıyorsun, ben sana demedim mi seni öldüreceğim" diyerek montunun içinden çıkardığı ekmek bıçağıyla önce Fatma Gümüş'ü bıçaklayıp merdiven boşluğundan atmaya çalıştığı belirtildi. Sanığın, kaçmaya çalışan Hatice K'nin de arkasından giderek, eşini öldürmek amaçlı defalarca bıçakladığına yer verildi.
Meram ilçesi Feritpaşa Caddesi'nde, 9 Mart'ta boşanma aşamasında olduğu ve hakkında uzaklaştırma kararı aldıran Hatice K'yi (36) bıçakla ağır yaralayan, kayınvalidesi Fatma Gümüş (69) öldüren Abdullah K. (40) sevk edildiği hakimlikçe 'kasten öldürme ve kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından tutuklanmıştı.
Abdullah K'nin, 'kasten yaralama, tehdit, mala zarar verme, uyuşturucu madde kullanma' gibi 28 suçtan kaydının olduğu öğrenilmişti.