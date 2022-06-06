https://tr.sputniknews.com/20220606/lavrov-bazi-nato-ulkelerinin-ucagimin-gecisine-izin-vermemesi-esi-gorulmemis-bir-karar--1057034512.html

Lavrov: Bazı NATO ülkelerinin uçağımın geçişine izin vermemesi eşi görülmemiş bir karar

Lavrov: Bazı NATO ülkelerinin uçağımın geçişine izin vermemesi eşi görülmemiş bir karar

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bazı NATO ülkelerinin Sırbistan'a seyreden uçağının geçişine izin vermemesini eşi görülmemiş bir karar olarak niteledi. 06.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-06T13:17+0300

2022-06-06T13:17+0300

2022-06-06T14:16+0300

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Sırbistan'ın komşularının hava sahalarını Rusya Dışişleri Bakanı'nın uçağına kapatmaları nedeniyle Sırbistan ziyaretini iptal eden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'da basın toplantısı düzenledi.Bazı Batılı ülkelerin Sırbistan'a yapacağı ziyareti neredeyse evrensel bir tehdit olarak gördüğünü kaydeden Lavrov, bu durumun söz konusu ülkelerdeki işlerin son derece kötü olduğunu gösterdiğini belirtti.AB ve NATO ülkelerinin, uçağının Sırbistan'a gitmesini engelleyerek Belgrad'ı bağımsız dış politika izleme haklarından mahrum bıraktığının altını çizen Lavrov, Batı'nın bu tutumuyla her türlü aracı kullanarak Moskova'ya baskı uygulamaya devam edeceği mesajını verdiğini kaydetti."Anlamsız bir şey yaşandı. Egemen bir devlet, dış politika yürütme hakkından mahrum bırakıldı. Sırbistan'ın Rusya yönündeki uluslararası faaliyetleri engellendi" diyen Lavrov, yaşanan gelişme üzerine Sırbistan Dışişleri Bakanı'nı Moskova'ya davet ettiklerini belirterek hiç kimsenin Rusya-Sırbistan ilişkilerini bozmayı başaramayacağını vurguladı.'Brüksel'deki kukla oynatıcılar, Belgrad'da bazı konulardaki tutumumuzu ifade etmememizi istemedi' Lavrov, "Geniş bir gündemi ele almayı planladık. Tabii ki ikili ilişkilerimizde hızla gelişen stratejik ortaklığı konuşmak istedik, uluslararası ilişkileri de konuşmak istedik, ama görünüşe göre 'Brüksel'deki kukla oynatıcılar', hem Kosova sorunu hem de Bosna-Hersek sorunu konusunda Rusya'nın tutumunu ortaya koymamızı, teyit etmemiz için Sırbistan'ın başkentinde bize yeniden bir platform sunulmasını gerçekten istemedi" ifadelerini kullandı.'İsveç ve Finlandiya konusundaki tutumu, Ankara'nın kendi meselesi' Lavrov'a 8 Haziran'da Türkiye'ye yapacağı ziyaret ışığında Ankara'nın Ukrayna'da çözüm konusunda oynayabileceği rol ve Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın olası NATO üyeliğiyle ilgili tutumu soruldu. Lavrov, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğiyle ilgili tutumunun Ankara'nın kendi meselesi olduğunu kaydetti.Lavrov, Türkiye'nin bu konuda kendi tutumunun bulunduğunu ve bunu gizlemediğini belirtti.'Rusya ve Türkiye, gıda tedariki sorununu çözmeye ilgi duyuyor' Gıda güvenliği sorununun Batı'nın son 2 yıldır izlediği politikaların bir sonucu olduğunu ve uygulanan son yaptırımlarla derinleştiğini söyleyen Lavrov, Rusya ve Türkiye'nin bu sorunu çözmeye ilgi duyduğunun altını çizdi.'Rus uzmanlar bugün, benim heyetim yarın Türkiye'ye gidiyor' Lavrov "Türkiye'yle bu sorunları çözmeye ilgi duyuyoruz. Devlet Başkanı Vladimir Putin, kısa süre önceki demecinde, Ukraynalıların mayın döşediği Karadeniz limanlarından ve halihazırda Rusya tarafından kontrol edilen ve mayınların temizlendiği Azak Denizi limanlarından gıda tedarikinin önündeki engellerin nasıl kaldırılabileceğini detaylıca anlattı. Bu iki denizden Kerç Boğazı üzerinden İstanbul ve Çanakkale boğazlarına güvenli güzergahlar mevcut" diye devam etti.Gıda tedariki sorununun ele alınması için bugün Rus uzmanların, yarın da kendi heyetinin Türkiye'ye gideceğini açıklayan Lavrov, nihai kararın liderler tarafından alınması nedeniyle yarın nihai noktayı koyamasalar da, sorunun çözümüne yönelik seçenekleri detaylı şekilde oluşturmayı umduklarını ifade etti.Lavrov, "Türk meslektaşlarımız, mayından temizleme çalışmalarına yardıma hazır olduklarını söyledi. Sanırım ordularımız, gemilerin temizlenecek mayınlı alanlardan açık denize geçişinin en iyi şekilde nasıl organize edileceğini kararlaştırır, daha sonra biz Türk meslektaşlarımızla birlikte onların boğazlara ve ardından Akdeniz'e geçişini garanti edeceğiz" diye konuştu.

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sergey lavrov, sırbistan, rusya, nato, hava sahası, isveç, finlandiya, türkiye, mayın