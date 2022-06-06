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Marketin pastane bölümüne giren fare kurabiyelerden yedi
Marketin pastane bölümüne giren fare kurabiyelerden yedi
İstanbul'da bir zincir marketin pastane bölümüne giren farenin kurabiyeleri yeme anları cep telefonu kamerasına yansıdı. 06.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-06T14:13+0300
2022-06-06T14:13+0300
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istanbul
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İstanbul'da ünlü bir zincir markette edinilen bilgiye göre büyük bir market zincirinin şubesinde alışveriş yapmak isteyen müşteri, pastane reyonuna doğru ilerledi. Bir farenin ünlü marketin pastane reyonunda, kurabiyelerin üzerinde gezinen fareyi fark eden müşteri, cep telefonu kamerasını açarak o anları kayıt altına aldı. Görüntülerde, kurabiyelerin üzerinde gezinen bir farenin kurabiyeleri yerken çevrede herhangi bir çalışanın bulunmadığı görüldü.Fareye çevreden kimse müdahale etmezken, hijyen kurallarının hiçe sayılmasına görüntüleri çeken müşteri, ”Minik fare kurabiyeleri yedi” diyerek tepki gösterdi.
https://tr.sputniknews.com/20211002/nokta-sosyal-medyada-fenomen-oldu-bayginlik-gecirme-numarasi-yapip-musterilere-mama-aldiriyor-1049462561.html
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fare, market, istanbul

Marketin pastane bölümüne giren fare kurabiyelerden yedi

14:13 06.06.2022
© İHA / GÜLŞAH KAHVECİ - MURAT HOROZMarketin pastane bölümüne giren fare kurabiyeleri yedi
Marketin pastane bölümüne giren fare kurabiyeleri yedi - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2022
© İHA / GÜLŞAH KAHVECİ - MURAT HOROZ
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İstanbul'da bir zincir marketin pastane bölümüne giren farenin kurabiyeleri yeme anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul'da ünlü bir zincir markette edinilen bilgiye göre büyük bir market zincirinin şubesinde alışveriş yapmak isteyen müşteri, pastane reyonuna doğru ilerledi.
Bir farenin ünlü marketin pastane reyonunda, kurabiyelerin üzerinde gezinen fareyi fark eden müşteri, cep telefonu kamerasını açarak o anları kayıt altına aldı. Görüntülerde, kurabiyelerin üzerinde gezinen bir farenin kurabiyeleri yerken çevrede herhangi bir çalışanın bulunmadığı görüldü.
Fareye çevreden kimse müdahale etmezken, hijyen kurallarının hiçe sayılmasına görüntüleri çeken müşteri, ”Minik fare kurabiyeleri yedi” diyerek tepki gösterdi.
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