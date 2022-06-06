https://tr.sputniknews.com/20220606/rizede-bir-binanin-terasinda-yangin-2-bucuk-saat-sonra-yagmurun-etkisiyle-kontrol-altina-alinabildi-1057020192.html
Rize’de bir binanın terasında yangın 2 buçuk saat sonra yağmurun etkisiyle kontrol altına alınabildi
Rize’de bir binanın terasında yangın 2 buçuk saat sonra yağmurun etkisiyle kontrol altına alınabildi
Rize’nin Çayeli ilçesinde çıkan yangına çevre belediyeler ve Rize-Artvin Havalimanı’ndan gelen DHMİ’ye ait ekipler tarafından müdahale edildi. Yangın 2 buçuk... 06.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-06T03:57+0300
2022-06-06T03:57+0300
2022-06-06T04:23+0300
rize
çatı
yangın
türkiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/06/1057020258_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_adf5f6125ec95b5227acc21a885a04d8.jpg
Yangın ilçeye bağlı Yenipazar Mahallesi, Ali Okumuş Caddesi üzerindeki Mevla Apartmanı’nın teras katında saat 23.30 sıralarında çıktı. Yangını görenlerin itfaiye ekiplerine haber vermesinin ardından apartman sakinleri tarafından bina tahliye edildi. Alevlerin büyümesiyle yanan evde tüp olduğu düşünülen bir patlama meydana gelince ses ilçede yankılandı. Rize Belediyesi, Çayeli Belediyesi, Kaçkar İtfaiye Birliği ve Ardeşen Belediyesine ait itfaiye ekiplerinin yanı sıra özel sektör firmalara ait peyzaj çalışması yapan su tankerleri ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi’ne ait Rize-Artvin Havalimanı’nda görevli yangın söndürme ekiplerinin de müdahale ettiği yangın nedeniyle ilçe merkezi de yoğun bir duman bulutunun altında kaldı.Bazı vatandaşlar itfaiye ekiplerine apartmanın dışında müdahale ederken bazı vatandaşlar ise bulundukları evlerden yanan eve su tutarak yangının sönmesi için mücadele verdi. Yangın 2 buçuk saatlik uğraşın ardından yağmurun da yağmaya başlamasıyla kontrol altına alındı.
rize
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/06/1057020258_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_1ca6e3320e99bd41b1266e646c5ff198.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rize, çatı, yangın
Rize’de bir binanın terasında yangın 2 buçuk saat sonra yağmurun etkisiyle kontrol altına alınabildi
03:57 06.06.2022 (güncellendi: 04:23 06.06.2022) Abone ol
Rize’nin Çayeli ilçesinde çıkan yangına çevre belediyeler ve Rize-Artvin Havalimanı’ndan gelen DHMİ’ye ait ekipler tarafından müdahale edildi. Yangın 2 buçuk saatlik uğraşın ardından yağmurun da yağmaya başlamasıyla kontrol altına alındı.
Yangın ilçeye bağlı Yenipazar Mahallesi, Ali Okumuş Caddesi üzerindeki Mevla Apartmanı’nın teras katında saat 23.30 sıralarında çıktı. Yangını görenlerin itfaiye ekiplerine haber vermesinin ardından apartman sakinleri tarafından bina tahliye edildi.
Alevlerin büyümesiyle yanan evde tüp olduğu düşünülen bir patlama meydana gelince ses ilçede yankılandı.
Rize Belediyesi, Çayeli Belediyesi, Kaçkar İtfaiye Birliği ve Ardeşen Belediyesine ait itfaiye ekiplerinin yanı sıra özel sektör firmalara ait peyzaj çalışması yapan su tankerleri ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi’ne ait Rize-Artvin Havalimanı’nda görevli yangın söndürme ekiplerinin de müdahale ettiği yangın nedeniyle ilçe merkezi de yoğun bir duman bulutunun altında kaldı.
Bazı vatandaşlar itfaiye ekiplerine apartmanın dışında müdahale ederken bazı vatandaşlar ise bulundukları evlerden yanan eve su tutarak yangının sönmesi için mücadele verdi. Yangın 2 buçuk saatlik uğraşın ardından yağmurun da yağmaya başlamasıyla kontrol altına alındı.