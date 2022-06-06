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TTB: Yurt dışına gitmek isteyen doktor sayısı Mayıs'ta rekor kırdı
TTB: Yurt dışına gitmek isteyen doktor sayısı Mayıs'ta rekor kırdı
Türk Tabipleri Birliği (TTB) verilerine göre yurt dışına gitmek için sicil belgesine başvuran doktor sayısında rekor kırıldı. Mayıs ayında geçen seneye göre... 06.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-06T23:15+0300
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türkiye
türk tabipleri birliği (ttb)
doktor
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Türk Tabipleri Birliği (TTB), yurt dışına çıkmak için sicil belgesi alan doktor sayısının Mayıs ayında bir önceki yıla göre iki katına çıktığını ve bugüne kadar görülen en yüksek seviyeye ulaştığını açıkladı.Sözcü'den Fırat Fıstık'ın haberine göre Geçen yıl, yurt dışında çalışabilmek için TTB'den belge talep eden doktor sayısı toplam 1405 olurken, 2022'nin henüz ilk 5 ayında bu sayı 945'e ulaşmış durumda. Haziran ayı itibariyle de bini geçmesi bekleniyor. Yıl sonunda ise tarihi rekor kırarak 2000'e ulaşabileceği tahmin ediliyor.
https://tr.sputniknews.com/20220606/cerrahpasada-saglik-calisanina-saldiri-is-birakma-eylemi-yapildi-1057053385.html
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türk tabipleri birliği (ttb), doktor

TTB: Yurt dışına gitmek isteyen doktor sayısı Mayıs'ta rekor kırdı

23:15 06.06.2022
© İHA / MISRA EZGİNUR GÖÇER-AW528878Doktor
Doktor - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2022
© İHA / MISRA EZGİNUR GÖÇER-AW528878
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Türk Tabipleri Birliği (TTB) verilerine göre yurt dışına gitmek için sicil belgesine başvuran doktor sayısında rekor kırıldı. Mayıs ayında geçen seneye göre belge alan doktor sayısı iki katına çıktı ve zirveyi gördü.
Türk Tabipleri Birliği (TTB), yurt dışına çıkmak için sicil belgesi alan doktor sayısının Mayıs ayında bir önceki yıla göre iki katına çıktığını ve bugüne kadar görülen en yüksek seviyeye ulaştığını açıkladı.
Sözcü'den Fırat Fıstık'ın haberine göre Geçen yıl, yurt dışında çalışabilmek için TTB'den belge talep eden doktor sayısı toplam 1405 olurken, 2022'nin henüz ilk 5 ayında bu sayı 945'e ulaşmış durumda. Haziran ayı itibariyle de bini geçmesi bekleniyor. Yıl sonunda ise tarihi rekor kırarak 2000'e ulaşabileceği tahmin ediliyor.
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