Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan havalimanları açıklaması

"84 milyonu yarınlara hazırlayan, devlet aklı ve politikalarının bir sonucu olan, sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da hizmetine sunduğumuz projelerimiz, tezvirat haberciliğinin bir merkezi olarak çalışan Sözcü Gazetesi'nin yalanlarına hedef olmasına sessiz kalacağımız anlamına gelmemektedir. Havacılık sektörü, sahip olduğu stratejik önem nedeniyle sadece ekonomik gerekçelerle destek bulan, yatırım alan, altyapısı güçlendirilen bir sektör değildir. Havalimanları sadece yolcu ya da yük taşımacılığı için kullanılan merkezler de değildir. Havalimanları her türlü acil durumda en kısa sürede erişimi sağlamaktadırlar. Özellikle sel, orman yangını gibi afetlerde ilgili bölgede bir havalimanı bulunması, hızlı ve etkin müdahale etme şansı vermektedir. Devlet Hava Meydanları İşletmeleri Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki havalimanlarımız, askeri amaçlarla da kullanılmaktadır. Ayrıca, bu durum elbette sadece ülkemize özgü değil, tüm dünya için geçerlidir. Bu basit gerekçelere, internet aracılığıyla hızlıca erişebilmek varken gazeteciliği şeamet tellallığı zannetmenin, düşmanlık etmenin amacı nedir? Atatürk Havalimanı için 'Kapatılacak' yalanını ortaya atanlar, aynı enerji ve motivasyonu uçuşa kapatılmayan, üstelik doğaya, yaşam kalitesine katkı sunarak milletimize en güzel şekilde hizmet edecek Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ile ilgili doğru bilgileri iletmek için neden harcamamıştır?"