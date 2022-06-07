‘120’ye yakın ülke Rusya’dan turist ağırlamaya hazır, ancak gerçek dış destinasyon sayısı 6-7’

“İkinci toplu destinasyonumuz olan Mısır toparlanmaya başladı, ancak bugün Rus turistlerin görüşlerinde daha yakın konumda olan BDT ülkelerine doğru kayma olduğu anlaşılıyor. Geleneksel olarak Belarus vardı, bugün ona haziran ayının ikinci yarısından itibaren büyük tur operatörlerinin başlattığı charter uçuşlarının yapılacağı Ermenistan ve Kırgızistan da ekleniyor. Abhazya bu yıl kendi rekorunu kırmayı ve 1.5 milyonun üzerinde Rus turisti ağırlamayı planlıyor.”