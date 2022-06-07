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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220607/120ye-yakin-ulke-rusyadan-turist-agirlamaya-hazir-ancak-gercek-dis-destinasyon-sayisi-6-7-1057062299.html
‘120’ye yakın ülke Rusya’dan turist ağırlamaya hazır, ancak gerçek dış destinasyon sayısı 6-7’
‘120’ye yakın ülke Rusya’dan turist ağırlamaya hazır, ancak gerçek dış destinasyon sayısı 6-7’
Rus dış turizm yetkilisi Osaulenko, şu anda yaklaşık 120 ülkenin Rusya’dan turist ağırlamaya hazır olduklarını, fakat gerçekte Rusya vatandaşlarının sadece 6-7... 07.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-07T00:17+0300
2022-06-07T00:17+0300
ukrayna krizi
rusya
rus turist
yurtdışı seyahat
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Rus Dış Turizm Operatörleri Birliği Turpomoş (Turistik Yardım) Direktörü Aleksandr Osaulenko, şu anda yaklaşık 120 ülkenin Rusya’dan turist ağırlamaya hazır olduklarını, fakat gerçekte Rusya vatandaşlarının sadece 6-7 ülkeye ulaşabildiklerini söyledi.Türkiye’ye Rus turist akışının şu anda geçtiğimiz yılki hacmin yüzde 70-80’ini oluşturduğuna ve yazın ikinci yarısında 2021 yılının seviyesine çıkmasının beklenebileceğine dikkat çeken Osaulenko, sözlerini şöyle sürdürdü:Osaulenko, lojistik ile ilgili durumun değişeceğine dair umduğunu da dile getirdi.
https://tr.sputniknews.com/20220531/ator-rus-turistlerin-bu-yaz-en-populer-destinasyonlari-rusya-ve-turkiye-1056855021.html
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rusya, rus turist, yurtdışı seyahat

‘120’ye yakın ülke Rusya’dan turist ağırlamaya hazır, ancak gerçek dış destinasyon sayısı 6-7’

00:17 07.06.2022
© Sputnik / Павел ЛисицынRus turist, Türkiye, pasaport, koronavirüs
Rus turist, Türkiye, pasaport, koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2022
© Sputnik / Павел Лисицын
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Rus dış turizm yetkilisi Osaulenko, şu anda yaklaşık 120 ülkenin Rusya’dan turist ağırlamaya hazır olduklarını, fakat gerçekte Rusya vatandaşlarının sadece 6-7 ülkeye ulaşabildiklerini belirtti.
Rus Dış Turizm Operatörleri Birliği Turpomoş (Turistik Yardım) Direktörü Aleksandr Osaulenko, şu anda yaklaşık 120 ülkenin Rusya’dan turist ağırlamaya hazır olduklarını, fakat gerçekte Rusya vatandaşlarının sadece 6-7 ülkeye ulaşabildiklerini söyledi.
Türkiye’ye Rus turist akışının şu anda geçtiğimiz yılki hacmin yüzde 70-80’ini oluşturduğuna ve yazın ikinci yarısında 2021 yılının seviyesine çıkmasının beklenebileceğine dikkat çeken Osaulenko, sözlerini şöyle sürdürdü:
“İkinci toplu destinasyonumuz olan Mısır toparlanmaya başladı, ancak bugün Rus turistlerin görüşlerinde daha yakın konumda olan BDT ülkelerine doğru kayma olduğu anlaşılıyor. Geleneksel olarak Belarus vardı, bugün ona haziran ayının ikinci yarısından itibaren büyük tur operatörlerinin başlattığı charter uçuşlarının yapılacağı Ermenistan ve Kırgızistan da ekleniyor. Abhazya bu yıl kendi rekorunu kırmayı ve 1.5 milyonun üzerinde Rus turisti ağırlamayı planlıyor.”
Osaulenko, lojistik ile ilgili durumun değişeceğine dair umduğunu da dile getirdi.
Turist, Rus turist, Ayasofya - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2022
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