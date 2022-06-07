https://tr.sputniknews.com/20220607/bakan-soylu-bir-metre-onunu-goremeyen-kuresel-kuluplerle-ve-buyuk-ulkelerle-karsi-karsiyayiz-1057101408.html

Bakan Soylu: Bir metre önünü göremeyen küresel kulüplerle ve büyük ülkelerle karşı karşıyayız

Bakan Soylu: Bir metre önünü göremeyen küresel kulüplerle ve büyük ülkelerle karşı karşıyayız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bir metre önünü göremeyen küresel kulüplerle ve büyük ülkelerle karşı karşıyayız. Sınamalar karşısında küresel sistemin... 07.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-07T20:31+0300

2022-06-07T20:31+0300

2022-06-07T20:37+0300

türkiye

boyko raşkov

göç

düzensiz göç

afganistan

recep tayyip erdoğan

amerika

abd

suriye

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Resmi temaslarda bulunmak üzere Bulgaristan'a giden Soylu, Sofya Havalimanı'nda Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök ve Bulgar yetkililer tarafından karşılandı.Daha sonra İçişleri Bakanlığı'na geçen Soylu, Bulgaristan İçişleri Bakanı Boyko Raşkov ile görüştü. Bulgaristan ve Türkiye'nin uzun bir ortak geçmişi paylaştığını belirten Soylu, dayanışma anlayışıyla ilişkilerin geliştirilmesi ve temellendirilmesi gerektiğini, 21. yüzyılın, diplomatik ilişkilerin ötesinde ilişkilere mecbur bıraktığını belirtti.Bakan Soylu, Kovid-19 sürecinde, dünyanın zengin ülkelerinin ve küresel kulüplerin dayanışmalarda çaresiz ve yoksun kaldığının görüldüğünü ifade etti. Bu ülkelerin ve küresel kulüplerin ortak bir çözüm ortaya koyamadığının altını çizen Bakan Soylu, "Göç meselesinde de bunu yaşadık" dedi.'Sözün dışında hiçbir şey olmadığını görüyoruz'Büyük ülkelerin ve küresel kulüplerin göç konusunda gerekeni yapmadığının altını çizen Bakan Soylu, şöyle devam etti:Dünyada 85 milyon insanın yerinden edildiğini vurgulayan Süleyman Soylu, Suriye'deki krizle çok sayıda insanın ülkesini terk ettiğine işaret ederek, Afganistan ve Pakistan'da yaşananları hatırlattı."Biz bu coğrafyanın çocuklarıyız. Bunların hepsinden etkileniyoruz" diyen Soylu, dünyaya doğruları söylemekle mükellef olduklarının altını çizdi.'Daha sıkı işbirliği ortaya koymak zorundayız'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dünya 5'ten büyüktür" dediğini anımsatan Bakan Soylu, şunları kaydetti:'Buralara da Amerika özgürlük ve demokrasi getirecekti'Suriye ve Irak'ın devlet otoritelerini iki terör örgütünün ortadan kaldırdığını ifade eden Soylu, "Buralara da Amerika özgürlük ve demokrasi getirecekti. Çocuklar, kadınlar, yerlerinden edilenler, ölenler, kolları kopanlar, annelerini ve babalarını kaybedenler. Dünyanın en büyük yetim coğrafyası oldu coğrafyamız" değerlendirmesinde bulundu."Komşu komşunun külüne muhtaçtır" sözünü hatırlatan Bakan Soylu, karşı karşıya kalınan sorunlardan ancak ilişkilerin daha iyi noktaya taşınarak korunabileceğini sözlerine ekledi.Raşkov: Türkiye'nin düzensiz göçle mücadelesini hayranlıkla takip ediyoruzBulgaristan İçişleri Bakanı Raşkov ise ziyaretten dolayı Bakan Soylu'ya teşekkür etti. Türkiye ve Bulgaristan arasındaki iyi ilişkilerin bir araya gelmeye vesile olduğunu belirten Raşkov, diğer ülkelerin diplomatik temsilcilerine göre Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök ile daha fazla görüştüklerini söyledi.Boyko Raşkov, "Türkiye'nin düzensiz göçle mücadelesini hayranlıkla takip ediyoruz, bu konuda Türkiye'ye müteşekkiriz" dedi.Bakan Soylu ve Raşkov'un açıklamalarının ardından basına kapalı gerçekleşen görüşmede, iki ülke İçişleri bakanlıkları arasında işbirliği ve tecrübe paylaşımı, kolluk kuvveti eğitimi, iki ülke sınır kapılarındaki geçişler, düzensiz göçle mücadele ve insani yardım, Rusya-Ukrayna Savaşı, terörle mücadele, sınır aşan organize suçlar, sanal kumar ve dolandırıcılık, siber suçlar, siber güvenlik konuları ele alındı.Görüşmede, Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Sekizkök, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İller İdaresi Genel Müdürü Selçuk Aslan, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Sezer Işıktaş, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Erdal Çetinkaya, Göç İdaresi Başkanlığı Düzensiz Göçle Mücadele ve Sınır Dışı İşleri Genel Müdürü Ramazan Seçilmiş, Edirne Valisi Kürşat Kırbıyık da hazır bulundu.

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boyko raşkov , göç, düzensiz göç, afganistan, recep tayyip erdoğan, amerika, abd, suriye