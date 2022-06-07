https://tr.sputniknews.com/20220607/dunya-gida-programindan-mali-icin-75-milyon-dolarlik-fon-cagrisi-1057067608.html
Dünya Gıda Programı'ndan Mali için 75 milyon dolarlık fon çağrısı
Dünya Gıda Programı'ndan Mali için 75 milyon dolarlık fon çağrısı
Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), Mali'de gıda güvensizliği yaşayan 1.2 milyon kişi için 75 milyon dolar fon çağrısında bulundu. 07.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-07T02:48+0300
2022-06-07T02:48+0300
2022-06-07T02:48+0300
dünya
mali
wfp
birleşmiş milletler dünya gıda programı (wfp)
çağrı
yardım
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WFP Mali Temsilcisi Eric Perdison, basına yaptığı açıklamada, Mali'deki insani durumun giderek kötüleştiğini ve endişe verici olduğunu belirtti.Perdison, 1 milyon 200 bin kişinin gıda güvensizliğiyle karşı karşıya olduğuna dikkati çekerek, gelecek 6 ay için 75 milyon dolarlık kaynak bulunması çağrısı yaptı.Şimdiye kadar ihtiyaç duyulan rakamın ancak yüzde 11'ine ulaşabildiklerinin altını çizen Perdison, Mali hükümetini de çabaları dolayısıyla tebrik etti.Muammer Kaddafi döneminin sona ermesi ve Libya'daki silahların Sahel'deki isyancı grupların eline geçmesi sonucu ciddi güvenlik sorunuyla karşı karşıya kalan Mali, 2013'ten bu yana terör gruplarının hedefi oluyor.Özellikle ülkenin kuzeyinde yoğunlaşan terör saldırıları nedeniyle tarım ve hayvancılıkta ciddi sorunlar yaşanıyor.Mayıs 2021'de başa gelen askeri cuntaya bölge ülkeleri tarafından uygulanan ambargo nedeniyle de Mali halkı gıdaya ulaşmakta her geçen gün daha fazla zorluk çekiyor.
https://tr.sputniknews.com/20220517/malide-bir-grup-subayin-darbe-girisiminde-bulundugu-belirtildi-1056425448.html
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mali, wfp, birleşmiş milletler dünya gıda programı (wfp), çağrı, yardım
Dünya Gıda Programı'ndan Mali için 75 milyon dolarlık fon çağrısı
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Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), Mali'de gıda güvensizliği yaşayan 1.2 milyon kişi için 75 milyon dolar fon çağrısında bulundu.
WFP Mali Temsilcisi Eric Perdison, basına yaptığı açıklamada, Mali'deki insani durumun giderek kötüleştiğini ve endişe verici olduğunu belirtti.
Perdison, 1 milyon 200 bin kişinin gıda güvensizliğiyle karşı karşıya olduğuna dikkati çekerek, gelecek 6 ay için 75 milyon dolarlık kaynak bulunması çağrısı yaptı.
Şimdiye kadar ihtiyaç duyulan rakamın ancak yüzde 11'ine ulaşabildiklerinin altını çizen Perdison, Mali hükümetini de çabaları dolayısıyla tebrik etti.
Muammer Kaddafi döneminin sona ermesi ve Libya'daki silahların Sahel'deki isyancı grupların eline geçmesi sonucu ciddi güvenlik sorunuyla karşı karşıya kalan Mali, 2013'ten bu yana terör gruplarının hedefi oluyor.
Özellikle ülkenin kuzeyinde yoğunlaşan terör saldırıları nedeniyle tarım ve hayvancılıkta ciddi sorunlar yaşanıyor.
Mayıs 2021'de başa gelen askeri cuntaya bölge ülkeleri tarafından uygulanan ambargo nedeniyle de Mali halkı gıdaya ulaşmakta her geçen gün daha fazla zorluk çekiyor.