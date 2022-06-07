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Kavgayı ayırmaya çalışan polisi bıçakladı
Kavgayı ayırmaya çalışan polisi bıçakladı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çıkan kavgaya müdahale eden polis memuru, olaya karışan kişilere müdahale etmek isterken ekmek bıçağıyla elinden yaralandı. Polisi... 07.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-07T01:46+0300
2022-06-07T01:46+0300
türkiye
tekirdağ
çorlu
polis
bıçak
bıçaklı saldırı
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Olay, Kemalettin Mahallesi Fabrika Sokak mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, devriye görevini ifa ettiği sırada tesadüfen kavgaya rastlayan polis ekipleri olaya müdahale etti.Kavgayı önlemek için araya giren polis memuru, el bileğine gelen ekmek bıçağı darbesi sonucu yaralandı. Yaralı polis memuru, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.Polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polisi yaralayan saldırgan A.E. ise, olayı gerçekleştirdiği ekmek bıçağıyla birlikte ekipler tarafından yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220606/tokatta-ormanlik-alanda-ceset-parcalari-bulundu-kayip-polis-suphesi-1057056309.html
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tekirdağ, çorlu, polis, bıçak, bıçaklı saldırı

Kavgayı ayırmaya çalışan polisi bıçakladı

01:46 07.06.2022
© İHATekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çıkan kavgaya müdahale eden polis memuru, olaya karışan kişilere müdahale etmek isterken ekmek bıçağıyla elinden yaralandı. Polisi yaralayan kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çıkan kavgaya müdahale eden polis memuru, olaya karışan kişilere müdahale etmek isterken ekmek bıçağıyla elinden yaralandı. Polisi yaralayan kişi gözaltına alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2022
© İHA
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çıkan kavgaya müdahale eden polis memuru, olaya karışan kişilere müdahale etmek isterken ekmek bıçağıyla elinden yaralandı. Polisi yaralayan kişi gözaltına alındı.
Olay, Kemalettin Mahallesi Fabrika Sokak mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, devriye görevini ifa ettiği sırada tesadüfen kavgaya rastlayan polis ekipleri olaya müdahale etti.
Kavgayı önlemek için araya giren polis memuru, el bileğine gelen ekmek bıçağı darbesi sonucu yaralandı. Yaralı polis memuru, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polisi yaralayan saldırgan A.E. ise, olayı gerçekleştirdiği ekmek bıçağıyla birlikte ekipler tarafından yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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