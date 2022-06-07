https://tr.sputniknews.com/20220607/kavgayi-ayirmaya-calisan-polisi-bicakladi-1057066102.html

Kavgayı ayırmaya çalışan polisi bıçakladı

Kavgayı ayırmaya çalışan polisi bıçakladı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çıkan kavgaya müdahale eden polis memuru, olaya karışan kişilere müdahale etmek isterken ekmek bıçağıyla elinden yaralandı. Polisi... 07.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-07T01:46+0300

2022-06-07T01:46+0300

2022-06-07T01:46+0300

türkiye

tekirdağ

çorlu

polis

bıçak

bıçaklı saldırı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/07/1057066193_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_f91353f94823498f24670094e0d2890e.jpg

Olay, Kemalettin Mahallesi Fabrika Sokak mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, devriye görevini ifa ettiği sırada tesadüfen kavgaya rastlayan polis ekipleri olaya müdahale etti.Kavgayı önlemek için araya giren polis memuru, el bileğine gelen ekmek bıçağı darbesi sonucu yaralandı. Yaralı polis memuru, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.Polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polisi yaralayan saldırgan A.E. ise, olayı gerçekleştirdiği ekmek bıçağıyla birlikte ekipler tarafından yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220606/tokatta-ormanlik-alanda-ceset-parcalari-bulundu-kayip-polis-suphesi-1057056309.html

türkiye

tekirdağ

çorlu

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

tekirdağ, çorlu, polis, bıçak, bıçaklı saldırı