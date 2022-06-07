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Meteoroloji'den 4 bölge için 'gök gürültülü sağanak' uyarısı
Meteoroloji'den 4 bölge için 'gök gürültülü sağanak' uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karadeniz, Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgeleri için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. 07.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-07T23:53+0300
2022-06-07T23:59+0300
meteoroloji
sağanak yağış
uyarı
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Karadeniz, Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde yarın gök gürültülü sağanak bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Karadeniz'in iç kesimlerinde Bolu, Karabük, Kastamonu, Amasya, Tokat, Çorum, Gümüşhane, Bayburt, Artvin ile Sinop, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak olacağı tahmin ediliyor.Akdeniz'in iç kesimlerinde Isparta, Burdur çevreleri, Antalya'nın kuzeybatısı, Kahramanmaraş'ın batısı ile Adana, Osmaniye ve Mersin'in kuzeyinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.İç Anadolu'nun güney ve doğusunda Kırıkkale, Sivas, Yozgat, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman ile Ankara, Çankırı, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda Kars ve Ardahan çevreleri yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak olacağı tahmin ediliyor.Sağanak nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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meteoroloji, sağanak yağış, uyarı

Meteoroloji'den 4 bölge için 'gök gürültülü sağanak' uyarısı

23:53 07.06.2022 (güncellendi: 23:59 07.06.2022)
© AASağanak, sel, yağış
Sağanak, sel, yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2022
© AA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karadeniz, Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgeleri için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.
Karadeniz, Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde yarın gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Karadeniz'in iç kesimlerinde Bolu, Karabük, Kastamonu, Amasya, Tokat, Çorum, Gümüşhane, Bayburt, Artvin ile Sinop, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak olacağı tahmin ediliyor.
Akdeniz'in iç kesimlerinde Isparta, Burdur çevreleri, Antalya'nın kuzeybatısı, Kahramanmaraş'ın batısı ile Adana, Osmaniye ve Mersin'in kuzeyinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
İç Anadolu'nun güney ve doğusunda Kırıkkale, Sivas, Yozgat, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman ile Ankara, Çankırı, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda Kars ve Ardahan çevreleri yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak olacağı tahmin ediliyor.
Sağanak nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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