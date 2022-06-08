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https://tr.sputniknews.com/20220608/akaryakita-bir-zam-daha-motorinin-fiyati-1-lira-95-kurus-artti-1057115700.html
Akaryakıta bir zam daha: Motorinin fiyatı 1 lira 95 kuruş arttı
Akaryakıta bir zam daha: Motorinin fiyatı 1 lira 95 kuruş arttı
Akaryakıta gelen zamlara bir yenisi daha eklendi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin fiyatı 1 lira 95 kuruş arttı. Zam sonrası motorinin... 08.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-08T01:52+0300
2022-06-08T01:52+0300
ekonomi
motorin
akaryakıt
zam
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Brent petrol ve döviz kurlarındaki artış akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Son dönemde üst üste gelen akaryakıt zamlarına bir yenisi daha eklendi. Motorinin litresi 1 lira 95 kuruş artarken, fiyat değişikliği bu geceden itibaren pompaya yansıtıldı.Zammın ardından İstanbul'da 25.94'ten satılan motorinin litresi 27.89'a yükseldi. Motorinin litresi Ankara ve İzmir'de 26.06'dan 28.01'e çıktı.27 Mayıs tarihinde benzine 1 lira 45 kuruş, motorine 1 lira 38 kuruş zam gelmişti. 28 Mayıs tarihinde benzinin litresi 70 kuruş, motorinin litresi 97 kuruş artmıştı. 2 Haziran tarihinde de benzin 1 lira 22 kuruş, motorin ise 1 lira 49 kuruş zamlanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220607/motorine-1-lira-93-kurus-zam-bekleniyor-1057070395.html
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motorin, akaryakıt, zam

Akaryakıta bir zam daha: Motorinin fiyatı 1 lira 95 kuruş arttı

01:52 08.06.2022
© AAMotorin, benzin, akarakıt
Motorin, benzin, akarakıt - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2022
© AA
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Akaryakıta gelen zamlara bir yenisi daha eklendi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin fiyatı 1 lira 95 kuruş arttı. Zam sonrası motorinin litresi İstanbul'da 27.89'a, Ankara ve İzmir'de 28.01'e yükseldi.
Brent petrol ve döviz kurlarındaki artış akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Son dönemde üst üste gelen akaryakıt zamlarına bir yenisi daha eklendi. Motorinin litresi 1 lira 95 kuruş artarken, fiyat değişikliği bu geceden itibaren pompaya yansıtıldı.
Zammın ardından İstanbul'da 25.94'ten satılan motorinin litresi 27.89'a yükseldi. Motorinin litresi Ankara ve İzmir'de 26.06'dan 28.01'e çıktı.
27 Mayıs tarihinde benzine 1 lira 45 kuruş, motorine 1 lira 38 kuruş zam gelmişti. 28 Mayıs tarihinde benzinin litresi 70 kuruş, motorinin litresi 97 kuruş artmıştı. 2 Haziran tarihinde de benzin 1 lira 22 kuruş, motorin ise 1 lira 49 kuruş zamlanmıştı.
benzin - akaryakıt - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2022
EKONOMİ
Motorine 1 lira 93 kuruş zam bekleniyor
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