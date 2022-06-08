https://tr.sputniknews.com/20220608/akaryakita-bir-zam-daha-motorinin-fiyati-1-lira-95-kurus-artti-1057115700.html

Akaryakıta bir zam daha: Motorinin fiyatı 1 lira 95 kuruş arttı

Akaryakıta bir zam daha: Motorinin fiyatı 1 lira 95 kuruş arttı

Akaryakıta gelen zamlara bir yenisi daha eklendi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin fiyatı 1 lira 95 kuruş arttı. Zam sonrası motorinin... 08.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-08T01:52+0300

2022-06-08T01:52+0300

2022-06-08T01:52+0300

ekonomi

motorin

akaryakıt

zam

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Brent petrol ve döviz kurlarındaki artış akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Son dönemde üst üste gelen akaryakıt zamlarına bir yenisi daha eklendi. Motorinin litresi 1 lira 95 kuruş artarken, fiyat değişikliği bu geceden itibaren pompaya yansıtıldı.Zammın ardından İstanbul'da 25.94'ten satılan motorinin litresi 27.89'a yükseldi. Motorinin litresi Ankara ve İzmir'de 26.06'dan 28.01'e çıktı.27 Mayıs tarihinde benzine 1 lira 45 kuruş, motorine 1 lira 38 kuruş zam gelmişti. 28 Mayıs tarihinde benzinin litresi 70 kuruş, motorinin litresi 97 kuruş artmıştı. 2 Haziran tarihinde de benzin 1 lira 22 kuruş, motorin ise 1 lira 49 kuruş zamlanmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220607/motorine-1-lira-93-kurus-zam-bekleniyor-1057070395.html

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motorin, akaryakıt, zam