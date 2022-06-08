https://tr.sputniknews.com/20220608/ankarada-lavrov--cavusoglu-gorusmesi-basladi-1057120136.html

Ankara'da Lavrov- Çavuşoğlu görüşmesi başladı

Ankara'da Lavrov- Çavuşoğlu görüşmesi başladı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Ankara'daki görüşmesi başladı. Taraflar görüşmenin ardından ortak basın açıklaması... 08.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-08T10:18+0300

2022-06-08T10:18+0300

2022-06-08T10:28+0300

ukrayna krizi

sergey lavrov

mevlüt çavuşoğlu

rusya

türkiye

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Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye’nin Suriye’ye olası operasyonu ve ikili ilişkiler de ele alınacak olsa da Ukrayna limanlarındaki tahılın nasıl çıkarılacağı ve Rusya-Ukrayna barış müzakerelerinin ne şekilde yeniden başlatılabileceğinin baş gündem maddeleri olması bekleniyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Ankara ziyareti, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesini izliyor. Kremlin yetkililerinin açıklamalarına göre söz konusu görüşme sırasında Putin, Ukrayna limanlarından tahıl ihracatının önünün açılması dahil, Karadeniz’deki taşımacılık konusunda Ankara ile işbirliği yapmaya hazır olduklarını belirtti. Rusya ve Ukrayna dünya genelinde buğday tedarikinin yüzde 30’unu karşılıyor. Kiev, Rusya’yı limanlarında bloke olmuş tahıl, ayçiçek yağı ve gübre gibi ürünlere el koymakla suçluyor. Rusya, bu suçlamaları reddediyor ve ürün yüklü gemilerin, Ukrayna tarafının Karadeniz limanlarına döşediği çok sayıda deniz mayını yüzünden ayrılamadıklarını söylüyor. Türkiye tarafı, mayınların temizlenmesi konusunda yardıma hazır olduğunu kaydediyor. Rusya Dışişleri Bakanı ile Türk mevkidaşının Ankara’daki görüşmesinden, Ukrayna limanlarında bloke olmuş tahılın güvenli bir biçimde nasıl nakledilebileceği konusunda bir formül üretilmesi dışında, Rusya ile Ukrayna delegasyonları arasında mart ayından beri yapılmayan barış görüşmelerinin yeniden başlatılması konusunda da bir gelişme yaşanması beklentisi var. Zira bu görüşmelerde Türkiye arabulucu rolü oynamıştı. Tarafların delegasyonları mart sonunda İstanbul’da bir araya gelmiş, bu görüşme sırasında olası bir barış anlaşmasının prensipleri üstünde anlaşılmıştı. Fakat Rusya, Ukrayna tarafını, daha sonra bu prensiplerden sapan yeni talepler öne sürmekle suçladı ve bir süre sonra her iki taraf da görüşmelerin fiilen durduğunu kabul ettiler. Lavrov, kendi ziyareti öncesinde uzman düzeyindeki bir Rus delegasyonunun 6 Haziran’da Türkiye’ye gideceğini de söylemişti. Çavuşoğlu da Lavrov’a ziyaretinde askeri bir delegasyonun eşlik edeceğini kaydetmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220607/lavrov-cavusogluyla-yapacagi-gorusme-icin-ankaraya-geldi-1057096370.html

https://tr.sputniknews.com/20220607/ankarada-kritik-bulusma-lavrov-cavusoglu-gorusmesinde-hangi-konularin-ele-alinmasi-bekleniyor--1057091785.html

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sergey lavrov, mevlüt çavuşoğlu, rusya, türkiye