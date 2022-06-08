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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220608/ankarada-lavrov--cavusoglu-gorusmesi-basladi-1057120136.html
Ankara'da Lavrov- Çavuşoğlu görüşmesi başladı
Ankara'da Lavrov- Çavuşoğlu görüşmesi başladı
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Ankara'daki görüşmesi başladı. Taraflar görüşmenin ardından ortak basın açıklaması... 08.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-08T10:18+0300
2022-06-08T10:28+0300
ukrayna krizi
sergey lavrov
mevlüt çavuşoğlu
rusya
türkiye
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Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye’nin Suriye’ye olası operasyonu ve ikili ilişkiler de ele alınacak olsa da Ukrayna limanlarındaki tahılın nasıl çıkarılacağı ve Rusya-Ukrayna barış müzakerelerinin ne şekilde yeniden başlatılabileceğinin baş gündem maddeleri olması bekleniyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Ankara ziyareti, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesini izliyor. Kremlin yetkililerinin açıklamalarına göre söz konusu görüşme sırasında Putin, Ukrayna limanlarından tahıl ihracatının önünün açılması dahil, Karadeniz’deki taşımacılık konusunda Ankara ile işbirliği yapmaya hazır olduklarını belirtti. Rusya ve Ukrayna dünya genelinde buğday tedarikinin yüzde 30’unu karşılıyor. Kiev, Rusya’yı limanlarında bloke olmuş tahıl, ayçiçek yağı ve gübre gibi ürünlere el koymakla suçluyor. Rusya, bu suçlamaları reddediyor ve ürün yüklü gemilerin, Ukrayna tarafının Karadeniz limanlarına döşediği çok sayıda deniz mayını yüzünden ayrılamadıklarını söylüyor. Türkiye tarafı, mayınların temizlenmesi konusunda yardıma hazır olduğunu kaydediyor. Rusya Dışişleri Bakanı ile Türk mevkidaşının Ankara’daki görüşmesinden, Ukrayna limanlarında bloke olmuş tahılın güvenli bir biçimde nasıl nakledilebileceği konusunda bir formül üretilmesi dışında, Rusya ile Ukrayna delegasyonları arasında mart ayından beri yapılmayan barış görüşmelerinin yeniden başlatılması konusunda da bir gelişme yaşanması beklentisi var. Zira bu görüşmelerde Türkiye arabulucu rolü oynamıştı. Tarafların delegasyonları mart sonunda İstanbul’da bir araya gelmiş, bu görüşme sırasında olası bir barış anlaşmasının prensipleri üstünde anlaşılmıştı. Fakat Rusya, Ukrayna tarafını, daha sonra bu prensiplerden sapan yeni talepler öne sürmekle suçladı ve bir süre sonra her iki taraf da görüşmelerin fiilen durduğunu kabul ettiler. Lavrov, kendi ziyareti öncesinde uzman düzeyindeki bir Rus delegasyonunun 6 Haziran’da Türkiye’ye gideceğini de söylemişti. Çavuşoğlu da Lavrov’a ziyaretinde askeri bir delegasyonun eşlik edeceğini kaydetmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220607/lavrov-cavusogluyla-yapacagi-gorusme-icin-ankaraya-geldi-1057096370.html
https://tr.sputniknews.com/20220607/ankarada-kritik-bulusma-lavrov-cavusoglu-gorusmesinde-hangi-konularin-ele-alinmasi-bekleniyor--1057091785.html
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sergey lavrov, mevlüt çavuşoğlu, rusya, türkiye

Ankara'da Lavrov- Çavuşoğlu görüşmesi başladı

10:18 08.06.2022 (güncellendi: 10:28 08.06.2022)
© AASergey Lavrov- Mevlüt Çavuşoğlu
Sergey Lavrov- Mevlüt Çavuşoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2022
© AA
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Ankara'daki görüşmesi başladı. Taraflar görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yapacak.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.
Görüşmede Türkiye’nin Suriye’ye olası operasyonu ve ikili ilişkiler de ele alınacak olsa da Ukrayna limanlarındaki tahılın nasıl çıkarılacağı ve Rusya-Ukrayna barış müzakerelerinin ne şekilde yeniden başlatılabileceğinin baş gündem maddeleri olması bekleniyor.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Ankara ziyareti, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesini izliyor.
Kremlin yetkililerinin açıklamalarına göre söz konusu görüşme sırasında Putin, Ukrayna limanlarından tahıl ihracatının önünün açılması dahil, Karadeniz’deki taşımacılık konusunda Ankara ile işbirliği yapmaya hazır olduklarını belirtti.
Rusya ve Ukrayna dünya genelinde buğday tedarikinin yüzde 30’unu karşılıyor. Kiev, Rusya’yı limanlarında bloke olmuş tahıl, ayçiçek yağı ve gübre gibi ürünlere el koymakla suçluyor. Rusya, bu suçlamaları reddediyor ve ürün yüklü gemilerin, Ukrayna tarafının Karadeniz limanlarına döşediği çok sayıda deniz mayını yüzünden ayrılamadıklarını söylüyor. Türkiye tarafı, mayınların temizlenmesi konusunda yardıma hazır olduğunu kaydediyor.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ankara'ya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2022
DÜNYA
Lavrov, Çavuşoğlu'yla yapacağı görüşme için Ankara'ya geldi
Dün, 18:51
Rusya Dışişleri Bakanı ile Türk mevkidaşının Ankara’daki görüşmesinden, Ukrayna limanlarında bloke olmuş tahılın güvenli bir biçimde nasıl nakledilebileceği konusunda bir formül üretilmesi dışında, Rusya ile Ukrayna delegasyonları arasında mart ayından beri yapılmayan barış görüşmelerinin yeniden başlatılması konusunda da bir gelişme yaşanması beklentisi var. Zira bu görüşmelerde Türkiye arabulucu rolü oynamıştı.
Tarafların delegasyonları mart sonunda İstanbul’da bir araya gelmiş, bu görüşme sırasında olası bir barış anlaşmasının prensipleri üstünde anlaşılmıştı. Fakat Rusya, Ukrayna tarafını, daha sonra bu prensiplerden sapan yeni talepler öne sürmekle suçladı ve bir süre sonra her iki taraf da görüşmelerin fiilen durduğunu kabul ettiler.
Lavrov, kendi ziyareti öncesinde uzman düzeyindeki bir Rus delegasyonunun 6 Haziran’da Türkiye’ye gideceğini de söylemişti. Çavuşoğlu da Lavrov’a ziyaretinde askeri bir delegasyonun eşlik edeceğini kaydetmişti.
Sergey Lavrov - Mevlüt Çavuşoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2022
GÖRÜŞ
Ankara’da kritik buluşma: Lavrov-Çavuşoğlu görüşmesinde hangi konuların ele alınması bekleniyor?
Dün, 16:57
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