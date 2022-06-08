https://tr.sputniknews.com/20220608/cekya-cumhurbaskani-zemandan-escinsel-evlilik-aciklamasi-onume-gelirse-veto-edecegim--1057117816.html

Çekya Cumhurbaşkanı Zeman'dan 'eşcinsel evlilik' açıklaması: Önüme gelirse veto edeceğim

Çekya Cumhurbaşkanı Zeman'dan 'eşcinsel evlilik' açıklaması: Önüme gelirse veto edeceğim

Çekya Cumhurbaşkanı Milos Zeman, eşcinsel bireylerin evlenmesine olanak sunacak bir yasa tasarısının onaylanmak üzere kendisine gönderilmesi durumunda veto... 08.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-08T03:51+0300

2022-06-08T03:51+0300

2022-06-08T03:51+0300

dünya

milos zeman

eşcinsel

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eşcinsel ilişki

kanun

çekya

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Çekya lideri Milos Zeman, Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak’la Prag'da yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.Ülkede çeşitli siyasi partilerden milletvekillerinin meclis alt komisyonuna bugün sunduğu, eşcinsellere resmi nikah kıyma olanağı tanıyan yasa teklifine değinen Zeman, "Eğer gerçekten imzalamam için önüme böyle bir yasa tasarısı gelirse veto edeceğimi bildirmek isterim" dedi.Cumhurbaşkanı Zeman, ülkede yasaların eşcinsellerin resmi olarak birlikte yaşamalara olanak sunduğuna işaret ederek, ancak aile kurumunun bir erkek ve bir kadından oluştuğuna dikkati çekti.Mecliste sandalyesi bulunan partilerin bazı milletvekillerinin alt komisyona sunduğu teklife, 5 partiden oluşan koalisyon hükümetinde yer alan Hristiyan Demokratlar ve muhalefetteki Özgürlük ve Doğrudan Demokrasi Partisi, şiddetle karşı çıkıyor.Cumhurbaşkanı Zeman, daha önce de LGBT karşıtı açıklamalarda bulunmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220511/japonyada-escinsel-birliktelikleri-taniyan-yerel-yonetimler-arasina-tokyo-da-katildi-1056274059.html

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milos zeman, eşcinsel, eşcinsel evlilik, eşcinsel ilişki, kanun, çekya