Demet Evgar: Özel okula gidenler merhaba diyemiyor, kızımı köy okuluna yazdırırım

"Kızıma vücudumda sağlıklı bir alan açmak için gece yarıları 03.00'te uyanıp yoga yapıyorum. Bizim evde televizyon olmayacak. Kızımı köy okuluna yazdırırım. Çünkü büyük kentlerde özel okullarda okuyan çocuklar başlarını tabletten kaldırıp 'Merhaba' demeyi bilmiyor. Kızıma bir şeyler öğretmeye hiç niyetim yok. Çünkü biliyorum ki; tüm çocuklar gibi bilgece doğacak. Niyetim çocuğumu, toprağın içine bırakmak... Bir de dil bilsin yeter."