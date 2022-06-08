https://tr.sputniknews.com/20220608/demet-evgar-ozel-okula-gidenler-merhaba-diyemiyor-kizimi-koy-okuluna-yazdiririm-1057141312.html
Demet Evgar: Özel okula gidenler merhaba diyemiyor, kızımı köy okuluna yazdırırım
Demet Evgar: Özel okula gidenler merhaba diyemiyor, kızımı köy okuluna yazdırırım
Yakında çocuk sahibi olacak olan oyuncu Demet Evgar, çocuğunu özel okula göndermek istemediğini söyledi ve "Kızımı köy okuluna yazdırırım. Çünkü büyük... 08.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-08T16:12+0300
2022-06-08T16:12+0300
2022-06-08T16:12+0300
yaşam
demet evgar
hamilelik
özel okul
eğitim sistemi
türk eğitim sistemi
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7 buçuk aylık hamile olan ve bir kız çocuğu sahibi olmayı bekleyen oyuncu Demet Evgar, Şebnem Dönmez'in podcast programında açıklamalarda bulundu. Kızını nasıl yetiştirmek istediğine dair konuşan Evgar, "Kızıma bir şeyler öğretmeye hiç niyetim yok" dedi ve şunları söyledi:
https://tr.sputniknews.com/20220307/demet-evgar-metro-girisine-8-mart-pankarti-asti-ben-kadinim-oldurulmek-istemiyorum--1054491144.html
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demet evgar, hamilelik, özel okul, eğitim sistemi, türk eğitim sistemi
Demet Evgar: Özel okula gidenler merhaba diyemiyor, kızımı köy okuluna yazdırırım
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Yakında çocuk sahibi olacak olan oyuncu Demet Evgar, çocuğunu özel okula göndermek istemediğini söyledi ve "Kızımı köy okuluna yazdırırım. Çünkü büyük kentlerde özel okullarda okuyan çocuklar başlarını tabletten kaldırıp 'Merhaba' demeyi bilmiyor" dedi.
7 buçuk aylık hamile olan ve bir kız çocuğu sahibi olmayı bekleyen oyuncu Demet Evgar, Şebnem Dönmez'in podcast programında açıklamalarda bulundu.
Kızını nasıl yetiştirmek istediğine dair konuşan Evgar, "Kızıma bir şeyler öğretmeye hiç niyetim yok" dedi ve şunları söyledi:
"Kızıma vücudumda sağlıklı bir alan açmak için gece yarıları 03.00'te uyanıp yoga yapıyorum. Bizim evde televizyon olmayacak. Kızımı köy okuluna yazdırırım. Çünkü büyük kentlerde özel okullarda okuyan çocuklar başlarını tabletten kaldırıp 'Merhaba' demeyi bilmiyor. Kızıma bir şeyler öğretmeye hiç niyetim yok. Çünkü biliyorum ki; tüm çocuklar gibi bilgece doğacak. Niyetim çocuğumu, toprağın içine bırakmak... Bir de dil bilsin yeter."