Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220608/demet-evgar-ozel-okula-gidenler-merhaba-diyemiyor-kizimi-koy-okuluna-yazdiririm-1057141312.html
Demet Evgar: Özel okula gidenler merhaba diyemiyor, kızımı köy okuluna yazdırırım
Demet Evgar: Özel okula gidenler merhaba diyemiyor, kızımı köy okuluna yazdırırım
Yakında çocuk sahibi olacak olan oyuncu Demet Evgar, çocuğunu özel okula göndermek istemediğini söyledi ve "Kızımı köy okuluna yazdırırım. Çünkü büyük... 08.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-08T16:12+0300
2022-06-08T16:12+0300
yaşam
demet evgar
hamilelik
özel okul
eğitim sistemi
türk eğitim sistemi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104050/15/1040501584_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_82cb1c86a6f69ede89194806b81978ee.jpg
7 buçuk aylık hamile olan ve bir kız çocuğu sahibi olmayı bekleyen oyuncu Demet Evgar, Şebnem Dönmez'in podcast programında açıklamalarda bulundu. Kızını nasıl yetiştirmek istediğine dair konuşan Evgar, "Kızıma bir şeyler öğretmeye hiç niyetim yok" dedi ve şunları söyledi:
https://tr.sputniknews.com/20220307/demet-evgar-metro-girisine-8-mart-pankarti-asti-ben-kadinim-oldurulmek-istemiyorum--1054491144.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104050/15/1040501584_82:0:914:624_1920x0_80_0_0_1631eba5859e2b1aefa48c6f9177c438.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
demet evgar, hamilelik, özel okul, eğitim sistemi, türk eğitim sistemi

Demet Evgar: Özel okula gidenler merhaba diyemiyor, kızımı köy okuluna yazdırırım

16:12 08.06.2022
© FlickrDemet Evgar
Demet Evgar - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2022
© Flickr
Abone olTelegram
Yakında çocuk sahibi olacak olan oyuncu Demet Evgar, çocuğunu özel okula göndermek istemediğini söyledi ve "Kızımı köy okuluna yazdırırım. Çünkü büyük kentlerde özel okullarda okuyan çocuklar başlarını tabletten kaldırıp 'Merhaba' demeyi bilmiyor" dedi.
7 buçuk aylık hamile olan ve bir kız çocuğu sahibi olmayı bekleyen oyuncu Demet Evgar, Şebnem Dönmez'in podcast programında açıklamalarda bulundu.
Kızını nasıl yetiştirmek istediğine dair konuşan Evgar, "Kızıma bir şeyler öğretmeye hiç niyetim yok" dedi ve şunları söyledi:
"Kızıma vücudumda sağlıklı bir alan açmak için gece yarıları 03.00'te uyanıp yoga yapıyorum. Bizim evde televizyon olmayacak. Kızımı köy okuluna yazdırırım. Çünkü büyük kentlerde özel okullarda okuyan çocuklar başlarını tabletten kaldırıp 'Merhaba' demeyi bilmiyor. Kızıma bir şeyler öğretmeye hiç niyetim yok. Çünkü biliyorum ki; tüm çocuklar gibi bilgece doğacak. Niyetim çocuğumu, toprağın içine bırakmak... Bir de dil bilsin yeter."
Demet Evgar, 8 Mart pankartı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2022
YAŞAM
Demet Evgar metro girişine 8 Mart pankartı astı: 'Ben kadınım, öldürülmek istemiyorum'
7 Mart, 13:02
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала