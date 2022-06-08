https://tr.sputniknews.com/20220608/erbilde-iha-saldirisi-sonucu-3-kisi-yaralandi-1057165865.html

Erbil'de İHA saldırısı sonucu 3 kişi yaralandı

Erbil'de İHA saldırısı sonucu 3 kişi yaralandı

Irak'ın Erbil kentinde, Erbil-Pirmam yolunda düzenlenen İHA saldırısı sonucu 3 sivilin yaralandığı bildirildi. 08.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-08T23:21+0300

2022-06-08T23:21+0300

2022-06-08T23:22+0300

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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Dış Medya İlişkileri Sorumlusu Lawk Ghafuri, konuya ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.Ghafuri, mesajında, Erbil-Pirmam yolunda, akşam saat 21.30'da insansız hava aracı (İHA) ile saldırı gerçekleştiğini, saldırı sonucu üç sivilin yaralandığını ve çok sayıda sivil aracın da hasar gördüğünü duyurdu.Erbil merkezli yayın kuruluşu "Kurdistan 24" yayınladığı haberde, Erbil-Pirmam yolu arasında bir patlama meydana geldiğini ve olayda çevredeki birkaç aracın zarar gördüğünü belirtmişti.Haberde, güvenlik güçlerinin olay yerine intikal ettiği ve patlamanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığı ifade edilmişti.

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ortadoğu, irak, erbil, pirmam, iha, saldırı