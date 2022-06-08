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https://tr.sputniknews.com/20220608/fatih-altaylidan-bakan-kirisciye-ciftcinin-aldigi-pahali-mazotun-sorumlusu-da-dunya-degil-iktidar-1057131094.html
Fatih Altaylı'dan Bakan Kirişci'ye: Çiftçinin aldığı pahalı mazotun sorumlusu da dünya değil iktidar
Fatih Altaylı'dan Bakan Kirişci'ye: Çiftçinin aldığı pahalı mazotun sorumlusu da dünya değil iktidar
HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'nin çiftçinin kullandığı mazota ilişkin yaptığı açıklamayı eleştirdi. Altaylı... 08.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-08T12:55+0300
2022-06-08T12:55+0300
ekonomi
vahit kirişci
tarım ve orman bakanlığı
fatih altaylı
zam
akaryakıt
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Altaylı bugün kaleme aldığı yazısında, "İcraatını görmek içinse 2023 Haziran'ına kadar vakit var. Ancak Bakan Kirişci'nin çiftçinin kullandığı mazot ile ilgili sözleri bana göre hiçbir geçerliliği olmayan sözlerdi. Bakan 'Mazot bizde olmayan bir şey. İthal ediyoruz. Oradaki artışın nedeni biz değiliz' manasında bir şey söyledi. Bu hiç ama hiç doğru değil. Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir çiftçinin kullandığı akaryakıta ve enerjiye bu kadar zam gelmedi. Çiftçinin aldığı pahalı mazotun sorumlusu da dünya değil, iş başındaki iktidar." Hesabı ben yapmadım. Ekonomist kardeşim Murat Sağman’dan aldım. Tam bir yıl önce dolar 8,65 TL. Bugün 16,75. Artış yüzde 93. Bir yıl önce brent petrol fiyatı 70 dolar. Bugün 120 dolar. Artı yüzde 70. Bir yıl önce benzinin litre fiyatı 7,20 TL. Bugün 25 TL. Artış yüzde 347." ifadesini kullandı.'Akaryakıtta dolar kurundan iki kat fazla vergi artışı var'Altaylı şunları kaydetti:
https://tr.sputniknews.com/20220527/bakan-kirisci-afrika-ile-50-milyar-dolar-ticaret-hacmine-ulasmayi-hedefliyoruz-1056754564.html
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vahit kirişci, tarım ve orman bakanlığı, fatih altaylı, zam, akaryakıt

Fatih Altaylı'dan Bakan Kirişci'ye: Çiftçinin aldığı pahalı mazotun sorumlusu da dünya değil iktidar

12:55 08.06.2022
© FlickrFatih Altaylı
Fatih Altaylı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2022
© Flickr
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HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'nin çiftçinin kullandığı mazota ilişkin yaptığı açıklamayı eleştirdi. Altaylı, "Çiftçinin aldığı pahalı mazotun sorumlusu da dünya değil, iş başındaki iktidar" değerlendirmesini yaptı.
Altaylı bugün kaleme aldığı yazısında, "İcraatını görmek içinse 2023 Haziran'ına kadar vakit var. Ancak Bakan Kirişci'nin çiftçinin kullandığı mazot ile ilgili sözleri bana göre hiçbir geçerliliği olmayan sözlerdi. Bakan 'Mazot bizde olmayan bir şey. İthal ediyoruz. Oradaki artışın nedeni biz değiliz' manasında bir şey söyledi. Bu hiç ama hiç doğru değil. Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir çiftçinin kullandığı akaryakıta ve enerjiye bu kadar zam gelmedi. Çiftçinin aldığı pahalı mazotun sorumlusu da dünya değil, iş başındaki iktidar." Hesabı ben yapmadım. Ekonomist kardeşim Murat Sağman’dan aldım. Tam bir yıl önce dolar 8,65 TL. Bugün 16,75. Artış yüzde 93. Bir yıl önce brent petrol fiyatı 70 dolar. Bugün 120 dolar. Artı yüzde 70. Bir yıl önce benzinin litre fiyatı 7,20 TL. Bugün 25 TL. Artış yüzde 347." ifadesini kullandı.

'Akaryakıtta dolar kurundan iki kat fazla vergi artışı var'

Altaylı şunları kaydetti:
"Akaryakıtta dolar kuru ve petrol fiyatı artışının toplamının iki katından fazla vergi artışı var. Dolar kurunun iktidarın ekonomi politikasından ve inadından dolayı artışını hesaba katmasak bile akaryakıt fiyatının artışında verginin payı büyük. Ve en azından çiftçiye satılan akaryakıtta vergi indirimi önerisi, iktidar ortakları tarafından reddediliyor. Hal böyle olunca da Bakan Kirişci’nin “Mazot fiyatı bize bağlı değil” cümlesi taca çıkmış oluyor."
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