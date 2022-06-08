https://tr.sputniknews.com/20220608/fatih-altaylidan-bakan-kirisciye-ciftcinin-aldigi-pahali-mazotun-sorumlusu-da-dunya-degil-iktidar-1057131094.html

Fatih Altaylı'dan Bakan Kirişci'ye: Çiftçinin aldığı pahalı mazotun sorumlusu da dünya değil iktidar

Fatih Altaylı'dan Bakan Kirişci'ye: Çiftçinin aldığı pahalı mazotun sorumlusu da dünya değil iktidar

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'nin çiftçinin kullandığı mazota ilişkin yaptığı açıklamayı eleştirdi. Altaylı... 08.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-08T12:55+0300

2022-06-08T12:55+0300

2022-06-08T12:55+0300

ekonomi

vahit kirişci

tarım ve orman bakanlığı

fatih altaylı

zam

akaryakıt

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Altaylı bugün kaleme aldığı yazısında, "İcraatını görmek içinse 2023 Haziran'ına kadar vakit var. Ancak Bakan Kirişci'nin çiftçinin kullandığı mazot ile ilgili sözleri bana göre hiçbir geçerliliği olmayan sözlerdi. Bakan 'Mazot bizde olmayan bir şey. İthal ediyoruz. Oradaki artışın nedeni biz değiliz' manasında bir şey söyledi. Bu hiç ama hiç doğru değil. Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir çiftçinin kullandığı akaryakıta ve enerjiye bu kadar zam gelmedi. Çiftçinin aldığı pahalı mazotun sorumlusu da dünya değil, iş başındaki iktidar." Hesabı ben yapmadım. Ekonomist kardeşim Murat Sağman’dan aldım. Tam bir yıl önce dolar 8,65 TL. Bugün 16,75. Artış yüzde 93. Bir yıl önce brent petrol fiyatı 70 dolar. Bugün 120 dolar. Artı yüzde 70. Bir yıl önce benzinin litre fiyatı 7,20 TL. Bugün 25 TL. Artış yüzde 347." ifadesini kullandı.'Akaryakıtta dolar kurundan iki kat fazla vergi artışı var'Altaylı şunları kaydetti:

https://tr.sputniknews.com/20220527/bakan-kirisci-afrika-ile-50-milyar-dolar-ticaret-hacmine-ulasmayi-hedefliyoruz-1056754564.html

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vahit kirişci, tarım ve orman bakanlığı, fatih altaylı, zam, akaryakıt