https://tr.sputniknews.com/20220608/moderna-omicrona-karsi-daha-guclu-asi-gelistirdik-1057156002.html
Moderna: Omicrona karşı daha güçlü aşı geliştirdik
Moderna: Omicrona karşı daha güçlü aşı geliştirdik
ABD ilaç şirketi Moderna, geliştirdiği yeni Kovid-19 destekleyici aşısının Omicron varyantına karşı bağışıklık sistemini daha da güçlendirdiğini açıkladı. 08.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-08T21:01+0300
2022-06-08T21:01+0300
2022-06-08T21:03+0300
koronavirüs
moderna
omicron
koronavirüs
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Moderna, koronavirüsün Omicron varyantına karşı daha etkili, destekleyici aşı geliştirdiğini duyurduŞirketten yapılan açıklamada, Moderna'nın virüse karşı ilk ürettiği aşı ile Omicron varyantına karşı geliştirilen yeni aşının birleştirilerek test edildiği belirtildi.Açıklamada, mRNA-1273.214 adı verilen 50 mikrogram iki değerli (bivalan) destekleyici aşının, Omicron'a karşı ilk üretilen orijinal Moderna aşısından daha güçlü bir antikor tepkisi oluşturduğu kaydedildi.Söz konusu aşının güz döneminde Kovid-19 salgınına karşı önde gelen koruyucu doz olmasının beklendiği ifade edilerek, çalışmalar sırasında elde edilen ön veriler ve analizlerin federal makamlara sunulacağı bildirildi.
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moderna, omicron, koronavirüs
Moderna: Omicrona karşı daha güçlü aşı geliştirdik
21:01 08.06.2022 (güncellendi: 21:03 08.06.2022) Abone ol
ABD ilaç şirketi Moderna, geliştirdiği yeni Kovid-19 destekleyici aşısının Omicron varyantına karşı bağışıklık sistemini daha da güçlendirdiğini açıkladı.
Moderna, koronavirüsün Omicron varyantına karşı daha etkili, destekleyici aşı geliştirdiğini duyurdu
Şirketten yapılan açıklamada, Moderna'nın virüse karşı ilk ürettiği aşı ile Omicron varyantına karşı geliştirilen yeni aşının birleştirilerek test edildiği belirtildi.
Açıklamada, mRNA-1273.214 adı verilen 50 mikrogram iki değerli (bivalan) destekleyici aşının, Omicron'a karşı ilk üretilen orijinal Moderna aşısından daha güçlü bir antikor tepkisi oluşturduğu kaydedildi.
Söz konusu aşının güz döneminde Kovid-19 salgınına karşı önde gelen koruyucu doz olmasının beklendiği ifade edilerek, çalışmalar sırasında elde edilen ön veriler ve analizlerin federal makamlara sunulacağı bildirildi.