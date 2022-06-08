https://tr.sputniknews.com/20220608/moderna-omicrona-karsi-daha-guclu-asi-gelistirdik-1057156002.html

Moderna: Omicrona karşı daha güçlü aşı geliştirdik

Moderna: Omicrona karşı daha güçlü aşı geliştirdik

ABD ilaç şirketi Moderna, geliştirdiği yeni Kovid-19 destekleyici aşısının Omicron varyantına karşı bağışıklık sistemini daha da güçlendirdiğini açıkladı. 08.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-08T21:01+0300

2022-06-08T21:01+0300

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koronavirüs

moderna

omicron

koronavirüs

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Moderna, koronavirüsün Omicron varyantına karşı daha etkili, destekleyici aşı geliştirdiğini duyurduŞirketten yapılan açıklamada, Moderna'nın virüse karşı ilk ürettiği aşı ile Omicron varyantına karşı geliştirilen yeni aşının birleştirilerek test edildiği belirtildi.Açıklamada, mRNA-1273.214 adı verilen 50 mikrogram iki değerli (bivalan) destekleyici aşının, Omicron'a karşı ilk üretilen orijinal Moderna aşısından daha güçlü bir antikor tepkisi oluşturduğu kaydedildi.Söz konusu aşının güz döneminde Kovid-19 salgınına karşı önde gelen koruyucu doz olmasının beklendiği ifade edilerek, çalışmalar sırasında elde edilen ön veriler ve analizlerin federal makamlara sunulacağı bildirildi.

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moderna, omicron, koronavirüs