https://tr.sputniknews.com/20220608/polis-merkezindeki-muvekkiline-uyusturucu-getiren-avukat-gozaltina-alindi-1057165996.html

Polis merkezindeki müvekkiline uyuşturucu getiren avukat gözaltına alındı

Polis merkezindeki müvekkiline uyuşturucu getiren avukat gözaltına alındı

Esenyurt’ta uyuşturucu ticaretinden gözaltında bulunan müvekkilinin yanına giden avukat, ‘hem avukatı, hem sevgilisiyim, yiyecek getirdim’ deyip içeriye girdi... 08.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-08T23:32+0300

2022-06-08T23:32+0300

2022-06-08T23:32+0300

türkiye

uyuşturucu

uyuşturucu imalatı

uyuşturucu ticareti

avukat

müvekkil

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İstanbul Esenyurt'ta 3 Haziran'da avukat E.İ., Esenkent Gazi Turgut Aslan Polis Merkezi Amirliğinde 'uyuşturucu imal ve ticareti' iddiasıyla gözaltında bulunan müvekkili ve aynı zamanda sevgilisi olduğunu beyan ettiği A.G'yi ziyarete gitti.Polis merkezine gelen avukat E.İ., müvekkiline yiyecek bir şeyler getirdiğini ve bu yüzden görüşmek istediğini söyleyip içeriye girmek istedi. Polisler, avukatın getirdiği yemekleri inceleyince çikolata kutusu içerisinde bir kağıt parçasına sarılı 2.4 gram ağırlığında uyuşturucu madde buldu. Polis, avukat E.İ.’yi gözaltına alarak hakkında işlem başlattı. Avukat E.İ savcılık sorgusunun ardından tutuklanması talebi ile Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Ev hapsi alan E.İ adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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