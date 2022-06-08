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https://tr.sputniknews.com/20220608/polis-merkezindeki-muvekkiline-uyusturucu-getiren-avukat-gozaltina-alindi-1057165996.html
Polis merkezindeki müvekkiline uyuşturucu getiren avukat gözaltına alındı
Polis merkezindeki müvekkiline uyuşturucu getiren avukat gözaltına alındı
Esenyurt’ta uyuşturucu ticaretinden gözaltında bulunan müvekkilinin yanına giden avukat, ‘hem avukatı, hem sevgilisiyim, yiyecek getirdim’ deyip içeriye girdi... 08.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-08T23:32+0300
2022-06-08T23:32+0300
türkiye
uyuşturucu
uyuşturucu imalatı
uyuşturucu ticareti
avukat
müvekkil
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İstanbul Esenyurt'ta 3 Haziran'da avukat E.İ., Esenkent Gazi Turgut Aslan Polis Merkezi Amirliğinde 'uyuşturucu imal ve ticareti' iddiasıyla gözaltında bulunan müvekkili ve aynı zamanda sevgilisi olduğunu beyan ettiği A.G'yi ziyarete gitti.Polis merkezine gelen avukat E.İ., müvekkiline yiyecek bir şeyler getirdiğini ve bu yüzden görüşmek istediğini söyleyip içeriye girmek istedi. Polisler, avukatın getirdiği yemekleri inceleyince çikolata kutusu içerisinde bir kağıt parçasına sarılı 2.4 gram ağırlığında uyuşturucu madde buldu. Polis, avukat E.İ.’yi gözaltına alarak hakkında işlem başlattı. Avukat E.İ savcılık sorgusunun ardından tutuklanması talebi ile Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Ev hapsi alan E.İ adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220608/egm-ogrencilerin-uyusturucu-kullanimi-verilerinin-carpitildigini-acikladi-1057128552.html
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uyuşturucu, uyuşturucu imalatı, uyuşturucu ticareti, avukat, müvekkil

Polis merkezindeki müvekkiline uyuşturucu getiren avukat gözaltına alındı

23:32 08.06.2022
© İHAEsenyurt’ta uyuşturucu ticaretinden gözaltında bulunan müvekkilinin yanına giden avukat, ‘hem avukatı, hem sevgilisiyim, yiyecek getirdim’ deyip içeriye girdi. Arama yapan polis çikolata kutusuna gizlenmiş 2.4 gram uyuşturucu madde ele geçirince avukat gözaltına aldı.
Esenyurt’ta uyuşturucu ticaretinden gözaltında bulunan müvekkilinin yanına giden avukat, ‘hem avukatı, hem sevgilisiyim, yiyecek getirdim’ deyip içeriye girdi. Arama yapan polis çikolata kutusuna gizlenmiş 2.4 gram uyuşturucu madde ele geçirince avukat gözaltına aldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2022
© İHA
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Esenyurt’ta uyuşturucu ticaretinden gözaltında bulunan müvekkilinin yanına giden avukat, ‘hem avukatı, hem sevgilisiyim, yiyecek getirdim’ deyip içeriye girdi. Arama yapan polis çikolata kutusuna gizlenmiş 2.4 gram uyuşturucu madde ele geçirince avukat gözaltına aldı.
İstanbul Esenyurt'ta 3 Haziran'da avukat E.İ., Esenkent Gazi Turgut Aslan Polis Merkezi Amirliğinde 'uyuşturucu imal ve ticareti' iddiasıyla gözaltında bulunan müvekkili ve aynı zamanda sevgilisi olduğunu beyan ettiği A.G'yi ziyarete gitti.
Polis merkezine gelen avukat E.İ., müvekkiline yiyecek bir şeyler getirdiğini ve bu yüzden görüşmek istediğini söyleyip içeriye girmek istedi.
Polisler, avukatın getirdiği yemekleri inceleyince çikolata kutusu içerisinde bir kağıt parçasına sarılı 2.4 gram ağırlığında uyuşturucu madde buldu.
Polis, avukat E.İ.’yi gözaltına alarak hakkında işlem başlattı. Avukat E.İ savcılık sorgusunun ardından tutuklanması talebi ile Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi.
Ev hapsi alan E.İ adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Emniyet Genel Müdürlüğü - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2022
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