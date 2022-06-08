https://tr.sputniknews.com/20220608/sude-akarsuyu-oldurmekle-suclanan-onur-ozturk-ilk-durusmada-tahliye-edildi-1057154459.html

Sude Akarsu'yu öldürmekle suçlanan Onur Öztürk ilk duruşmada tahliye edildi

Sude Akarsu'yu öldürmekle suçlanan Onur Öztürk ilk duruşmada tahliye edildi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Onur Öztürk'ün evinde başından vurulmuş halde bulunan Sude Akarsu’nun (18) ölümüyle ilgili... 08.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-08T20:32+0300

2022-06-08T20:32+0300

2022-06-08T20:36+0300

türkiye

kadın cinayetleri

mahkeme

tahliye

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İzmit’te yaşayan Sude Akarsu, geçen yıl ağustos ayında erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Onur Öztürk'ün evinde başından vurulmuş halde bulunmuştu.Kocaeli Devlet Hastanesi’ne tedavi altına alınan Akarsu, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Sude Akarsu’nun erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Onur Öztürk, ifadesi alındıktan serbest bırakılmıştı. Öztürk, daha sonra tekrar gözaltına alınmış ve tutuklanarak cezaevine konulmuştu.Sude Akarsu’yu öldürmekle suçlanan Onur Öztürk’ün yargılanmasına Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün başlandı. Mahkeme, ilk duruşmada, isnat edilen suçun vasıf ve mahiyetinin değişme ihtimali, karara doğrudan etki edecek tanıkların tamamının dinlenmiş olması ve delillerin karartılması ihtimali ortadan kalktığı gerekçesiyle Onur Öztürk’ün, konutunu terk etmeme şartıyla ve yurt dışına çıkış yasağı koyarak tahliyesine karar verdi. Bir sonraki duruşma tarihi ise 6 Ekim 2022 olarak belirlendi.'Bu hiç adil değil'Kararın ardından Kocaeli Adliyesi önünde karara tepki gösteren Sude Akarsu’nun annesi Emine Akarsu, "Ben, kızımın intihar ettiğine inanmıyorum. Benim kızım, o tetiğe bastıysa da mecbur bırakıldığı için bunu yapmıştır. Tüm deliller toplanmadan bu kişiyi ev hapsine aldılar, serbest bıraktılar. Bu, hiç adil değil. Bu davanın daima peşinde olacağım. Bu davanın peşini bırakmayacağım hiçbir zaman. Kızımın yanındayım" dedi."İntihar ettiğini düşünmüyoruz"Akarsu Ailesi’nin avukatı Eray Akbal ise kararın hukuka ve vicdana aykırı olduğunu belirterek şunları söyledi:'Mücadele etmeye devam edeceğiz'Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu da duruşmanın ardından Kocaeli Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı. Platform adına Reyhan Koçak Durmuş tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

https://tr.sputniknews.com/20220608/hamile-esini-olduren-ali-riza-yuzere-verilen-muebbet-hapse-istinaftan-iyi-hal-indirimi-1057144549.html

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kadın cinayetleri, mahkeme, tahliye