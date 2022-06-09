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20 milyon liralık kaçak tütün operasyonu: 60 gözaltı
20 milyon liralık kaçak tütün operasyonu: 60 gözaltı
İstanbul merkezli 10 ilde 83 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 20 milyon lira olan kaçak tütün mamulleri ele geçirildi. 60 şüpheli... 09.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-09T10:20+0300
2022-06-09T10:20+0300
türkiye
kaçakçılık
kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele
türkiye
istanbul
tütün
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Organize bir şekilde yurt dışından kaçak yollarla Türkiye'ye sokulan sigaraların, Güneydoğu bölgesindeki illerden içlerine özel-gizli tertibat yaptırılarak kamyon ve TIR'larla İstanbul'a getirildiği öğrenildi.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, şahısların kaçak yollarla temin ettikleri boş makaronların içine, elektrikle ve hava kompresörü ile çalışan makinelerle tütün doldurarak fabrikasyon şekilde sigara imal ettikleri tespit edildi.Zanlıların, imalatını yaptıkları sigaraları ve kaçak diğer tütün mamullerini piyasada pazarladıkları ve örgüt üyelerinin deşifre olmamak adına kaçak tütün mamullerini “davetiye” olarak adlandırdıkları 6 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu ortaya çıktı.Şüpheli şahısların yakalanması ve suçların önlenmesi amacıyla, 1 örgüt lideri, 17 örgüt yöneticisi ve 53 üyelerden oluşan suç örgütü deşifre edildi. Bugün saat 05.00'de İstanbul merkezli 10 ilde 83 adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.Aralarında örgüt liderinin de bulunduğu 60 şahıs yakalandı.Yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 20 milyon lira 260 kilo 775 gram nargile tütünü, 241 bin 928 adet bandrolsüz kaçak sigara, 327 kilo sarmalık sigara tütünü, 933 bin adet bandrolsüz boş makaron, 757 bin 50 adet sigara haline getirilmiş dolu makaron, 300 adet kaçak puro, 25 bin adet sigara filtresi, 200 adet bandrol, 7 adet sigara dolum makinesi, bin 500 adet boş sigara kutusu, 4 adet suç naklinde kullanılan araç ele geçirilerek muhafaza altına alındı.
https://tr.sputniknews.com/20220607/istanbul-valiligi-esenyurtta-yilbasindan-bu-yana-2-bin-916-kacak-gocmen-yakalandi-1057103811.html
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kaçakçılık, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, türkiye, istanbul, tütün

20 milyon liralık kaçak tütün operasyonu: 60 gözaltı

10:20 09.06.2022
© İHA / SADIK KAHRAMAN10 ilde 20 milyon liralık kaçak tütün operasyonu: 60 gözaltı
10 ilde 20 milyon liralık kaçak tütün operasyonu: 60 gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2022
© İHA / SADIK KAHRAMAN
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İstanbul merkezli 10 ilde 83 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 20 milyon lira olan kaçak tütün mamulleri ele geçirildi. 60 şüpheli gözaltına alındı.
Organize bir şekilde yurt dışından kaçak yollarla Türkiye'ye sokulan sigaraların, Güneydoğu bölgesindeki illerden içlerine özel-gizli tertibat yaptırılarak kamyon ve TIR'larla İstanbul'a getirildiği öğrenildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, şahısların kaçak yollarla temin ettikleri boş makaronların içine, elektrikle ve hava kompresörü ile çalışan makinelerle tütün doldurarak fabrikasyon şekilde sigara imal ettikleri tespit edildi.
Zanlıların, imalatını yaptıkları sigaraları ve kaçak diğer tütün mamullerini piyasada pazarladıkları ve örgüt üyelerinin deşifre olmamak adına kaçak tütün mamullerini “davetiye” olarak adlandırdıkları 6 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu ortaya çıktı.
Şüpheli şahısların yakalanması ve suçların önlenmesi amacıyla, 1 örgüt lideri, 17 örgüt yöneticisi ve 53 üyelerden oluşan suç örgütü deşifre edildi. Bugün saat 05.00'de İstanbul merkezli 10 ilde 83 adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Aralarında örgüt liderinin de bulunduğu 60 şahıs yakalandı.
Yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 20 milyon lira 260 kilo 775 gram nargile tütünü, 241 bin 928 adet bandrolsüz kaçak sigara, 327 kilo sarmalık sigara tütünü, 933 bin adet bandrolsüz boş makaron, 757 bin 50 adet sigara haline getirilmiş dolu makaron, 300 adet kaçak puro, 25 bin adet sigara filtresi, 200 adet bandrol, 7 adet sigara dolum makinesi, bin 500 adet boş sigara kutusu, 4 adet suç naklinde kullanılan araç ele geçirilerek muhafaza altına alındı.
İstanbul Valiliği - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2022
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