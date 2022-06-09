https://tr.sputniknews.com/20220609/bddk-finansal-istikrarin-guclendirilmesine-yonelik-tedbirleri-acikladi-1057213492.html
BDDK, finansal istikrarın güçlendirilmesine yönelik tedbirleri açıkladı
BDDK, finansal istikrarın güçlendirilmesine yönelik tedbirleri açıkladı
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu da yeni önlemler setini açıkladı. Buna göre BDDK, tüketici kredilerinde genel vade sınırını 50 bin ila 100 bin lira... 09.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-09T23:34+0300
2022-06-09T23:34+0300
2022-06-09T23:46+0300
ekonomi
hazine ve maliye bakanlığı
bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104075/91/1040759193_0:41:1000:604_1920x0_80_0_0_b0809b1120b1b57d2f7ec96012346e90.jpg
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırının, kredi tutarı 50 bin Türk lirasının üzerinde 100 bin Türk Lirasının altında olan krediler için 24 ay, 100 bin Türk lirasının üzerinde olan krediler için 12 ay olarak belirlenmesine karar verdi. BDDK sitesinden yapılan açıklamada, limiti 25 bin Türk lirasının altında olan kredi kartları için asgari ödeme tutarının dönem borcunun yüzde 20'si; limiti 25 bin Türk lirasının üstünde olan kredi kartları için asgari ödeme tutarının dönem borcunun yüzde 40'ı olarak belirlenmesini kararlaştırdı. Açıklamanın tamamı şöyle: "Bugün (09.06.2022) Hazine ve Maliye Bakanlığı resmi hesabından yayınlanan basın açıklamasında yer alan adımlar kapsamında; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun bugün almış olduğu 10222 sayılı Kararı ile;•Tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırının, kredi tutarı elli bin Türk Lirasının üzerinde yüz bin Türk Lirasının altında olan krediler için 24 ay, yüz bin Türk Lirasının üzerinde olan krediler için 12 ay olarak belirlenmesine,• Limiti yirmi beş bin Türk Lirasının altında olan kredi kartları için asgari ödeme tutarının dönem borcunun yüzde yirmisi; limiti yirmi beş bin Türk Lirasının üstünde olan kredi kartları için asgari ödeme tutarının dönem borcunun yüzde kırkı olarak belirlenmesine, karar verilmiştir.Öte yandan, devam etmekte olan çalışmalar kapsamında ise;• Konut kredilerinde kredi değer oranının tutar bazlı farklılaştırılması,• Ticari krediler başta olmak üzere selektif yaklaşımın iyileştirilmesi amacıyla kredilerin yatırım ve ihracat gibi üretken alanlara yönlendirilmesi,• Yurt dışı yerleşiklerle türev işlem gerçekleştiren tüzel kişilere kullandırılacak kredilerin risk ağırlığının artırılması,• Yurt dışı yerleşiklere tahsisli swap imkanının getirilmesi hususlarında gerekli adımlar ivedilikle atılacaktır.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104075/91/1040759193_70:0:930:645_1920x0_80_0_0_0ed6dd7cf72e7b8b208899d9238e7e25.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
hazine ve maliye bakanlığı, bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk)
BDDK, finansal istikrarın güçlendirilmesine yönelik tedbirleri açıkladı
23:34 09.06.2022 (güncellendi: 23:46 09.06.2022) Abone ol
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu da yeni önlemler setini açıkladı. Buna göre BDDK, tüketici kredilerinde genel vade sınırını 50 bin ila 100 bin lira arasında değişen tutarlar için 24 ay, 100 bin liranın üzerindeki tutarlar için 12 ay olarak belirledi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırının, kredi tutarı 50 bin Türk lirasının üzerinde 100 bin Türk Lirasının altında olan krediler için 24 ay, 100 bin Türk lirasının üzerinde olan krediler için 12 ay olarak belirlenmesine karar verdi. BDDK sitesinden yapılan açıklamada, limiti 25 bin Türk lirasının altında olan kredi kartları için asgari ödeme tutarının dönem borcunun yüzde 20'si; limiti 25 bin Türk lirasının üstünde olan kredi kartları için asgari ödeme tutarının dönem borcunun yüzde 40'ı olarak belirlenmesini kararlaştırdı.
Açıklamanın tamamı şöyle:
"Bugün (09.06.2022) Hazine ve Maliye Bakanlığı resmi hesabından yayınlanan basın açıklamasında yer alan adımlar kapsamında; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun bugün almış olduğu 10222 sayılı Kararı ile;
•Tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırının, kredi tutarı elli bin Türk Lirasının üzerinde yüz bin Türk Lirasının altında olan krediler için 24 ay, yüz bin Türk Lirasının üzerinde olan krediler için 12 ay olarak belirlenmesine,
• Limiti yirmi beş bin Türk Lirasının altında olan kredi kartları için asgari ödeme tutarının dönem borcunun yüzde yirmisi; limiti yirmi beş bin Türk Lirasının üstünde olan kredi kartları için asgari ödeme tutarının dönem borcunun yüzde kırkı olarak belirlenmesine, karar verilmiştir.
Öte yandan, devam etmekte olan çalışmalar kapsamında ise;
• Konut kredilerinde kredi değer oranının tutar bazlı farklılaştırılması,
• Ticari krediler başta olmak üzere selektif yaklaşımın iyileştirilmesi amacıyla kredilerin yatırım ve ihracat gibi üretken alanlara yönlendirilmesi,
• Yurt dışı yerleşiklerle türev işlem gerçekleştiren tüzel kişilere kullandırılacak kredilerin risk ağırlığının artırılması,
• Yurt dışı yerleşiklere tahsisli swap imkanının getirilmesi hususlarında gerekli adımlar ivedilikle atılacaktır.