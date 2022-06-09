https://tr.sputniknews.com/20220609/bddk-finansal-istikrarin-guclendirilmesine-yonelik-tedbirleri-acikladi-1057213492.html

BDDK, finansal istikrarın güçlendirilmesine yönelik tedbirleri açıkladı

BDDK, finansal istikrarın güçlendirilmesine yönelik tedbirleri açıkladı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu da yeni önlemler setini açıkladı. Buna göre BDDK, tüketici kredilerinde genel vade sınırını 50 bin ila 100 bin lira... 09.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-09T23:34+0300

2022-06-09T23:34+0300

2022-06-09T23:46+0300

ekonomi

hazine ve maliye bakanlığı

bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk)

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırının, kredi tutarı 50 bin Türk lirasının üzerinde 100 bin Türk Lirasının altında olan krediler için 24 ay, 100 bin Türk lirasının üzerinde olan krediler için 12 ay olarak belirlenmesine karar verdi. BDDK sitesinden yapılan açıklamada, limiti 25 bin Türk lirasının altında olan kredi kartları için asgari ödeme tutarının dönem borcunun yüzde 20'si; limiti 25 bin Türk lirasının üstünde olan kredi kartları için asgari ödeme tutarının dönem borcunun yüzde 40'ı olarak belirlenmesini kararlaştırdı. Açıklamanın tamamı şöyle: "Bugün (09.06.2022) Hazine ve Maliye Bakanlığı resmi hesabından yayınlanan basın açıklamasında yer alan adımlar kapsamında; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun bugün almış olduğu 10222 sayılı Kararı ile;•Tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırının, kredi tutarı elli bin Türk Lirasının üzerinde yüz bin Türk Lirasının altında olan krediler için 24 ay, yüz bin Türk Lirasının üzerinde olan krediler için 12 ay olarak belirlenmesine,• Limiti yirmi beş bin Türk Lirasının altında olan kredi kartları için asgari ödeme tutarının dönem borcunun yüzde yirmisi; limiti yirmi beş bin Türk Lirasının üstünde olan kredi kartları için asgari ödeme tutarının dönem borcunun yüzde kırkı olarak belirlenmesine, karar verilmiştir.Öte yandan, devam etmekte olan çalışmalar kapsamında ise;• Konut kredilerinde kredi değer oranının tutar bazlı farklılaştırılması,• Ticari krediler başta olmak üzere selektif yaklaşımın iyileştirilmesi amacıyla kredilerin yatırım ve ihracat gibi üretken alanlara yönlendirilmesi,• Yurt dışı yerleşiklerle türev işlem gerçekleştiren tüzel kişilere kullandırılacak kredilerin risk ağırlığının artırılması,• Yurt dışı yerleşiklere tahsisli swap imkanının getirilmesi hususlarında gerekli adımlar ivedilikle atılacaktır.

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hazine ve maliye bakanlığı, bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk)