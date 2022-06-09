https://tr.sputniknews.com/20220609/brad-pittin-sarap-bagina-iliskin-actigi-davaya-angelina-jolieden-yanit-gercegi-yansitmiyor--1057179280.html

Brad Pitt'in şarap bağına ilişkin açtığı davaya Angelina Jolie'den yanıt: Gerçeği yansıtmıyor

Brad Pitt'in şarap bağına ilişkin açtığı davaya Angelina Jolie'den yanıt: Gerçeği yansıtmıyor

Ünlü oyuncu Angelina Jolie, kendisini sahibi oldukları şarap bağındaki hisselerini satarak kendisine zarar vermeye çalışmakla suçlayan eski eşi Brad Pitt'in... 09.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-09T10:05+0300

2022-06-09T10:05+0300

2022-06-09T10:05+0300

yaşam

brad pitt

angelina jolie

şarap

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Angelina Jolie'nin avukatı üzerinden yapılan açıklamada, Brad Pitt'in Fransa'nın güneyindeki Chateau Miraval şarap bağındaki hisselerin satılmasına ilişkin açtığı davaya yanıt geldi. Jolie'nin avukatı, 'şarap bağındaki hisselerin satarak Brad Pitt'e zarar vermeye çalışıldığı' yönündeki iddianın gerçeği yansıtmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:Brad Pitt ve Angelina Jolie arasında 2008 yılında Fransa'nın güneyindeki satın aldıkları ve altı yıl sonra da düğünlerini gerçekleştirdikleri Château Miraval şarap bağı üzerine yaşanan anlaşmazlık bir hukuk davasına dönüşmüştü. Pitt, 2019 yılında boşandığı eski eşi Angelina Jolie'ye şubat ayında şarap bağındaki hisselerini sattığı gerekçesiyle dava açmıştı. Dava kapsamında Pitt ve avukatlarınca mahkemeye sunulan dilekçede çiftin daha önce şarap bağındaki hisselerini satmama konusunda anlaşmaya vardığı ancak Jolie'nin hisselerini İngiliz milyarder işadamı Yuri Shefler'a sattığı belirtilmişti.Jolie'nin avukatı ise, müvekkilinin işten "yasal" bir şekilde ayrıldığını hali hazırda şarap bağındaki hisseleri nedeniyle birden fazla dava ile karşı karşıya kalmasının 'talihsizlik' olduğunu kaydetti.People dergisine konuşan avukat, "İşi düzgün ve yasal bir şekilde bıraktıktan sonra Bay Pitt'in onu birden fazla davaya bulaştırması talihsizlik" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220608/brad-pitt-angelina-jolie-sarap-bagini-satarak-bana-zarar-vermek-istiyor-1057126855.html

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brad pitt, angelina jolie, şarap