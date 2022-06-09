https://tr.sputniknews.com/20220609/emniyet-bot-hesaplari-takibe-aldi-turkiyede-atilan-tweetlerin-yuzde-26sini-bot-hesap-yonetiyor-1057180560.html

Emniyet 'bot hesapları' takibe aldı: Türkiye’de atılan tweetlerin yüzde 26'sını bot hesap yönetiyor

Emniyet 'bot hesapları' takibe aldı: Türkiye’de atılan tweetlerin yüzde 26'sını bot hesap yönetiyor

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkan Yardımcısı Seyit Ahmet Dikici, "Son 24 saat içerisinde tüm Türkiye’de atılan tweetlerin sadece yüzde 70'inin gerçek... 09.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-09T11:14+0300

2022-06-09T11:14+0300

2022-06-09T11:14+0300

türkiye

türkiye

twitter

bot hesap

sahte hesap

siber suçlar

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Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkan Yardımcısı Seyit Ahmet Dikici, son 24 saat içerisinde Türkiye genelinde Twitter üzerinden yapılan paylaşımların yüzde 70'inin gerçek kullanıcılar, yüzde 26'sının ise bot hesaplar tarafından yönetildiğini tespit ettiklerini bildirdi.Yapay zeka tabanlı yazılımlar sayesinde sosyal medyadaki her türlü algı operasyonunun ve bunlarla bağlantılı kişi ve örgütlerin deşifre edildiği merkezin çalışmalarına ilişkin bilgi veren Dikici, "Son 24 saat içerisinde tüm Türkiye’de atılan tweetlerin sadece yüzde 70'inin gerçek kullanıcılar tarafından atıldığını, yüzde 26'sının bot hesaplar tarafından yönetildiğini tespit ettik. Yaklaşık yüzde 4'lük kısmın da bot hesap olup olmadığını tespit etmeye çalışıyoruz." dedi.Merkezdeki ekranlardan, bazı hesapların terör örgütlerine ait olduğu tespitini paylaşan Dikici, bot hesapların yaklaşık yüzde 50'sinin PKK ve FETÖ tarafından kullanıldığını belirlediklerini kaydetti.Paylaşımlardaki etiketler de mercek altındaDikici, sosyal medya şirketlerinin bot hesaplara karşı mücadele ettiğini ancak yöntem ve teknoloji geliştiren bu yazılımların sürekli arttığını belirtti. Bu yıl mayıs ayında 12 milyon 479 bin hesap üzerinden paylaşılan 145 milyon tweetin yaklaşık yüzde 23'ünün bot hesaplar üzerinden paylaşıldığını kaydeden Dikici, paylaşımlarda kullanılan etiketleri (hashtag) de incelediklerini anlattı.Mayısta Türkiye'de gündem olan 10 etiketi incelediklerini belirten Dikici, etiketler üzerinde etkileşimde bulunan hesapların yüzde 52'sinin bot hesaplar olduğunu kaydetti.Dikici şöyle devam etti:Sosyal medyada gündem olabilecek kadına şiddet, hayvan hakları, iftira, hakaret, çocuğun cinsel istismarı, siber zorbalık gibi her türlü konuyla ilgili çalıştıklarını kaydeden Dikici, suç içeren paylaşımlarla ilgili tespitleri adli mercilere intikal ettirdiklerini ifade etti.'Terör örgütleri sosyal medya üzerinden birbirine destek veriyor'Twitter'ın bilim adamları için dil, sosyoloji ve psikoloji çalışmaları için "altın madeni" niteliği taşıdığını vurgulayan Dikici, "sosyal medya" olgusunun yok sayılamayacak bir ölçeğe ulaştığına işaret etti.Dikici, özellikle propagandalarla, algı yönetimiyle yürütülen ve "5.kol" olarak anılan faaliyetlerin, "sosyal medya alanını da boş bırakmadığını, daha önce ideolojik veya farklı sebeplerle bir araya gelemeyen tüm marjinal gruplar ile terör örgütleri FETÖ, PKK ve DEAŞ'ın ve diğer organize grupların sosyal medyada birbirlerine destek verdiğinin görüldüğünü" belirtti.Özellikle sosyal medyanın gelişimini fark eden FETÖ'nün, bu alanın boş bırakılmaması için tabanına sürekli talimat verdiğini kaydeden Dikici, "Özellikle 17-25 Aralık sürecinde popüler olan FETÖ'cü sosyal medya hesapları incelendiğinde bu hesapların 17-25'ten önce açılmış, uyuyan hesapların darbe girişiminden sonra aktif hale gelmesini de elbette kimse tesadüf ile izah edemez" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220504/nedim-sener-sosyal-medya-yasasi-elon-muskin-keyfini-beklemez-1056065212.html

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türkiye, twitter , bot hesap, sahte hesap, siber suçlar