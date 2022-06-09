Hazal Kaya'dan Ayşe Arman ve Bergüzar Korel'e Mükremin Gezgin tepkisi
© Fotoğraf : InstagramHazal Kaya
© Fotoğraf : Instagram
Oyuncu Hazal Kaya, sosyal medya üzerinden yayınladığı hamile videoları sonrasında hakkında soruşturma açılan Mükremin Gezgin'e tepki gösteren Ayşe Arman ve Bergüzar Korel'i eleştirdi. Kaya, "Mükremin'in başına bir şey gelmesi halinde bu sorumluluğu almaya hazır mısınız?" diye sordu.
Oyuncu Hazal Kaya, sosyal medya hesabı üzerinden 'hamilelik ve doğum' videoları yayınlayan Mükremin Gezgin'e gösterilen tepkileri eleştirdi. Kaya, sosyal medya hesapları üzerinden Ayşe Arman ve Bergüzar Korel'i etiketleyerek "Mükremin sadece 23 yaşında, zekice bulursun bulmazsın, gülersin gülmezsin, bir LGBT birey olarak ona gülen 1,5 milyon insana bir erkeğin doğumunu bekletti. Böyle tahammülsüz bir yerde ona gülen insanları eğlendirmeyi başardı. Ne oldu bu kadar mevzu yaratacak? Ben bir şey mi kaçırdım? İsim verip hedef göstererek elinize ne geçiyor? Mükremin'in başına bir şey gelmesi halinde bu sorumluluğu almaya hazır mısınız?" diye sordu.
Ayşe Arman ve Bergüzar Korel ne dedi?
Instagram hesabından paylaşım yapan Bergüzar Korel, Mükremin Gezgin'e "Dün gece bu paylaşımı gördüm ve ilk düşündüğüm şu el kadar bebek oldu. Belli ki yeni doğan, biz kendi yavrumuzu öpmeye kıyamazken nasıl böyle espri malzemesi olmasına müsaade ediliyor! Buna gülen, sayfasında paylaşan hesaplara da yazıklar olsun. Hepiniz 'like' ve takipçi delisi olmuşsunuz. Yettiniz artık gerçekten ya" demişti.
Sosyal medyada geniş bir hayran kitlesi bulunan gazeteci Ayşe Arman ise paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:
"İlginç, absürd, komik olabilmek için kafayı yiyenlerin ve zavallılaşanların dünyasına hoş geldiniz. Biraz daha 'like' alabilmek ve 'takipçi' kazanabilmek için, saçmalamanın, hilkat garibesi olmanın dozu iyice kaçtı! Seviye artık yerlerde. Tiktok fenomeni' Mükremin Genç'in yaptığı gibi... Kendisine 9 aydır hamile havası vererek, TikTok'larını izleten 24 yaşındaki bu arkadaş, geçen gün de sezaryene giriyormuş gibi bir mizansen yaratarak doğurduğunu açıkladı. Kucağında adının Onur olduğunu belirttiği bir bebekle poz verdi... Kıyamet koptu, tepkiler çığ gibi yağdı! Ben kimsenin 'anne' olmasına karşı değilim. Annelik, doğurmakla olmuyor. Ben yeri geldiğinde, erkeklerin de 'anne' gibi hissedebildiğine inanırım. Trans bireylerle de asla bir alıp veremediğim bir şey yok. Geçmişte yaşadıkları zorlukları anlatan haberler de yaptım. "Ama bu ne? Bizim anlayamadığımız bir Tiktok'er olma kafası mı? Bir performans mı? Oyun mu? Geyik mi? Protesto mu? Başkaldırı mı? Ne? Söylediği, vurgu yaptığı bir şey var mı? Birini, kendisinden çok sevebilen herkes anne olabilir diyor mu mesela 'Trans bireylere özgürlük' mü diyor? Biz de onurlu yaşamak istiyoruz, kucağımdaki çocuğun adı ondan 'Onur' mu diyor? Siz, ikiyüzlü bir toplumsunuz. Hem eşcinselliği aşağılıyorsunuz, hem de gelip gizlice bizimle birlikte oluyorsunuz!' mu diyor?? Ne? Yoksa sadece 'Aa ne saçma/ ne komik/ ne absürd' şey yapmış dedirtmek için mi her şey? Peki bütün bunlara alet olan hastane kılıklı yere ne demeli?"