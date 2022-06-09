Hazal Kaya'dan Ayşe Arman ve Bergüzar Korel'e Mükremin Gezgin tepkisi

"İlginç, absürd, komik olabilmek için kafayı yiyenlerin ve zavallılaşanların dünyasına hoş geldiniz. Biraz daha 'like' alabilmek ve 'takipçi' kazanabilmek için, saçmalamanın, hilkat garibesi olmanın dozu iyice kaçtı! Seviye artık yerlerde. Tiktok fenomeni' Mükremin Genç'in yaptığı gibi... Kendisine 9 aydır hamile havası vererek, TikTok'larını izleten 24 yaşındaki bu arkadaş, geçen gün de sezaryene giriyormuş gibi bir mizansen yaratarak doğurduğunu açıkladı. Kucağında adının Onur olduğunu belirttiği bir bebekle poz verdi... Kıyamet koptu, tepkiler çığ gibi yağdı! Ben kimsenin 'anne' olmasına karşı değilim. Annelik, doğurmakla olmuyor. Ben yeri geldiğinde, erkeklerin de 'anne' gibi hissedebildiğine inanırım. Trans bireylerle de asla bir alıp veremediğim bir şey yok. Geçmişte yaşadıkları zorlukları anlatan haberler de yaptım. "Ama bu ne? Bizim anlayamadığımız bir Tiktok'er olma kafası mı? Bir performans mı? Oyun mu? Geyik mi? Protesto mu? Başkaldırı mı? Ne? Söylediği, vurgu yaptığı bir şey var mı? Birini, kendisinden çok sevebilen herkes anne olabilir diyor mu mesela 'Trans bireylere özgürlük' mü diyor? Biz de onurlu yaşamak istiyoruz, kucağımdaki çocuğun adı ondan 'Onur' mu diyor? Siz, ikiyüzlü bir toplumsunuz. Hem eşcinselliği aşağılıyorsunuz, hem de gelip gizlice bizimle birlikte oluyorsunuz!' mu diyor?? Ne? Yoksa sadece 'Aa ne saçma/ ne komik/ ne absürd' şey yapmış dedirtmek için mi her şey? Peki bütün bunlara alet olan hastane kılıklı yere ne demeli?"