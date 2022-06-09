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https://tr.sputniknews.com/20220609/istanbuldaki-uyusturucu-baskinlarinda-yakalanan-40-kisiden-34u-tutuklandi-1057211055.html
İstanbul'daki uyuşturucu baskınlarında yakalanan 40 kişiden 34’ü tutuklandı
İstanbul'daki uyuşturucu baskınlarında yakalanan 40 kişiden 34’ü tutuklandı
İstanbul’da uyuşturucu ile mücadele kapsamında ‘torbacı’ ve ‘sokak satıcısı’ olarak tabir edilen kişilere yönelik iki ayrı ilçede düzenlenen operasyonda... 09.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-09T22:22+0300
2022-06-09T22:23+0300
türkiye
uyuşturucu
uyuşturucu operasyonu
istanbul
polis
kadıköy
şişli
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Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında önceki gün Kadıköy ve Şişli ilçelerinde bazı adreslere baskın yapılmış, özel harekat timlerinin de katıldığı hava destekli operasyonlarda 40 şüpheli yakalanmıştı.Zanlılar, dün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 40 şüpheliden 34’ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 6 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıkları öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20220608/polis-merkezindeki-muvekkiline-uyusturucu-getiren-avukat-gozaltina-alindi-1057165996.html
türkiye
istanbul
kadıköy
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uyuşturucu, uyuşturucu operasyonu, istanbul, polis, kadıköy, şişli

İstanbul'daki uyuşturucu baskınlarında yakalanan 40 kişiden 34’ü tutuklandı

22:22 09.06.2022 (güncellendi: 22:23 09.06.2022)
© AAgözaltı - polis
gözaltı - polis - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2022
© AA
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İstanbul’da uyuşturucu ile mücadele kapsamında ‘torbacı’ ve ‘sokak satıcısı’ olarak tabir edilen kişilere yönelik iki ayrı ilçede düzenlenen operasyonda yakalanan 40 şüphelinin 34’ü tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında önceki gün Kadıköy ve Şişli ilçelerinde bazı adreslere baskın yapılmış, özel harekat timlerinin de katıldığı hava destekli operasyonlarda 40 şüpheli yakalanmıştı.
Zanlılar, dün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 40 şüpheliden 34’ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 6 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıkları öğrenildi.
Esenyurt’ta uyuşturucu ticaretinden gözaltında bulunan müvekkilinin yanına giden avukat, ‘hem avukatı, hem sevgilisiyim, yiyecek getirdim’ deyip içeriye girdi. Arama yapan polis çikolata kutusuna gizlenmiş 2.4 gram uyuşturucu madde ele geçirince avukat gözaltına aldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2022
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Polis merkezindeki müvekkiline uyuşturucu getiren avukat gözaltına alındı
Dün, 23:32
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