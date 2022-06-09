https://tr.sputniknews.com/20220609/istanbuldaki-uyusturucu-baskinlarinda-yakalanan-40-kisiden-34u-tutuklandi-1057211055.html

İstanbul'daki uyuşturucu baskınlarında yakalanan 40 kişiden 34’ü tutuklandı

İstanbul'daki uyuşturucu baskınlarında yakalanan 40 kişiden 34’ü tutuklandı

İstanbul’da uyuşturucu ile mücadele kapsamında ‘torbacı’ ve ‘sokak satıcısı’ olarak tabir edilen kişilere yönelik iki ayrı ilçede düzenlenen operasyonda... 09.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-09T22:22+0300

2022-06-09T22:22+0300

2022-06-09T22:23+0300

türkiye

uyuşturucu

uyuşturucu operasyonu

istanbul

polis

kadıköy

şişli

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Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında önceki gün Kadıköy ve Şişli ilçelerinde bazı adreslere baskın yapılmış, özel harekat timlerinin de katıldığı hava destekli operasyonlarda 40 şüpheli yakalanmıştı.Zanlılar, dün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 40 şüpheliden 34’ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 6 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıkları öğrenildi.

https://tr.sputniknews.com/20220608/polis-merkezindeki-muvekkiline-uyusturucu-getiren-avukat-gozaltina-alindi-1057165996.html

türkiye

istanbul

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uyuşturucu, uyuşturucu operasyonu, istanbul, polis, kadıköy, şişli