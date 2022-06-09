https://tr.sputniknews.com/20220609/johnny-depp-amber-heard-durusma-detaylarinin-yazildigi-not-defteri-14-bin-dolara-satisa-cikarildi-1057189723.html
Johnny Depp-Amber Heard duruşma detaylarının yazıldığı not defteri 14 bin dolara satışa çıkarıldı
Johnny Depp-Amber Heard duruşma detaylarının yazıldığı not defteri 14 bin dolara satışa çıkarıldı
Ünlü oyuncu Johnny Depp'in eski eşi Amber Heard' karşı kazandığı karalama davası duruşmalarına katılan bir izleyicinin duruşma detaylarını yazdığı not defteri... 09.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-09T14:03+0300
2022-06-09T14:03+0300
2022-06-09T14:07+0300
yaşam
abd
johnny depp
amber heard
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TMZ'nin haberine göre Johnny Depp-Amber Heard duruşmalarını izlemek için Kentucky'den Virginia'ya giden Larry Foreman isimli bir şahıs tarafından tutulan notlar 14 bin 969 dolara alıcı bulacak.Mahkeme salonunda yer bulabilmek için eyaletler arası seyahat eden Foreman, 23. duruşma ile 26. duruşmalar arasındaki gözlemlerini kaleme aldığı notlarını satışa çıkardı.Foreman'ın her gün için 20 sayfa not tuttuğu "ÇOK GİZLİ: Jürinin Amber Heard'a Verdiği Tepkiler Üzerine Johnny Depp Duruşması Notları" başlıklı defterde, kamera kayıtlarında gösterilmeyen jüri tepkileri de yer alıyor. Toplamda 6 hafta süren davada Heard'ün ifade verdiği kısmı not alan Foreman, satıştan elde edeceği parayı Los Angeles Çocuk Hastanesi'ne bağışlayacağını belirtti.Los Angeles Çocuk Hastanesi, aynı zamanda Heard'ün daha önce boşanma anlaşmasından aldığı 3.5 milyon doları bağışlayacağını söylediği kurum.Tüm dünyada büyük ilgiyle takip edilen davada jüri Depp'i haklı bulmuş ve Heard'ün 10.35 milyon dolar tazminat ödemesine karar vermişti.Davanın ün kazanması nedeniyle duruşmaya katılan izleyiciler daha önce de benzer eşyaları satışa çıkarmıştı. Bunlardan bir diğeri, duruşmaya katılanlara takılan bileklik olmuştu. 26 Mayıs 2022 tarihli duruşma bilekliği eBay'de 850 dolara satışa çıkarılmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220608/johnny-depp-amber-heard-anlasmazligi-tiktoka-tasindi-kadin-haklari-geriye-gidiyor-1057138627.html
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abd, johnny depp, amber heard
Johnny Depp-Amber Heard duruşma detaylarının yazıldığı not defteri 14 bin dolara satışa çıkarıldı
14:03 09.06.2022 (güncellendi: 14:07 09.06.2022) Abone ol
Ünlü oyuncu Johnny Depp'in eski eşi Amber Heard' karşı kazandığı karalama davası duruşmalarına katılan bir izleyicinin duruşma detaylarını yazdığı not defteri, eBay'de 14 bin dolara satışa çıkarıldı.
TMZ'nin haberine
göre Johnny Depp-Amber Heard duruşmalarını izlemek için Kentucky'den Virginia'ya giden Larry Foreman isimli bir şahıs tarafından tutulan notlar 14 bin 969 dolara alıcı bulacak.
Mahkeme salonunda yer bulabilmek için eyaletler arası seyahat eden Foreman, 23. duruşma ile 26. duruşmalar arasındaki gözlemlerini kaleme aldığı notlarını satışa çıkardı.
Foreman'ın her gün için 20 sayfa not tuttuğu "ÇOK GİZLİ: Jürinin Amber Heard'a Verdiği Tepkiler Üzerine Johnny Depp Duruşması Notları" başlıklı defterde, kamera kayıtlarında gösterilmeyen jüri tepkileri de yer alıyor.
Toplamda 6 hafta süren davada Heard'ün ifade verdiği kısmı not alan Foreman, satıştan elde edeceği parayı Los Angeles Çocuk Hastanesi'ne bağışlayacağını belirtti.
Los Angeles Çocuk Hastanesi, aynı zamanda Heard'ün daha önce boşanma anlaşmasından aldığı 3.5 milyon doları bağışlayacağını söylediği kurum.
Tüm dünyada büyük ilgiyle takip edilen davada jüri Depp'i haklı bulmuş ve Heard'ün 10.35 milyon dolar tazminat ödemesine karar vermişti.
Davanın ün kazanması nedeniyle duruşmaya katılan izleyiciler daha önce de benzer eşyaları satışa çıkarmıştı. Bunlardan bir diğeri, duruşmaya katılanlara takılan bileklik olmuştu. 26 Mayıs 2022 tarihli duruşma bilekliği eBay'de 850 dolara satışa çıkarılmıştı.