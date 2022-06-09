Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220609/lavrov-ermenistan-ile-turkiye-arasindaki-iliskilerin-normallesmesini-memnuniyetle-karsiliyoruz---1057198097.html
Lavrov: Ermenistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleşmesini memnuniyetle karşılıyoruz
Lavrov: Ermenistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleşmesini memnuniyetle karşılıyoruz
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova’nın Ermenistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerdeki normalleşme sürecini memnuniyetle karşıladığını belirtti. 09.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-09T16:32+0300
2022-06-09T16:34+0300
dünya
rusya
ermenistan
türkiye
ararat mirzoyan
sergey lavrov
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/09/1057198216_0:0:2909:1637_1920x0_80_0_0_11e98fa005ae7f14d0d32bc5336aafe4.jpg
Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile Erivan’da bir araya gelen Lavrov, görüşme sonrasında düzenlenen basın toplantısında Ermenistan ile Türkiye arasındaki ilişkileri değerlendirdi. Lavrov, “Biz de Ermeni-Türk ilişkilerindeki normalleşme sürecini memnuniyetle karşılıyoruz. Bu aynı zamanda bölgedeki durumun genel olarak iyileşmesine katkıda bulunmalı” diye konuştu. Mirzoyan: Türkiye'nin sınırı açmaya hazır olduğuna dair açıklamalarını memnuniyetle karşılıyoruz Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan ise Erivan’ın Ankara’nın Ermenistan ile Türkiye arasındaki müzakere sürecini Erivan-Bakü süreci ile ilişkilendirmeye çalışmasını yapıcı bulmadığını, fakat Türk tarafının sınırı açmaya hazır olduğu yönündeki açıklamalarını memnuniyetle karşıladığını söyledi. Mirzoyan, “Türkiye’nin üst yönetiminden Ermenistan ile ilişkileri normalleştirmeye, diplomatik ilişkiler kurmaya ve sınırları açmaya hazır olduklarına dair açıklamalar duymaktan sevinç duyuyoruz. Diğer yandan Türkiye, bu sürecin ön koşulsuz olması gerektiğini söylese de Türkiye’nin Ermenistan-Türkiye süreci ile Ermenistan-Azerbaycan sürecini ilişkilendirmeye çalıştığını görüyoruz. Bunu yapıcı bulmuyoruz” ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220609/lavrov-turkiyenin-ukraynayi-mayinlar-konusunda-ikna-cabasi-son-derece-olumlu-1057188928.html
rusya
ermenistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/09/1057198216_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_1c8076ff8dd8bc2b23f44a846781579a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, ermenistan, türkiye, ararat mirzoyan, sergey lavrov

Lavrov: Ermenistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleşmesini memnuniyetle karşılıyoruz

16:32 09.06.2022 (güncellendi: 16:34 09.06.2022)
© Sputnik / Sputnik / Fotoğraf bankasına girSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2022
© Sputnik / Sputnik
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone olTelegram
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova’nın Ermenistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerdeki normalleşme sürecini memnuniyetle karşıladığını belirtti.
Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile Erivan’da bir araya gelen Lavrov, görüşme sonrasında düzenlenen basın toplantısında Ermenistan ile Türkiye arasındaki ilişkileri değerlendirdi.
Lavrov, “Biz de Ermeni-Türk ilişkilerindeki normalleşme sürecini memnuniyetle karşılıyoruz. Bu aynı zamanda bölgedeki durumun genel olarak iyileşmesine katkıda bulunmalı” diye konuştu.

Mirzoyan: Türkiye'nin sınırı açmaya hazır olduğuna dair açıklamalarını memnuniyetle karşılıyoruz

Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan ise Erivan’ın Ankara’nın Ermenistan ile Türkiye arasındaki müzakere sürecini Erivan-Bakü süreci ile ilişkilendirmeye çalışmasını yapıcı bulmadığını, fakat Türk tarafının sınırı açmaya hazır olduğu yönündeki açıklamalarını memnuniyetle karşıladığını söyledi.
Mirzoyan, “Türkiye’nin üst yönetiminden Ermenistan ile ilişkileri normalleştirmeye, diplomatik ilişkiler kurmaya ve sınırları açmaya hazır olduklarına dair açıklamalar duymaktan sevinç duyuyoruz. Diğer yandan Türkiye, bu sürecin ön koşulsuz olması gerektiğini söylese de Türkiye’nin Ermenistan-Türkiye süreci ile Ermenistan-Azerbaycan sürecini ilişkilendirmeye çalıştığını görüyoruz. Bunu yapıcı bulmuyoruz” ifadelerini kullandı.
Sergey Lavrov- Mevlüt Çavuşoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2022
Ukrayna krizi
Lavrov: Türkiye'nin Ukrayna'yı mayınlar konusunda ikna çabası son derece olumlu
13:48
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала