https://tr.sputniknews.com/20220609/lavrov-ermenistan-ile-turkiye-arasindaki-iliskilerin-normallesmesini-memnuniyetle-karsiliyoruz---1057198097.html
Lavrov: Ermenistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleşmesini memnuniyetle karşılıyoruz
Lavrov: Ermenistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleşmesini memnuniyetle karşılıyoruz
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova’nın Ermenistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerdeki normalleşme sürecini memnuniyetle karşıladığını belirtti. 09.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-09T16:32+0300
2022-06-09T16:32+0300
2022-06-09T16:34+0300
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ermenistan
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ararat mirzoyan
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Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile Erivan’da bir araya gelen Lavrov, görüşme sonrasında düzenlenen basın toplantısında Ermenistan ile Türkiye arasındaki ilişkileri değerlendirdi. Lavrov, “Biz de Ermeni-Türk ilişkilerindeki normalleşme sürecini memnuniyetle karşılıyoruz. Bu aynı zamanda bölgedeki durumun genel olarak iyileşmesine katkıda bulunmalı” diye konuştu. Mirzoyan: Türkiye'nin sınırı açmaya hazır olduğuna dair açıklamalarını memnuniyetle karşılıyoruz Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan ise Erivan’ın Ankara’nın Ermenistan ile Türkiye arasındaki müzakere sürecini Erivan-Bakü süreci ile ilişkilendirmeye çalışmasını yapıcı bulmadığını, fakat Türk tarafının sınırı açmaya hazır olduğu yönündeki açıklamalarını memnuniyetle karşıladığını söyledi. Mirzoyan, “Türkiye’nin üst yönetiminden Ermenistan ile ilişkileri normalleştirmeye, diplomatik ilişkiler kurmaya ve sınırları açmaya hazır olduklarına dair açıklamalar duymaktan sevinç duyuyoruz. Diğer yandan Türkiye, bu sürecin ön koşulsuz olması gerektiğini söylese de Türkiye’nin Ermenistan-Türkiye süreci ile Ermenistan-Azerbaycan sürecini ilişkilendirmeye çalıştığını görüyoruz. Bunu yapıcı bulmuyoruz” ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220609/lavrov-turkiyenin-ukraynayi-mayinlar-konusunda-ikna-cabasi-son-derece-olumlu-1057188928.html
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Lavrov: Ermenistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleşmesini memnuniyetle karşılıyoruz
16:32 09.06.2022 (güncellendi: 16:34 09.06.2022) Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova’nın Ermenistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerdeki normalleşme sürecini memnuniyetle karşıladığını belirtti.
Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile Erivan’da bir araya gelen Lavrov, görüşme sonrasında düzenlenen basın toplantısında Ermenistan ile Türkiye arasındaki ilişkileri değerlendirdi.
Lavrov, “Biz de Ermeni-Türk ilişkilerindeki normalleşme sürecini memnuniyetle karşılıyoruz. Bu aynı zamanda bölgedeki durumun genel olarak iyileşmesine katkıda bulunmalı” diye konuştu.
Mirzoyan: Türkiye'nin sınırı açmaya hazır olduğuna dair açıklamalarını memnuniyetle karşılıyoruz
Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan ise Erivan’ın Ankara’nın Ermenistan ile Türkiye arasındaki müzakere sürecini Erivan-Bakü süreci ile ilişkilendirmeye çalışmasını yapıcı bulmadığını, fakat Türk tarafının sınırı açmaya hazır olduğu yönündeki açıklamalarını memnuniyetle karşıladığını söyledi.
Mirzoyan, “Türkiye’nin üst yönetiminden Ermenistan ile ilişkileri normalleştirmeye, diplomatik ilişkiler kurmaya ve sınırları açmaya hazır olduklarına dair açıklamalar duymaktan sevinç duyuyoruz. Diğer yandan Türkiye, bu sürecin ön koşulsuz olması gerektiğini söylese de Türkiye’nin Ermenistan-Türkiye süreci ile Ermenistan-Azerbaycan sürecini ilişkilendirmeye çalıştığını görüyoruz. Bunu yapıcı bulmuyoruz” ifadelerini kullandı.